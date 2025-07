So hast du Luca Hänni noch nie gesehen

1/5 Luca Hänni goes 90s! Der Schweizer Sänger steht momentan für die Verfilmung des Musicals «Ewigi Liebi» vor der Kamera. Foto: Instagram/lucahaenni1

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die 90er waren eine wilde Zeit. Boybands wie die Backstreet Boys dominierten die Charts, die Handys waren gross – und die Frisuren wild. Das beweist aktuell gerade Sänger Luca Hänni (30). Für seine erste Rolle in der Musical-Verfilmung von «Ewigi Liebi», in der Hänni Daneli verkörpert, legt der Thuner eine veritable Typveränderung hin; samt Mittelscheitel, blonden Strähnchen – und glattrasiert. «Stabile Fritte» kommentiert Musikerkollege Crimer (35) unter ein Spiegel-Selfie. Und Chiara Castelli meint: «Jööö!»

«Erster Drehtag ist geschafft. Ich war aufgeregt und voller Vorfreude zugleich. Es hat alles super funktioniert und macht sowas von Spass. Eine Ehre für mich, mit so tollen Leuten vor und hinter der Kamera arbeiten zu dürfen. Danke euch allen für euer Vertrauen und dass ihr mich so gut unterstützt. Auf eine gute Reise!», schreibt der Sänger zu den Dreharbeiten des Films von Regisseur Pierre Monnard (49).

Der Waadtländer will das beliebte Musical von 2007 (720'000 Zuschauer) Leinwand-tauglich machen – ohne den Originalstoff einfach zu kopieren, wie er kürzlich im Gespräch mit Blick verraten hat: «Im Kino geht es nicht darum, das Theater einfach zu kopieren, sondern den Geist der Show neu zu erzählen. Der Film ist eine Liebeserklärung an die 90er – meine eigene Jugend – und gleichzeitig fest verankert im Heute: modern, frech, mit Tempo.» In den weiteren Hauptrollen sind Susanne Kunz (46), Pasquale Aleardi (53) und Newcomerin Elena Flury (27) zu sehen.

«Neue kreative Möglichkeiten»

Besonders Hänni ist von seinem bevorstehenden Kino-Debüt begeistert: «Diese Rolle ist eine ganz neue Herausforderung für mich. Musik und Bühnenauftritte sind meine Leidenschaft, aber die Welt des Films eröffnet mir völlig neue kreative Möglichkeiten. Es ist eine grosse Ehre, Teil dieses Projekts zu sein.»