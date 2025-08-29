DE
FR
Abonnieren
«Er macht auch immer Witze»
0:40
Luca Hänni vergisst Ehering:«Er macht auch immer Witze»

Krise im Paradies?
Darum trägt Luca Hänni seinen Ehering nicht

Vielen Fans ist kürzlich aufgefallen, dass Luca Hänni seinen Ehering nicht trägt. Kriselt es etwa zwischen den beiden? Christina Hänni klärt nun auf, was es damit auf sich hat und wieso ihr Ehemann ohne Ring gesichtet wurde.
Publiziert: vor 9 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/7
Christina Hänni stellt sich Fanfragen auf Instagram. Da will jemand wissen, wieso Luca Hänni keinen Ehering trägt.
Foto: Instagram/christina.haenni

Darum gehts

  • Luca Hänni trägt oft keinen Ehering, Fans besorgt über Beziehung
  • Christina Hänni klärt auf: Luca spielt unverheirateten Charakter in Film
  • Paar feierte kürzlich zweiten Hochzeitstag
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_884.JPG
Silja AndersRedaktorin People

Luca (30) und Christina Hänni (35) sind ein absolutes Traumpaar. Seit zwei Jahren verheiratet, seit einem Jahr Eltern einer Tochter. Aber braut sich da ein Sturm am Horizont zusammen? 

Adleräugige Fans haben nämlich festgestellt, dass der Sänger in letzter Zeit immer häufiger keinen Ehering trägt. Muss man sich Sorgen um die Ehe der beiden machen?

Dunkle Wolken im Paradies?

«Wahnsinn, was ihr alles bemerkt, das ist verrückt», staunt Christina Hänni in einer Story auf Instagram, als ein Fan in einer Fragerunde sie darauf anspricht. Allerdings klärt sie dann auch schnell auf, dass im Hause Hänni alles in bester Ordnung ist. 

«Er macht auch immer Witze», gibt die Tänzerin zu. Dass Luca Hänni in letzter Zeit öfter auf seinen Ehering verzichtet hat – beziehungsweise verzichten musste – hängt mit seinem aktuellen Job zusammen. Denn er ist seit Kurzem nicht nur Sänger, sondern auch Schauspieler. In der Neuverfilmung von «Ewigi Liebi» spielt er den jungen Daneli. «Und Daneli ist definitiv unverheiratet – es geht ja darum, die ewige Liebe zu finden», erklärt Christina Hänni.

Mehr zu Christina Hänni
«Das ist mein Zuhause»
Mit Video
«Das ist mein Zuhause»
Christina Hänni über ihre Beziehung zur Schweiz
Christina Hänni wehrt sich gegen sexistische Beleidigungen
Mit Video
«Was für ein Früchtchen»
Christina Hänni wehrt sich gegen sexistische Beleidigungen
Christina Hänni löscht ihren Läderach-Post
Mit Video
Nach Shitstorm
Christina Hänni löscht ihren Läderach-Post
So herzig gratuliert Christina Hänni ihrem Luca zum Hochzeitstag
Mit Video
Christina Hänni postet Video
Emotionale Liebeserklärung an ihren Luca
Christina Hänni zeigt Kinderspielzeug – und erntet Hate
Mit Video
«Sie fühlen sich getriggert»
Christina Hänni zeigt Kinderspielzeug – und erntet Hate
Diese Hochzeitskleider standen bei Christina Hänni zur Wahl
Mit Video
Welches hättest du genommen?
Diese Kleider standen bei Hännis Hochzeit zur Wahl

Beim Filmen könne Luca den Ehering daher nicht tragen, so Christina weiter. «Das wird natürlich auch kontrolliert.» Ein junger Daneli mit Ehering? Das wäre ein Filmfehler, der den Fans sicher auffallen würde. Da vergesse Luca dann eben manchmal, den Ring nach Drehschluss wieder anzuziehen.

«Keine Sorge. Keine Panik.»

«Plus, wenn er seine Klimmzüge macht, zieht er ihn auch aus und vergisst, ihn dann wieder anzuziehen», sagt Christina. Versichert den Fans dann aber: «Keine Sorge. Keine Panik. Auch wenn man keinen Ehering trägt, geht es hierum und nicht hierum» – wobei Christina beim ersten «hierum» auf ihr Herz zeigt und beim zweiten ihren Finger in die Kamera hält, an dem sie sowohl Ehe- als auch Verlobungsring trägt. 

Das dürfte die Fans beruhigen. Erst vergangene Woche feierten die beiden ihren zweiten Hochzeitstag, an dem die Deutsche ihrem Schweizer Ehemann eine rührende Liebeserklärung auf Instagram machte und meinte, sie würde ihn jederzeit wieder heiraten. Wenn das mal nicht «Ewigi Liebi» ist.

Emotionale Liebeserklärung an Luca zum 2. Hochzeitstag
0:25
Christina Hänni auf Instagram:Emotionale Liebeserklärung an Luca zum 2. Hochzeitstag
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen