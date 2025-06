1/5 Für seine Auftritte ist Luca Hänni stets perfekt gestylt. Und das kommt nicht von ungefähr. Foto: Imago

Darum gehts Luca Hänni rasiert sich im Garten, um Stoppeln im Bad zu vermeiden

Er nutzt die Handykamera als Spiegel während des Rasierens im Freien

Der 30-jährige Sänger geniesst dabei eine schöne Aussicht

Silja Anders Redaktorin People

Es ist ein Problem, von dem wohl viele Männer ein Lied singen können: die vielen Stoppeln im Badezimmer, nachdem man den Bart getrimmt oder rasiert hat. Auch Luca Hänni (30) ist da keine Ausnahme, wie er in einem Video auf Instagram nun verrät.

Mit Rasierapparat bewaffnet, zog sich Luca Hänni in den Garten seines Hauses am Thunersee zurück, um die Gesichtsbehaarung in Form zu bringen. Seine Ehefrau Christina (35) hatte mit dieser Entscheidung allerdings nichts zu tun, wie böse Zungen behaupten könnten. Denn es ist der Sänger selbst, der keine Lust mehr auf Stoppeln im Badezimmer hat.

«Ganze Toilette voller Haare»

«Leute, ich bin es leid, dass die ganze Toilette voller Haare ist», verkündet er auf Instagram. «Deswegen bin ich hier mit dem Rasenmäher auch am Rasenmähen», erklärt der Berner mit dem Rasierapparat in der Hand, während hinter ihm gemütlich der Rasenroboter seine Runden zieht. «Der Bart muss wieder gestutzt werden – und das lässt sich am besten im Garten machen.»

Manch einer fragt sich jetzt vielleicht: Wie kann das klappen, so ganz ohne Spiegel? Auch dafür hat Hänni eine pragmatische Lösung: «Wenn man ein Video macht, sieht man sich ja direkt. Ist gar kein Problem. Toll!», sagt der Sänger im Video weiter.

Eine schönere Kulisse als das schnöde Badezimmer hat Luca Hänni mit dem Blick auf den Thunersee und die umliegende Landschaft allemal. Eine Alternative für alle, die keinen Garten haben, bietet der 30-Jährige allerdings nicht. Und er hat auch keine Lösung für Tage parat, an denen das Wetter wieder schlechter wird. Aber jedes Problem zu seiner Zeit.