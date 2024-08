Das Gampel Open Air findet vom 15. bis 18. August in Gampel-Bratsch statt. Dieses Jahr dürfen sich die Besucher unter anderem auf Deichkind, Electric Callboy, Monet192, Lany, Nemo und Joost freuen.

Kygo am Open Air Gampel

Gampel Open Air auf einen Blick

Was Gampel Open Air Wann 15. bis 18. August 2024 Wo Gampel-Bratsch VS Headliner Deichkind, Electric Callboy, Monet192, Lany, EAZ, Cari Cari, Nemo und Joost Musikrichtung Rock, Pop, Indie

Das Gampel Open Air zählt zu den grössten Open Airs in der Schweiz.

Das Gampel Open Air, das seit dem Jahr 1986 stattfindet, zählt zu den grössten Musik-Festivals der Schweiz. Rock, Pop, Hardrock, Hip-Hop, Punkrock – die Besucher dürfen sich auf eine besondere Vielfalt freuen.

Das Programm

In Sachen Programm macht dem Open Air Gampel keinem anderen Schweizer Festival etwas vor. Jedes Jahr rocken wieder internationale Grössen die Bühne und bringen die Festivalmeute zum Toben. Das diesjährige Line-up in der Übersicht:

Line-up Donnerstag, 15. August 15:30 - White Stage - PÉRATION ZÉRO 16:15 - Red Stage - EAZ 17:00 - White Stage - NEMO 17:45 - Red Stage- CARI CARI 18:30 - White Stage - LANY 19:15 - Red Stage - MONET192 20:00 - White Stage - YAENNIVER 21:00 - Red Stage - ELECTRIC CALLBOY 23:00 - Red Stage - 9DEICHKIND 00:15 - Urban Dome - JOOST 00:50 - White Stage - VERSENGOLD 01:15 - Urban Dome - IKKIMEL

Line-up Freitag, 16. August 13:30 - White Stage - DIE NACHBARN 14:15 - Red Stage - PABLO NOUVELLE x NATIV 15:00 - White Stage - DANA 15:45 - Red Stage - ILIRA 16:30 - White Stage - SAINT CHAOS 17:15 - Red Stage - MIMIKS & LCONE 18:00 - White Stage - ROYEL OTIS 18:45 - Red Stage - TOM WALKER 20:00 - White Stage - GRANDSON 21:00 - Red Stage - YUNGBLUD 22:15 - White Stage - ESS THAN JAKE 23:30 - Red Stage - THE OFFSPRING 01:00 - White Stage - BENNETT 01:00 - Urban Dome - ANTIFUCHS 02:00 - Urban Dome - CRYSTAL F

Line-up Samstag, 17. August 13:15 - White Stage - REMO FORRER 14:00 - Red Stage - ESTHER GRAF 14:45 - White Stage - PAULWETZ 15:30 - Red Stage - KADEBOSTANY 16:15 - White Stage - MARC SWAY 17:00 - Red Stage - BLIGG 18:00 - White Stage - BLUMENGARTEN 18:45 - Red Stage - MILKY CHANCE 20:00 - White Stage - BASCHI 21:00 - Red Stage - ALLIGATOAH 22:15 - White Stage - ASHNIKKO 23:30 - Red Stage - ALAN WALKER 01:00 - Urban Dome - YUNG YURY 01:00 - White Stage - KNÖPPEL 02:00 - Urban Dome - $HOKI

Line-up Sonntag, 18. August 11:00 - Red Stage - PAMELA REIF 12:00 - White Stage- LABRASSBANDA 13:00 - Red Stage - STRESS MTV UNPLUGGED 14:00 - White Stage - DAS LUMPENPACK 15:00 - Red Stage - KOOL SAVAS

Die Geschichte des Festivals

Das Line-up am Gampel Open Air verspricht auch dieses Jahr wieder ein musikalisches Feuerwerk.

1986 fand das erste Gampel Open Air statt. Damals noch unter dem Namen «Rockfestival». Das Unternehmen «Freepower Music» und die Band «Family Force», die das Musikfestival ins Leben riefen, hätten wohl niemals daran gedacht, dass das Open Air Jahre später zu den ganz Grossen gehören würde. Zu Beginn waren es gerade einmal 500 Menschen, die den Musikern auf einem LKW-Anhänger zujubelten. Heute kommen rund 100'000 Fans nach Gampel-Bratsch.

Wichtige Informationen für Besucher

Tickets

Tickets fürs Gampel Open Air 2024 hier kaufen.

