Luca und Christina Hänni sind aus den Ferien zurück. Sie wollten sich als Paar jedoch noch eine zusätzliche kleine Auszeit gönnen und veranstalteten daher einen Date-Tag. Dafür hatten sich die beiden etwas ganz Besonderes überlegt.

Luca (30) und Christina Hänni (35) verbrachten kürzlich ein paar freie Tage mit ihrer Tochter in einem Familienhotel im Südtirol. Nun sind sie wieder zu Hause, und das Paar gönnte sich erst einmal einen Date-Tag, wie Christina Hänni auf Instagram verrät.

«Normale Leute würden vielleicht essen gehen, aber wir gehen Gleitschirmfliegen», erzählt sie begeistert, während Luca neben ihr einwirft, dass sie natürlich auch essen gehen werden.

Über den Wolken ...

Zuerst ging es aber hoch hinaus – auf ein Abenteuer, das die beiden «unabhängig voneinander», wie Christina Hänni betont, schon lange mal ausprobieren wollten. Über Interlaken geht es dann also los, und sowohl der Sänger als auch die Tänzerin teilten Eindrücke ihres spektakulären Flugs.

Vor allem Christina ist auf Instagram völlig aus dem Häuschen. «Date à la Hänni. Wir beide wollten das schon so lange, und es ist der perfekte letzte sonnige Tag geworden! Wir sind einfach auf dem Schirm von Luca gelandet, und ich durfte selbst fliegen und ein paar Schlaufen drehen. Das war so meins! Ich will direkt noch mal!», schwärmt die Deutsche vom Flug.

... muss die Freiheit wohl grenzenlos sein

Auch Luca Hänni teilt ein Video seines Flugs und schreibt dazu: «Freiheit pur! Mit dem richtigen Sound auf den Ohren.» Mit dem «richtigen Sound» meint er übrigens sein neues Lied «Lighthouse», das am 26. September erscheint und mit dem er sein Video unterlegt hat. Leider, denn so wird man wohl nicht so schnell erfahren, was er seiner Ehefrau zuruft, die hinter ihm hergleitet. Christina Hänni unterlegt ihr Video währenddessen mit dem aktuellen Hit «Golden» der Band Huntrix, die dank des Netflix-Films «KPop Demon Hunters» im Moment der letzte Schrei sind.

