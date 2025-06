Der Sommer steht kurz bevor, und damit rücken auch die Festivals näher. Bei all den Veranstaltungen kann einem aber schnell der Kopf schwirren. Mit dem Festival-Guide von Blick behältst du den Überblick.

Der Festivalsommer 2025 steht an

1/6 Der Festivalsommer steht kurz bevor. Wir geben dir einen Überblick. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Blick bietet Übersicht zu Schweizer Musikfestivals für den kommenden Sommer

Festival-Guide vereint wichtige Informationen zu grossen Musikveranstaltungen an einem Ort

Sarina Dünnenberger Redaktorin People

Musikbegeisterte aufgepasst! Der Sommer naht, und mit ihm die Festivals. Wem jetzt schon davor bangt, bei all den Veranstaltungen den Überblick zu verlieren, dem sei versichert: Unser Guide schafft Abhilfe.

Diese Festivalübersicht vereint die wichtigsten Informationen zu den grossen Musikveranstaltungen in der Schweiz an einem Ort. Jetzt brauchst du dir nur noch die Daten in deinem Kalender zu notieren, und einem Sommer voller Musik steht nichts mehr im Weg – wenn denn das Wetter mitspielt.

Hier finden die Festivals statt

