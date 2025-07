Christina Hänni hat nach Spitalbesuch endlich Klarheit

Christina Hänni meldet sich am Mittwoch aus dem Spital. Auf Instagram erklärt die Profitänzerin und Mutter den Grund für ihren Aufenthalt in der Berner Klinik.

Darum gehts Christina Hänni ist am Mittwoch im Spital

Die Profitänzerin ging ihrem allergischen Schock von Ende Mai nach

Ende Mai musste Christina Hänni (35) notfallmässig ins Spital – ausgerechnet während dem «Let's Dance»-Finale, wo sie nach ihrem frühen Show-Aus noch einmal hätte übers Tanzparkett wirbeln sollen. Die Profitänzerin erlitt einen allergischen Schock, die Hintergründe waren schleierhaft. «Ich habe so etwas noch nie erlebt», sagte sie damals mitgenommen.

Jetzt geht sie der Sache nach. Über einen Monat später lässt sich Christina Hänni im Spital untersuchen: «Jetzt wird getestet, aber ich freue mich, dass wir eine Spur haben.» Damals am Finaltag habe sie sich übergeben müssen und deswegen ein Mittel gegen Übelkeit eingenommen. «Ich hatte wohl einen Infekt. Konnte ja keiner wissen, dass ich auf das Mittel so allergisch bin», schreibt sie in ihrer Story.

Ursache für allergischen Schock bekannt

Die Erleichterung nach dem Termin steht Christina Hänni ins Gesicht geschrieben. «Ich bin sehr froh, dass was herausgekommen ist. Eigentlich würde man ja meinen: ‹Scheisse, ich habe eine Allergie›, aber ich freue mich», erklärt sie.

Nicht zu wissen, weshalb sie den allergischen Schock erlitten hatte, hat Hänni bis heute keine Ruhe gelassen. «Ich hatte die ganze Zeit die Sorge, dass man nicht herausfindet, was es ist. In der Notaufnahme konnte man es mir auch nicht sagen, deswegen bin ich megafroh, dass man es herausgefunden hat.

«Es ist anscheinend eine Gruppe von Medikamenten, auf die ich allergisch bin», deswegen habe ihr Körper so heftig reagiert. Jetzt ist Hänni informiert und sagt: «Das muss ich in Zukunft wissen und immer sagen.»

«Endlich wieder was Positives hier»

Bevor sich Christina Hänni wieder ihrem «kleinen Schatz», ihrer einjährigen Tochter mit Luca Hänni (30), widmet, sagt sie: «Ein riesiger Stein fällt mir vom Herzen, grosse Erleichterung. Das tut so gut», sagt sie mit strahlenden Augen. «Ich freue mich so! Endlich wieder was Positives hier, gute Laune. Ich habe das Gefühl gehabt, dass in letzter Zeit irgendwie wenig davon kam», sagt sie ernst. In den letzten Monaten musste Christina Hänni einiges durchmachen, angefangen bei ihrem viel zu frühen Show-Aus bei «Let's Dance».

«Das erklärt so viel der letzten Wochen bei ‹Let's Dance›. Warum ich so angeschlagen und umgehauen war», erinnert sich Hänni und fügt an: «Jetzt kommt alles top, top!»