Anreise

Mit der Bahn

Das Open Air ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Das Festivalticket berechtigt zu 20 Prozent Ermässigung auf das ÖV-Billett mit dem RailAway-Kombi-Angebot. Ab dem Bahnhof Gampel-Steg verkehren gebührenpflichtige Extra-Busse zum Festivalgelände. Die Kosten für diese Shuttle-Busse sind im RailAway-Kombi-Ticket inbegriffen. Ohne das Kombi-Billett der SBB kostet der Shuttle-Bus, auch wenn man in Besitz von GA, oder Halbtax ist.

Bus

Ab den Bahnhöfen Brig, Visp, Gampel und Gampel-Steg/Dorf fahren Shuttle-Busse direkt aufs Festivalgelände.

Auto

Auf dem Flughafenareal von Turtmann stehen Parkplätze zur Verfügung. Die Parkplätze verteilen sich auf die Sektoren A-F (bitte entsprechenden Sektor merken) und sind kostenpflichtig:

Für das gesamte Festival: 40 Franken

Für drei Tage: 35 Franken

Für zwei Tage: 30 Franken

Für einen Tag: 25 Franken

Ab dem Parkplatzareal verkehren Shuttle-Busse auf das Festivalgelände. Die Kosten für die Extrabusse, die in regelmässigen Abständen verkehren, sind in der Parkplatzgebühr inbegriffen.

Übernachten

Zelten ist erlaubt und auch erwünscht. Der Campingplatz wird kostenlos zur Verfügung gestellt: Wer eine Karte für das Festival erwirbt, darf auch auf dem Zeltgelände übernachten. Der Campingplatz wird am 15. August um 08 Uhr geöffnet. Neben dem Campingareal des Open Airs gibt es in der näheren Umgebung auch noch weitere Campingplätze, die genutzt werden können. Zu beachten ist, dass Wohnmobile und Camper nicht auf den Zeltplatz fahren dürfen. Dafür gibt es eine speziell ausgewiesene Zone auf dem Flugplatz in Turtmann. Wohnwagen zahlen einen Pauschalpreis von 50 Franken. Auf dem Parkplatzgelände stehen sanitäre Anlagen zur Verfügung.

Verpflegung

Auf dem Festivalgelände sind zwar keine eigenen Feuer und Grills erlaubt, verhungern müssen die Besucher aber trotzdem nicht. Das Gampel Open Air ist bekannt für sein reichhaltiges Angebot an Getränken und Essen. Es gibt Leckeres aus heimischen Gefilden, aber auch Allerlei aus fremden Küchen. Auch die Auswahl an (alkoholischen) Getränken lässt nichts zu wünschen übrig.

Tipp: Auf dem gesamten Gelände befinden sich gratis nutzbare Trinkwasserspender. Zudem gibt es Migros-Produkte, die in einem festivaleigenen Supermarkt gekauft werden können. Neu wird auch auf PET-Flaschen und Alu-Dosen ein Depot verlangt – zurückbringen lohnt sich also!

Verbotene Gegenstände

Sperrgut wie z.B. Möbel (Ausnahme sind Camping-Möbel wie Klappstühle)

Selfiesticks in jeglicher Länge

Waffen jeglicher Art

Drogen

Glasbehälter in jedweder Form

Grills und offene Feuer

Feuerwerk oder Bengalische Fackeln

Audio-Aufnahmegeräte, Abspielgeräte (mit Lautsprechern) und professionelles Kamera-Equipment (Kameras mit auswechselbarem Objektiv)

Sonstiges

Auf dem Open Air gibt es eine Duschzone in der Mitte des Camping-Areals: Warmwasser-Duschen sind kostenpflichtig, die Kaltwasser-Duschen sind aber kostenlos.

Es gibt die Möglichkeit, direkt neben dem Eingang Schliessfächer zu beziehen. Diese kosten zwei Franken pro Schliessung und lassen Platz für kleinere Taschen und die wichtigsten Wertgegenstände.

Das gesamte Areal ist durch Teerwege rollstuhlfreundlich (Ausnahme VIP-Bereich) gestaltet. Auf dem Areal sind zudem ausreichend rollstuhlgängige Toiletten vorhanden. Es gibt ausserdem eine spezielle Tribüne mit guter Sicht auf die Bühne.

Das Open Air bietet einen Cash Corner, sodass die Besucher an Bankomaten auch Bargeld beziehen können. Auf dem Festivalgelände werden ansonsten keine Kartenzahlungen akzeptiert.

Weils ohne Selfies mit dem Smartphone nur halb so lustig ist: Die Partyzone auf dem Festivalgelände bietet mit dem MTV mobile Cube die Möglichkeit, das Smartphone gratis wieder aufzuladen. Ebenso gibt es auf dem gesamten Gelände verteilt kostenlose WiFi-Spots. Zudem kann man kleinere Schäden gleich vor Ort reparieren lassen.