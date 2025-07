1/7 Christina Hänni muss derzeit heftige Kritik über sich ergehen lassen. Foto: Instagram / Christina Hänni

Darum gehts Christina Hänni bewirbt Läderach-Schokolade und stösst auf Kritik bei einigen Fans

Läderach steht in der Kritik wegen umstrittener Äusserungen des ehemaligen Inhabers

Der 65-jährige Ex-Inhaber soll Schüler an einer evangelikalen Privatschule misshandelt haben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

«Ich kann nicht widerstehen bei richtig guter Schokolade», schreibt Christina Hänni (35) zu einem neuen Video auf Instagram. Darin gönnt sie sich einige Stücke feinster Schokolade der Marke Läderach. «Handarbeit und Liebe zum Detail in höchster Qualität! So, so gut», schwärmt die Tänzerin von der süssen Versuchung.

Den Genuss möchte sie mit ihren Fans teilen und ruft diese daher zu einem Gewinnspiel auf, damit diese auch etwas von der Läderach-Schoggi haben können. Doch das Video stösst nicht bei allen auf Begeisterung. Einige Fans kritisieren die Ehefrau von Luca Hänni (30) stark. Nicht für ihren Schoggi-Konsum, sondern für ihre Zusammenarbeit mit Läderach.

«Bitte informiert euch doch im Netz. Diese Firma sollte man wirklich nicht unterstützen – schon gar nicht als Eltern», schreibt eine Userin unter Christina Hännis Post. Eine andere meint: «Ich würde mich schämen, für so ein Unternehmen Werbung zu machen. Fand dich immer cool, aber so bist du für mich unten durch.»

Läderach steht wegen diverser Vorwürfe in der Kritik

Das Unternehmen steht seit einiger Zeit in der Kritik, da sich der ehemalige Inhaber Jürg Läderach (65) gegen Abtreibungen und Homosexuelle äusserte. Ausserdem soll er Schülerinnen und Schüler an einer evangelikalen Privatschule in Kaltbrunn SG körperlich misshandelt haben – Läderach war Mitgründer der Schule. Jürg Läderach bestreitet die Vorwürfe, er habe Kinder geschlagen.

Aufgrund der Anschuldigungen gegen das Unternehmen rufen viele Personen immer wieder zum Boykott gegen Läderach auf. So auch Fans von Christina Hänni, die sich in den Kommentaren zum Gewinnspiel der Deutschen enttäuscht und zum Teil entsetzt zeigen, dass sie mit der Firma zusammenarbeitet.

Während viele User und Userinnen sich über Hännis Gewinnspiel freuen, eifrig mitmachen und die feine Schoggi von Läderach loben, hinterlassen die kritischen Kommentare gegen Hänni und das Unternehmen einen bitteren Beigeschmack, der nichts mit der Schoggi zu tun hat. «Diese Firma ist gegen gleichgeschlechtliche Ehe und Abtreibung. Nie im Leben sollte man dort Schokolade kaufen!», liest man in einem weiteren Kommentar, ebenso wie: «Informiere dich besser, wofür du Zeit und Werbung investierst und wofür dann dein Gesicht steht.»

Eine Anfrage von Blick, ob Christina Hänni um die Vorwürfe gegen Läderach wusste und wie sie dazu steht, blieb bisher unbeantwortet. Den umstrittenen Post hat die Tänzerin inzwischen kommentarlos von ihrem Instagram gelöscht. Auf eine erneute Anfrage zu der Situation reagierte die Tänzerin ebenfalls nicht.