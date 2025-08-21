Sie kennen sich seit über 25 Jahren, verheiratet sind sie seit 2010. Christa Rigozzi und Giovanni Marchese feiern ihrem 15 Hochzeitstag und lassen uns zur Feier des Tages in ihr privates Fotoalbum schauen.

1/6 Christa Rigozzi und Giovanni Marchese öffnen zum 15. Hochzeitstag ihr privates Fotoalbum. Foto: Instagram/christarigozzi

Darum gehts Christa Rigozzi und Giovanni Marchese feiern 15 Jahre glückliche Ehe

Humor, Geduld und Teamgeist sind Schlüssel für ihre langjährige Beziehung

Das Paar ist seit 1998 zusammen und hat 8-jährige Zwillinge Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Die Liebesgeschichte von Christa Rigozzi (42) und Giovanni Marchese (47) ist eine lange Geschichte. Zum ersten Mal begegnet sind sie sich 1998 vor einem Fast-Food-Lokal in Lugano – Christa ist dem damals 19-jährigen Giovanni sofort aufgefallen. «Aber sie war erst 15 und noch ein richtiges Baby», erinnert sich Christa im Blick. Als sie sich später an der Fasnacht wiedersahen, funkte es. Sie wurden ein Paar.

Am 4. September 2010 heirateten sie in der Kirche von Monte Carasso und feierten ihre Liebe mit einem rauschenden Hochzeitsfest im Nobelhotel Eden Roc in Ascona. Die gemeinsamen Zwillinge Alissa und Zoe (beide 8) machten Christa und Giovanni zu einer Familie und das Glück des Paares perfekt.

11:03 Christa Rigozzi ist 40: «Das war der grösste Liebesbeweis meines Mannes»

Das Geheimnis ihrer Liebe

Nun feiern Christa Rigozzi und Giovanni Marchese bereits 15 Jahre glückliche Ehe – am 20. August 2010 gaben sie sich auf dem Standesamt das Jawort – und die Liebe zwischen dem Liebespaar scheint so innig wie eh und je. «Giovanni bringt mich immer zum Lachen, ist emotional, immer für uns da und sehr liebevoll», schwärmt Rigozzi. Auch wenn sie beide ausgesprochene Familienmenschen seien, nehmen sie sich immer wieder Zeit für sich. «Wenn die Kinder im Bett sind, schauen wir einen Film und geniessen die Zeit zu zweit, sind nur für uns.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auch wenn Christa und Giovanni unterschiedliche Leben führen – sie ist ständig unterwegs, moderiert, dreht Filme und TV-Sendungen und steht auf der Bühne, er hält zu Hause in Monte Carasso die Stellung – tickt das Ehepaar im Kern gleich. «Wir haben viele Gemeinsamkeiten: die Hobbys, die Werte und die Visionen. Und vor allem: Für uns beide hat die Familie Priorität», sagt Christa Rigozzi. Wie in jeder guten Ehe kracht es auch bei ihnen ab und zu, doch die Konflikte halten sich in Grenzen. «Sonst wären wir nicht schon bald 25 Jahre zusammen», lacht Christa Rigozzi.

«5 Dinge, die ich an meinem Gio liebe»

«Sein Humor – er bringt mich jeden Tag zum Lachen, auch wenn ich noch so müde bin.» «Sein grosses Herz – er kümmert sich immer um unsere Familie und Freunde, ohne etwas zurückzuverlangen.» «Seine Geduld – besonders mit mir, wenn ich wieder einmal zu viel gleichzeitig machen will.» «Sein italienisches Temperament – leidenschaftlich, warmherzig und manchmal auch ein bisschen stur (aber genau das liebe ich!).» «Seinen Teamgeist – egal ob im Alltag oder bei grossen Projekten, wir ziehen immer am gleichen Strang.»

Eine klitzekleine Sache nervt Christa Rigozzi dann doch an ihrem Ehemann: «Dass Gio manchmal etwas zu gelassen ist – während ich schon alles organisiert habe, nimmt er es völlig entspannt. Am Ende klappt zwar immer alles», verrät sie.



