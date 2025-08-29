Vielen Fans ist kürzlich aufgefallen, dass Luca Hänni seinen Ehering nicht trägt. Kriselt es etwa zwischen den beiden? Christina Hänni klärt nun auf, was es damit auf sich hat und wieso ihr Ehemann ohne Ring gesichtet wurde.

Luca (30) und Christina Hänni (35) sind ein absolutes Traumpaar. Seit zwei Jahren verheiratet, seit einem Jahr Eltern einer Tochter. Aber braut sich da ein Sturm am Horizont zusammen?

Adleräugige Fans haben nämlich festgestellt, dass der Sänger in letzter Zeit immer häufiger keinen Ehering trägt. Muss man sich Sorgen um die Ehe der beiden machen?

Dunkle Wolken im Paradies?

«Wahnsinn, was ihr alles bemerkt, das ist verrückt», staunt Christina Hänni in einer Story auf Instagram, als ein Fan in einer Fragerunde sie darauf anspricht. Allerdings klärt sie dann auch schnell auf, dass im Hause Hänni alles in bester Ordnung ist.

«Er macht auch immer Witze», gibt die Tänzerin zu. Dass Luca Hänni in letzter Zeit öfter auf seinen Ehering verzichtet hat – beziehungsweise verzichten musste – hängt mit seinem aktuellen Job zusammen. Denn er ist seit Kurzem nicht nur Sänger, sondern auch Schauspieler. In der Neuverfilmung von «Ewigi Liebi» spielt er den jungen Daneli. «Und Daneli ist definitiv unverheiratet – es geht ja darum, die ewige Liebe zu finden», erklärt Christina Hänni.

Beim Filmen könne Luca den Ehering daher nicht tragen, so Christina weiter. «Das wird natürlich auch kontrolliert.» Ein junger Daneli mit Ehering? Das wäre ein Filmfehler, der den Fans sicher auffallen würde. Da vergesse Luca dann eben manchmal, den Ring nach Drehschluss wieder anzuziehen.

«Keine Sorge. Keine Panik.»

«Plus, wenn er seine Klimmzüge macht, zieht er ihn auch aus und vergisst, ihn dann wieder anzuziehen», sagt Christina. Versichert den Fans dann aber: «Keine Sorge. Keine Panik. Auch wenn man keinen Ehering trägt, geht es hierum und nicht hierum» – wobei Christina beim ersten «hierum» auf ihr Herz zeigt und beim zweiten ihren Finger in die Kamera hält, an dem sie sowohl Ehe- als auch Verlobungsring trägt.

Das dürfte die Fans beruhigen. Erst vergangene Woche feierten die beiden ihren zweiten Hochzeitstag, an dem die Deutsche ihrem Schweizer Ehemann eine rührende Liebeserklärung auf Instagram machte und meinte, sie würde ihn jederzeit wieder heiraten. Wenn das mal nicht «Ewigi Liebi» ist.

