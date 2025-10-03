Luca und Christina Hänni haben in ihrer neuesten Podcast-Folge einen Zwischenstand zu ihrer Ehe gegeben. Die letzten Zeiten seien nicht ganz einfach gewesen für das Paar.

Darum gehts Luca Hänni verhielt sich nach Dreharbeiten wie ein Teenager zu Hause

Christina Hänni war neidisch auf die Freiheit ihres Mannes

«Don't worry, be happy?» Nicht wirklich. Im gemeinsamen Podcast «Don't Worry, be Hänni» sprechen Luca (30) und Christina Hänni (35) offen über eine schwierige Zeit in ihrer Beziehung: Nach einem Filmdreh kam Luca als 17-Jähriger nach Hause. Zumindest mental.

Während der «DSDS»-Gewinner die grosse Freiheit auf dem Filmset genoss und sorgenlos das Schweizer Musical «Ewigi Liebi» filmte, stemmte seine Frau Christina Hänni den Alltag alleine mit ihrem gemeinsamen Kind.

Ein Teenager kommt nach Hause

Der Sänger musste für seine Rolle in der Musical-Verfilmung einen Teenager spielen, den 17-jährigen Daneli. Sich in den Charakter hineinzuversetzen, gelang ihm gut – offenbar etwas zu gut. Als er am Wochenende dann nach Hause kam, fiel es ihm schwer, wieder in den Papa-Alltag zurückzufinden. «Meine Familie war mir in der Zeit fast ein wenig fremd», gibt der Schweizer ehrlich zu. Seine Frau Christina erlebte zu Hause die Realität einer neuen Mutter: Ihre etwa ein Jahr alte Tochter esse dreimal täglich je 45 Minuten, danach brauche sie noch einmal so lange, um den Hochstuhl zu putzen. «Ich war voll im Scheiss», gibt die «Let's Dance»-Tänzerin zu. «Mein Mann kam als 17-Jähriger heim!»

Christina Hänni gesteht, dass es keine einfache Zeit gewesen sei. Sie sei auf ihren Ehemann neidisch gewesen. Nicht eifersüchtig auf andere Frauen, sondern auf die Sorglosigkeit und Freiheit, die er am Set geniessen durfte. Sie sehnte sich nach einer Pause und hätte dringend Schlaf gebraucht, während er sich wie ein 17-Jähriger verhielt.

Verständnis für ihren Ehemann

Die 35-Jährige lachte und betonte, dass sie Luca Hänni auch verstanden habe. Aktuell könne sie sich ihre eigene Auszeit nehmen, in der sie beruflich viel unterwegs sei, während Luca Hänni sich mehr um ihre gemeinsame Tochter kümmere. Die Teenie-Phase des Sängers scheint damit überwunden.