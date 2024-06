Auch dieses Jahr kann an zahlreichen Festivals in der Schweiz getanzt und gefeiert werden.

In der Schweiz gibt es mittlerweile unzählige kleine und grosse Festivals. Damit du den Überblick behältst, haben wir für dich bereits einmal vorsortiert. Viel Spass beim Neu- und Wiederentdecken!

Juni

Hive Air

Datum: Samstag, 1. Juni

Ort: Wohlen AG

Acts: Charlotte de Witte, Paul Kalkbrenner, Ben Böhmer, Ida Engberg, Klangkuenstler, Jimi Jules

Caribana Festival

Datum: Mittwoch, 5. Juni bis Samstag, 8. Juni

Ort: Crans VS

Acts: Ofenbach, Birdy, Tom Odell, Martin Solveig, Sam Rider, SDM

Stars of Sounds Aarberg

Datum: Donnerstag, 6. Juni bis Samstag, 8. Juni

Ort: Aarberg BE

Acts: Roland Kaiser, Stress, Ray Dalton, Nena, Zian, Dabu Fantastic, Baschi, DJ Zsuzsu

Festi'neuch

Datum: Donnerstag, 13. Juni bis Sonntag, 16. Juni

Ort: Neuchâtel NE

Acts: Olivia Ruiz, Phoenix, The Blaze, Irène Drésel, Etienne Daho

Greenfield Festival

Datum: Donnerstag, 13. Juni bis Samstag, 15. Juni

Ort: Interlaken BE

Acts: Green Day, The Prodigy, Sum41, Kraftklub, Bring Me The Horizon

Werbung

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Leimentaler Open Air

Datum: Freitag, 14. Juni bis Samstag, 15. Juni

Ort: Oberwil BL

Acts: Troubas Kater, Carvel, Bea Schneider, NOXX, Traktorkestar, Nickless

Summerside Festival

Datum: Donnerstag, 20. Juni bis Samstag, 22. Juni

Ort: Grenchen SO

Acts: Deep Purple, Megadeth, Bruce Dickinson, Krokus, The Hunt, P. O. D.

Open Air St. Gallen

Datum: Donnerstag, 27. Juni bis Sonntag, 30. Juni

Ort: St. Gallen

Acts: The Chainsmokers, Nina Chuba, Placebo, Black Sea Dahu, Tom Odell

Trucker & Country-Festival

Datum: Freitag, 28. Juni bis Sonntag, 30. Juni

Ort: Interlaken BE

Acts: The Bosshoss, Megawatt, Runaway June, Chuck Mead, Florian Fox und Fox Band

Werbung

Juli

Stars of Sounds Murten

Datum: Donnerstag, 4. Juli bis Sonntag, 7. Juli

Ort: Murten FR

Acts: Take That, Scorpions, Ayliva, Ray Dalton, Lea, Gotthard, Anna Rossinelli

Montreux Jazz Festival

Datum: Freitag, 5. Juli bis Samstag, 20. Juli

Ort: Montreux VD

Acts: Zucchero, Alice Cooper, Deep Purple, Paloma Faith, Sting, Loreen

Moon and Stars

Datum: Donnerstag, 11. Juli bis Samstag, 20. Juli

Ort: Locarno TI

Acts: Stress MTV Unplugged, Joya Marleen, Lenny Kravitz, Kings Elliot

Open Air Frauenfeld

Datum: Donnerstag, 11. Juli bis Samstag, 13. Juli

Ort: Frauenfeld TG

Acts: 21 Savage, Gunna, Shirin David, Nicki Minaj, Playboi Carti, Apache 207

Werbung

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gurtenfestival

Datum: Mittwoch, 17. Juli bis Samstag, 20. Juli

Ort: Bern

Acts: Nemo, Stormzy, Justice, Nelly Furtado, Peter Fox, Patent Ochsner, Faber

Luzern Live

Datum: Donnerstag, 18. Juli bis Samstag, 27. Juli

Ort: Luzern

Acts: Faber, Laufey, Benjamin Clementine, Nemo, Riana, Zoë Më

Paléo Festival Nyon

Datum: Dienstag, 23. Juli bis Sonntag, 28. Juli

Ort: Nyon VD

Acts: Burna Boy, PLK, Major Lazer, Sam Smith, Mika, Pat Burgener

Open Air Lumnezia

Datum: Donnerstag, 25. Juli bis Samstag, 27. Juli

Ort: Degen / Val Lumnezia GR

Acts: Faithless, Tones and I, Dana, Kontra K, Alle Farben, Stubete Gäng

Werbung

Tension Electronic Music Festival

Datum: Freitag, 26. Juli bis Sonntag, 28. Juli

Ort: Basel

Acts: OGUZ, Miss Monique, Diplo, Fritz Kalkbrenner

August

Flumserberg Open Air

Datum: Dienstag, 30. Juli bis Freitag, 2. August

Ort: Flumserberg SG

Acts: Andreas Gabalier, Linda Fäh, Andrea Berg, Nik P., Oesch's die Dritten

Lakelive Festival

Datum: Mittwoch, 31. Juli bis Samstag, 10. August

Ort: Biel / Nidau BE

Acts: Simple Minds, Die Fantastischen Vier, Trettmann, Gentleman, Passenger

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Stars in Town

Datum: Freitag, 2. August bis Samstag, 3. August sowie Mittwoch, 7. August bis Samstag, 10. August

Ort: Schaffhausen

Acts: Placebo, Mark Forster, Herbert Grönemeyer, Patent Ochsner, Tom Odell

Werbung

Heitere Open Air

Datum: Freitag, 9. August bis Sonntag, 11. August

Ort: Zofingen AG

Acts: Nemo, Kamrad, Ofenbach, Baschi, Lukas Graham, Alvaro Soler, Cro

Specials: Auch wenn das Open Air erst am Freitag beginnt, sind auf dem Heitere-Gelände bereits ab Dienstag verschiedene Acts wie beispielsweise Herbert Grönemeyer, Status Quo, Plüsch und Ben Zucker zu sehen.

Street Parade

Datum: Samstag, 10. August

Ort: Zürich

Acts: Noch nicht bekannt

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Open Air Gampel

Datum: Donnerstag, 15. August bis Sonntag, 18. August

Ort: Gampel VS

Acts: The Offspring, Deichkind, Alan Walker, Alligatoah, Stress, Nemo, Joost

Specials: Am Sonntagmorgen heizt Pamela Reif mit einem Live-Workout ein

Zürich Open Air

Datum: Freitag, 23. August bis Samstag, 24. August sowie Freitag, 30. August bis Samstag, 31. August

Ort: Rümlang / Glattbrugg ZH

Acts: Sam Smith, Macklemore, Louis Tomlinson, Milky Chance, James Arthur

Werbung

Summerdays Arbon

Datum: Freitag, 30. August bis Samstag, 31. August

Ort: Arbon TG

Acts: James Blunt, Rag'n'Bone Man, Scooter, Tokio Hotel, Bligg, The Kooks

September

Country Nights Gstaad

Datum: Freitag, 6. September bis Sonntag, 8. September

Ort: Gstaad BE

Acts: Little Big Town, Chapel Hart, Tyler Booth

Schupfart Festival

Datum: Freitag, 20. September bis Sonntag, 22. September

Ort: Schupfart AG

Acts: Münchner Freiheit, Stefanie Heinzmann, Dodo, Pegasus, Halunke