Hännis geben ehrlichen Einblick in ihr Familienleben

Die Tochter von Luca und Christina Hänni ist mittlerweile «voll raus aus dem Babyalter». Im Podcast «Don't Worry Be Hänni» spricht das Paar über die jüngste Entwicklung ihres Kindes.

1/5 Kleine Familie: Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter. Foto: Instagram/Christinahänni

Hännis Tochter liebt ihr erstes Laufrad, ihre Füsse erreichen Boden noch nicht

Fynn Müller People-Redaktor

«Wir kommen jetzt in die nächste Phase», sagt Christina Hänni (35) in der neusten Folge ihres Podcasts mit Ehemann Luca Hänni (31). Sie spricht dabei von ihrer gemeinsamen Tochter, die jetzt kein Baby mehr sei, sondern ein quirliges Kleinkind, das die Welt entdecke. «Das erste Mal Nein sagen, Charakter zeigen, das kommt jetzt alles», erzählt die Tänzerin.

Doch so sehr Christina Hänni das neue Abenteuer mit ihrer jungen Familie geniesst, so ehrlich spricht sie auch über ihre Überforderung: «Ich bin in der Mama-Phase und habe damit genug zu tun. Bin jetzt in der Phase, in der ich ein bisschen verwirrt bin in meinem Leben», gesteht sie.

Der Spagat zwischen Familie und Karriere sei für sie aktuell eine grosse Herausforderung. «Es ist nicht immer einfach. Du hast immer das Gefühl, du musst beides können.» Hänni sagt, dass der Beruf der Influencerin ein «Vollzeitjob» sei. «Viele unterschätzen das, heutzutage steckt in diesem Beruf so viel Arbeit drin.»

Luca Hänni viel unterwegs

Während Ehemann Luca Hänni für Dreharbeiten und seine Tour unterwegs ist, schmeisst Christina Hänni den Mama-Alltag meist allein. Die geplante Teilnahme an der grossen «Let’s Dance»-Tour Ende Jahr hat sie deshalb abgesagt.

Trotz allem sprüht sie vor Stolz, wenn sie von ihrer Tochter erzählt: «Sie hat ihr erstes Laufrad. Füsse noch nicht ganz nach unten. Süss, sie liebt es. Luca schiebt sie jeweils von hinten.» Die Tänzerin schwärmt: «Sie kommt jetzt in das Alter, in dem sie langsam Freude bekommt an Spielplätzen und am Hinausgehen, und das macht mega Freude.»

Die Hännis seien froh, dass ihre Tochter aus dem Babyalter raus sei. «Es macht jetzt richtig Spass, und davor war es teilweise schon sehr anstrengend.»