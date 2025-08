Diese Hochzeitskleider standen bei Christina Hänni zur Wahl

1/4 Seit knapp zwei Jahren verheiratet: Luca und Christina Hänni. Foto: IMAGO/Bildagentur Monn

Darum gehts Christina und Luca Hänni heirateten im August 2023

Sie teilt ihre Hochzeitskleider-Optionen mit Instagram-Fans

Follower können sich nicht entscheiden – was sagt du? Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Wir schreiben den 22. August 2023. Im Piemont geben sich Christina (35) und Luca Hänni (30) im familiären Rahmen das Ja-Wort. Christina trägt bei der Traumhochzeit ein weisses Kleid mit kleinen Verzierungen drauf, Luca einen beigen Anzug mit weissem Hemd. Für die Outfits gibt von ihren Fans viel Lob. «Wunderschön seht ihr beide aus und so glücklich! Dein Kleid ist ein Traum!», schreibt ein Fan unter das Hochzeitsbild auf Instagram.

1:09 Blumenfirma postet auf Insta: Videos von der Hänni-Hochzeit aufgetaucht

Jetzt, knapp zwei Jahre später, zeigt die Profitänzerin ihren knapp 383'000 Followern bei Instagram die möglichen Optionen. Für sie selber sei der Fall beim Anprobieren schnell klar gewesen. Schon das erste Kleid, das sie anprobierte, wurde am Ende ausgewählt. «Der Entschluss kam sehr schnell, ich habe es direkt gewusst», sagt sie rückblickend.

Und doch will Christina Hänni ihrer Community die anderen Kleider nicht vorenthalten. Also postet sie am Samstagnachmittag eine grosse Galerie mit den Optionen aller Hochzeitskleider, die damals zur Auswahl standen. Sie will von ihren Fans wissen, welches sie genommen hätten.

Ein Blick in die Kommentare zeigt: Die Geschmäcker gehen komplett auseinander, denn ein wirklicher Favorit lässt sich nicht herauslesen. Wir stellen dir die verschiedenen Optionen mit Bildern kurz vor.

Das ist es geworden

Sie in Weiss, er in Beige: das offizielle Hochzeitsbild. Foto: Anelia Janeva

Option 1

Dieses Kleid zeigt sie ihren Fans als Erstes.

Option 2

Ähnlich wie das Kleid davor, aber ein etwas kleinerer Ausschnitt am Rücken. Foto: Instagram/Christinahänni

Option 3

Oder wäre doch dieses eher altmodische Kleid die richtige Wahl gewesen? Foto: Instagram/Christinahänni

Option 4

Auch ein silbernes Kleid stand zur Auswahl. Foto: Instagram/Christinahänni

Option 5

Speziell, aber hat was: Was sagst du zu diesem Kleid? Foto: Instagram/Christinahänni

Option 6





Wieder klassisch Weiss, aber ohne grosse Spielereien. Foto: Instagram/Christinahänni

Option 7

Dieses Hochzeitskleid hätte lange Ärmel gehabt. Foto: Instagram/ChristinaHänni

Option 8

Dieses eher schlichte Kleid probierte sie ebenfalls. Foto: Instagram/ChristinaHänni

Option 9

Last but not least: Dieses sehr verspielte Kleid. Foto: Instagram/Christinahänni

Jetzt bist du an der Reihe. Welches Hochzeitskleid hätte deiner Meinung nach am besten zu Christina Hänni gepasst? Oder hat sie die richtige Wahl getroffen? Schreibs in die Kommentare!