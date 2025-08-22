DE
Emotionale Liebeserklärung an Luca zum 2. Hochzeitstag
0:25
Christina Hänni auf Instagram:Emotionale Liebeserklärung an Luca zum 2. Hochzeitstag

«Würde dich an jedem Tag wieder heiraten wollen»
So herzig gratuliert Christina Hänni ihrem Luca zum Hochzeitstag

Seit zwei Jahren sind Luca und Christina Hänni verheiratet, seit fünf Jahren ein Paar. Zum zweiten Hochzeitstag macht die Profitänzerin ihrem Ehemann nun eine emotionale Liebeserkärung.
Publiziert: vor 14 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
Christina und Luca Hänni sind seit fünf Jahren ein Paar.
Foto: IMAGO/Bildagentur Monn

Darum gehts

  • Luca und Christina Hänni feiern zweiten Hochzeitstag mit rührender Liebeserklärung
  • Christina würde Luca jederzeit wieder heiraten, sie sind seit fünf Jahren zusammen
  • Hochzeit fand am 22. August 2023 im Piemont mit 80 Gästen statt
RMS_Portrait_AUTOR_884.JPG
Silja AndersRedaktorin People

Auf dem Tanzparkett haben sich Luca (30) und Christina Hänni (35), die damals noch Luft hiess, 2020 kennen und lieben gelernt. Nun sind sie seit fünf Jahren ein Paar und seit zwei Jahren sogar verheiratet.

Zeit für die Profitänzerin, ihrem Angetrauten eine rührende Liebeserklärung zum zweiten Hochzeitstag zu machen. Zu einem Video, das ihren grossen Tag zeigt, lässt Christina Hänni den Song «You're Still the One» von Teddy Swims (32) laufen.

Sie würde ihren Luca jederzeit wieder heiraten

«Du bist immer noch der, den ich will. Mein Happy Place, mein Lieblingsmensch», schreibt Christina Hänni zu dem Video. «2 Jahre verheiratet und 5 Jahre in meinem Leben, und ich muss immer noch lächeln, wenn ich nur an dich denke. Ich würde dich an jedem Tag wieder heiraten wollen.» Den Beitrag postet auch Luca auf seiner Instagram-Seite, und in seiner Story gibt es ein Foto der beiden mit dem Satz: «Happy 2 years, Schatz.»

Die Traumhochzeit des Paares fand am 22. August 2023 im Piemont statt. Mit rund 80 Gästen feierten Luca und Christina, die von da ab Hänni hiess, ihre Liebe. Kurz nach der grossen Feier ging es ab in die Flitterwochen, erster Stopp: Kapstadt. Von da weiter in Richtung Seychellen. Im Dezember 2023 dann die News: Sie erwarteten ihr erstes Kind. Im Frühling 2024 kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Den genauen Geburtstag der Kleinen sowie den Namen halten Luca und Christina Hänni bis heute unter Verschluss.

Auch Rigozzis feiern ihre Liebe

Die Hännis sind nicht das einzige Schweizer Paar, das in den vergangenen Tagen Hochzeitstag feierte. Auch Christa Rigozzi (42) und Ehemann Giovanni Marchese (46) gaben sich einst im August auf dem Standesamt das Jawort.

Bei der Ex-Miss-Schweiz und ihrem Ehemann ist dieser grosse Tag allerdings schon etwas länger her. Christa Rigozzi machte ihrem Schatz am 20. August auf Instagram zum 15. Hochzeitstag eine Liebeserklärung. Die Schmetterlinge im Bauch sind bei den zwei Tessinern also immer noch so stark wie bei dem Berner Sänger und seiner deutschen Ehefrau nach zwei Jahren.

