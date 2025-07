1/16 Christa Rigozzi mit Giovanni Marchese und ihren Zwillingen Alissa (l.) und Zoe. Foto: ADRIAN BRETSCHER

Darum gehts Zucchero rockt zum sechsten Mal die Piazza Grande in Locarno

Ringier-CEO Marc Walder lädt zu exklusivem Dinner vor dem Konzert ein

10'000 Zuschauer bringen die Piazza jeweils zum Beben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Katja Richard Redaktorin Gesellschaft

Es ist ein magischer Ort, an den viele immer wieder gerne zurückkehren – auch grosse Stars wie Zucchero (69). Die italienische Blues-Ikone beehrte bereits zum sechsten Mal das Moon & Stars in Locarno. «Er liebt die Piazza Grande», sagt Veranstalter Dani Büchi (56). Das sei der Grund, warum Künstler von Zuccheros Format an ein Open Air dieser Grösse kommen. «Das ist wie ein Penalty ohne Goalie», so Büchi. Jeden Abend bringen 10'000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Piazza zum Beben.

Tradition hat auch der Anlass von Marc Walder (59). Der Ringier-CEO lädt an einen der schönsten Orte am Lago Maggiore ein: Im preisgekrönten Fünfsternehaus Hotel Eden Roc stimmt man sich bei einem Flying Dinner auf das Konzert ein. «Das Tessin und Ascona sind eine Herzensangelegenheit für mich», sagt Walder. «Zucchero ist mit seinem Mix aus Soul, Blues und Rock perfekt für die wunderschöne Piazza Grande.»

Zucchero begeistert Generationen

Schon fast legendär sind auch die Gäste seines Anlasses – darunter Heimweh-Tessinerinnen wie alt Bundesrätin Doris Leuthard (62) oder Musikmanager Freddy Burger (77), die in der Sonnenstube ein Ferienhaus besitzen. Und echte Tessiner wie Kubilay Türkyilmaz (58) oder Christa Rigozzi (42). Sie ist mit ihrer Familie da, auch die Zwillingsmädchen Alissa und Zoe (8) dürfen ans Konzert. «Für sie ist Zucchero schon ein bisschen alt», sagt die Moderatorin schmunzelnd.

Sie selbst hat den Sänger bereits auf der Piazza erlebt – und auch fürs Schweizer Fernsehen interviewt: «Er ist so nahbar wie ein Kumpel, sehr sympathisch», schwärmt sie. «Seine Hits begeistern mehr als eine Generation.» Der Hit «Senza una donna» erschien, als Rigozzi noch klein war: «Ohne Frau geht es nicht!» Rigozzi lacht. «Das ist ein Song, der mich bis heute berührt. Und vielleicht auch mal meine Mädchen, wenn sie grösser sind.»

Auch die ehemalige ZDF-Moderatorin Nina Ruge (68) kennt Zucchero als Interviewpartner. Zu ihrem TV-Abschied habe er sich per Videobotschaft sehr charmant verabschiedet: «Nina. Ti amo!» Inzwischen hat sich die studierte Biologin als Longevity-Expertin etabliert. Bis in welches Alter kann man die Bühne rocken? Ruge: «Da muss man sich nur Mick Jagger anschauen. Mit 81 ist er noch voll fit.»