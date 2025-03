Traumkulisse am Zürich Openair 2024.

In Zürich sieht man sich ja gerne als Kulturhauptstadt des Landes, was natürlich ein bisschen abgehoben ist. Vielleicht liegt es ja daran, dass die Limmatstadt mit dem Zürich Openair und dem ZOA City gleich zwei spektakuläre Sommerfestivals beheimatet, deren Line-ups Jahr für Jahr die Musikfans aus allen Ecken des Landes anlocken?

Wer braucht schon Genres?

Als Headliner für die Party in Rümlang konnten die Veranstalter für 2025 Post Malone gewinnen. Der ursprünglich als Rapper bekannt gewordene Künstler hat zuletzt immer wieder gezeigt, dass er von Genres ebenso wenig hält wie von einer Zweitmeinung, wenn es um Gesichts-Tattoos geht. Er passt mit diesem Credo hervorragend an Zürich Openair – auch hier verzichtet man zuletzt auf eine geradlinige Ausrichtung und setzte stattdessen auf einen diversen Mix an verschiedenster Künstlerinnen und Künstler.

Dazu gehört auch Rita Ora, die Grande Dame des Pop-Opportunismus, die Rümlang mit ihren partytauglichen Dance Banger begeistern wird, sowie australischen Lieblinge aller Indie-Kids: Empire of the Sun. Das Comeback der Electro-Exzentriker verspricht mindestens so viel visuelles Spektakel wie musikalische Substanz.

Letzteres gibt es auch von Edb, der Mundart-Poet aus Bern gehört mit zu den grössten Nachwuchs-Stars der lokalen Musikszene.

Die Party geht weiter

Ebenfalls sehen lassen kann sich das Line-up des ZOA City: In diesem Jahr geben unter anderem «Massive Attack» eine Audienz. Die Trip-Hop-Pioniere haben die elektronische Musik wie kaum ein zweiter Act definiert und gehören nach mehr als 30 Dienstjahren immer noch zu absoluten Sperrspitze der Subkultur-Bewegung. Zürich darf sich dank der beiden Festivals erneut auf ein absurd gut gefülltes Konzertjahr freuen, aber denkt dran, liebe Limmatstädter: Bescheidenheit ist eine Tugend und ohne die vielen auswärtigen Gäste wäre die Party ohnehin nur halb so toll.

Das bisher bekannte Line-up des Zürich Openair 2025:

Tiësto

Nina Chuba

SDP

Worakls Orchestra

UFO361

Benjamin Amaru

To Athena

Anyma

Empire of the Sun

Scooter

Patent Ochsner

Ennio

Dodo

Milune

Post Malone

Rita Ora

Boris Brejcha

01099

Jelly Roll

Leila

EDB

Apache 207

Deichkind

The Prodigy

Reezy

Hecht

Manillio

Zian

Lou Kaena

Das bisher bekannte Line-up des ZOA City 2025

Fisher

Lost Frequencies

Massive Attack

Jacob Collier

Paul Kalkbrenner

Rüfüs du sol | Weval