Lenny Kravitz bringt die Liebe ans Moon & Stars

1/17 Christa Rigozzi (r.) mit ihren Zwillingsmädchen Alissa und Zoe und ihrem Mann Giovanni Marchese.

Katja Richard Redaktorin Gesellschaft

Für ein Konzert von Lenny Kravitz ist es nie zu spät: Auch mit 60 Jahren rockt er die Piazza Grande mit seiner ganzen Power und aus vollem Herzen. Damit begeistert er die 11'000 Fans am Moon & Stars in Locarno und insbesondere auch eine auserwählte Schar mit prominenten Gästen.

Bevor der Kultstar auf die Piazza Grande kommt, lädt Ringier-CEO Marc Walder (58) zum traditionellen Flying Dinner an einem der schönsten Plätze am Lago Maggiore: Im mehrfach preisgekrönten 5-Sterne-Haus Hotel Eden Roc in Ascona wird die Vorfreude auf das Konzert zelebriert. Walder scherzt: «Ich bin nicht ganz sicher, ob die Leute wegen der Musik oder seinem Aussehen gekommen sind.» Damit spielt er auf den berühmten Waschbrettbauch von Kravitz an.

Unter den Gästen weilt auch Doris Leuthard (61), sie kennt Lennys Sound, aber erlebt ihn zum ersten Mal live: «Er beweist, dass man lange attraktiv sein und Freude am Leben ausstrahlen kann. Wenn man ihn erlebt, muss man keine Angst vor dem Alter haben.» Eine Qualität, welche die sympathische alt Bundesrätin selbst versprüht.

Lenny rockt die Piazza zum dritten Mal

Trainer-Legende Vladimir Petković (60) ist im gleichen Alter wie Lenny: «Egal ob im Sport oder in der Musik. Wer in Form bleiben will, braucht nicht nur Talent, sondern auch Training. Dass er hart an sich arbeitet, sieht man ihm an.»

Petković ist im Tessin zu Hause, genau wie Christa Rigozzi (41). Ihre Zwillingsmädchen Alissa und Zoe (7) dürfen an diesem Abend ihr erstes Rock-Konzert besuchen. «Obwohl das nicht unbedingt ihr Musikgeschmack ist», so die Mama lachend. Die Moderatorin hat Lenny schon mal auf der Piazza Grande gesehen: «Da waren meine Mädchen noch nicht dabei. Es war ziemlich am Anfang vom Moon & Stars.»

Es muss 2008 gewesen sein. Damals rockte der US-Rockstar zum ersten Mal die Piazza Grande, es waren noch die Anfänge vom Moon & Stars, das vor 20 Jahren mit Good News und Ringier gestartet ist und 2020 von Dani Büchi (46), Ex-CEO der Energy-Gruppe, übernommen wurde. «Inzwischen ist Kravitz das dritte Mal hier und ausverkauft», sagt Büchi stolz.

Tausende singen auf der Piazza mit, als Kravitz seine Hymne «Let Love Rule» (Lasst die Liebe regieren) in der Endlos-Schlaufe performt – und dabei durchs Publikum auf einen Balkon direkt über dem Platz spaziert. Diese Nahbarkeit hat bereits Tradition und macht die Einzigartigkeit des Open Airs aus. Schlager-Ikone Paola Felix (73) ist begeistert von Lenny Kravitz und seiner Botschaft für die Liebe: «Man spürt, dass es ihm ernst ist damit. Das geht tief unter die Haut.»