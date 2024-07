Am Samstagabend standen Patent Ochsner auf der Bühne des Moon & Stars in Locarno. Im Vorprogramm trat die Schwyzerin Kings Elliot auf. Und auch während dem Auftritt der Berner Band wurde sie wieder auf die Bühne geholt. Das hat einen besonderen Grund.

1/10 Dicke Umarmung: Büne Huber herzt Kings Elliot nach dem gemeinsamen Auftritt am Moon & Stars.

Was für ein Abend in Locarno TI: Patent Ochsner waren am Samstag zu Gast auf der Piazza Grande und gaben ein Konzert im Rahmen des Moon & Stars. Ihre Hits wie «Scharlachrot», «Bälpmoss» und «W.Nuss vo Bümpliz» begeisterten das Publikum. Für Aufsehen sorgte aber auch Kings Elliot (29), die vor der Berner Band aufgetreten ist. Die Verbindung der Sängerin aus Altendorf SZ zur Berner Band ist so gross, dass Büne Huber (62) sie auch während dem Patent-Ochsner-Konzert für einen Gastauftritt auf die Bühne holte.

«Büne Huber ist mein Held», sagt Kings Elliot, die bürgerlich Anja Gmür heisst, zu Blick. «Wir sind mittlerweile gut befreundet. Büne hat mich auch gefragt, ob ich vor ihnen am Moon & Stars spielen und mit ihm das Lied ‹Durscht & Hunger› singen will. Natürlich habe ich zugesagt.»

Bühne Hubers Tochter machte ihn zum Kings-Elliot-Fan

Büne Huber ist ein grosser Fan des Schwyzer Gesangstalents. Seine Tochter habe ihm im Jahr 2020 das Lied «I'm Getting Tired of Me» vorgespielt, danach habe Huber Kings Elliot via soziale Medien kontaktiert. Sie tauschten sich übers Netz aus und lernten sich schliesslich an der Verleihung des Prix Walo im Mai 2023 persönlich kennen. «Wir waren uns auf Anhieb sympathisch», erinnert sich Kings Elliot. Eine Freundschaft entstand.

«Büne unterstützt mich sehr und glaubt sehr an mich und meine Musik», sagt die Schwyzerin. Für sie sei es ein Ritterschlag, dass die Schweizer Musik-Legende Gefallen an ihrer Musik gefunden habe. Sie selbst habe schon oft zu seinen Songs geweint, seine Stimme berühre sie. Und auch Huber höre Kings Elliots Musik «tatsächlich privat zu Hause. Das bestätigte mir auch seine Frau», meint Kings Elliot stolz. Ihre Verbindung zu Huber sei sehr emotional und «fast spirituell».

Keine weiteren Projekte in der Pipeline

Natürlich liess sich Kings Elliot das Konzert von Patent Ochsner abseits von ihrem Auftritt auch nicht entgehen, sie verfolgte den Auftritt von einem Balkon auf der Piazza Grande aus. Das Wochenende im Tessin bleibt für sie aber auch wegen des Rahmenprogramms unvergesslich. Vor dem Auftritt stand ein Znachtessen mit Patent Ochsner und den Liebsten der Band an. «Ich lernte Bünes Frau und seine Kinder kennen und wurde von allen mit offenen Armen empfangen», erzählt sie. Nach dem Konzert folgte ein Umtrunk und ein «Spaziergang barfuss durch Locarno, gefolgt von einem gemütlichen Beisammensein draussen.»

Dass die beiden eine besondere Verbindung haben, zeigte Büne Huber selbst auch auf Instagram. Er stellte ein Bild mit Kings Elliot ins Netz und bezeichnet sie in der Beschreibung als «absolut fantastische Seelenschwester». Weitere Projekte zwischen Patent Ochsner und Kings Elliot seien derzeit nicht voresehen. Kings Elliot: «Es ist einfach eine wunderbare Freundschaft.»

