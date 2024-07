Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Vom 11. bis zum 13. Juli findet das Open Air Frauenfeld statt.

Open Air Frauenfeld auf einen Blick

Was Open Air Frauenfeld Wann 11. bis 13. Juli 2024 Wo Frauenfeld TG Headliner Playboi Carti, 21 Savage, Nicki Minaj, Gunna und Apache 207 Musikrichtung Rap, Hip-Hop

Partystimmung ist bei vier Bühnen garantiert.

Die Geschichte des Festivals

Das Sommerfestival Frauenfeld gehört zu den grössten Open Airs der Schweiz und ist mit Abstand das grösste Hip-Hop-Festival Europas. Zum ersten Mal wurde es 1985 veranstaltet. Bis zum Jahr 2006 hiess das Open Air noch «Out In The Green» und damals waren vorwiegend Rock- und Blues-Bands auf den Bühnen zu sehen. Seit dem Jahr 2007, nach der Umbenennung in «Openair Frauenfeld», werden vorwiegend Hip-Hop-Künstler gebucht. So konnten in den letzten Jahren zahlreiche namhafte Künstler aus der internationalen Szene verpflichtet werden: 50 Cent, Snoop Dogg, Kanye West oder auch Pharrell Williams begeisterten in Frauenfeld schon das Publikum.

Im Jahr 2007 erzielte das Festival einen Besucherrekord – erstmals wurden 100'000 Tickets verkauft. In Folge mussten zusätzliche Campingplätze geschaffen werden. 2009 konnte der Rekord aus dem Jahr 2007 mit 142'000 Tagestickets sogar noch übertrumpft werden.

Auch 2024 gibt es bei dem dreitägigen Sommerfestival wieder vier Bühnen. Dieses Jahr lautet das Credo «Party with Carti», denn der Vamp und Opium-Boss Playboi Carti kehrt mit seinem neuen Album und ausverkaufter Europa-Tour als Headliner zurück auf die Grosse Allmend. Zu den weiteren Top-Acts gehören der international gehypte 21 Savage, die unbestrittene Königin des Raps Nicki Minaj, Trap-Master Gunna sowie der deutsche Rapstar Apache 207, der für eine exklusive Festivalshow diesen Sommer nach Frauenfeld kommt. Das komplette Programm findet ihr hier.

Wichtige Informationen zum Open Air

Öffnungszeiten

Festivalgelände

Das Festivalgelände ist an allen drei Open-Air-Tagen von 12 bis 4 Uhr geöffnet. Diejenigen mit Early-Bird-Tickets können bereits ab Mittwoch am 16 Uhr auf das Gelände.

Camping

Werbung

Die Campingplätze sind offiziell am Mittwoch ab 12.00 Uhr durchgehend bis Sonntag 12.00 Uhr geöffnet. Das Campieren auf dem Campingplatz B ist kostenlos resp. im Festivalticket inbegriffen. Partyzelte/Pavillons sind nur bis zu einer maximalen Grösse von 3 × 3 Metern erlaubt und dürfen aus Platzgründen nur über oder sehr nah am Zelt stehen.

Auf den Campingplätzen C, D und VIP gibt es ein kostenpflichtiges Camping Upgrade.

Am Open Air Frauenfeld herrscht immer gute Stimmung.

Anreise

Mit dem Auto

Das Open Air bietet ein Parkgelände, das via Autobahnausfahrt «Frauenfeld West» auf der A7 leicht zu finden ist. Die Parkplätze sind direkt neben dem Festivalgelände und der Weg dorthin ist ausgeschildert. Die Parkplätze sind ab Mittwoch um 14 Uhr geöffnet. Fahrzeuge, die ausserhalb des markierten Bereiches abgestellt werden, werden kostenpflichtig abgeschleppt. Für die Nutzung des Parkgeländes ist eine Gebühr pro Fahrzeug zu zahlen:

Ab Mittwoch: 40 Franken

Ab Donnerstag: 30 Franken

Ab Freitag: 20 Franken

Ab Samstag: 10 Franken

Werbung

Mit der Bahn

Mit dem Festivalticket profitiert man von 20 Prozent Rabatt auf die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Frauenfeld. Mit der SBB kommt man ohne Probleme an den Bahnhof von Frauenfeld. Den Extra-Fahrplan der SBB kann man hier einsehen. Ab dem Bahnhof Frauenfeld verkehrt ein gratis Shuttle-Bus zum Festivalgelände. Der Shuttle fährt von Mittwoch ab 13 Uhr bis Sonntag um ca. 16 Uhr in regelmässigen Abständen.

Sommer bedeutet Open-Air-Zeit.

Übernachten

Camping

Natürlich ist auch am Open Air Frauenfeld das Zelten erlaubt. Die Campingplätze befinden sich unmittelbar neben dem Gelände und sind aufgeteilt in Bereiche B-D und VIP-Camping. Das Campen ist auf dem Platz B kostenlos (bereits im Festival-Ticket inbegriffen). Auf den Campingplätzen C, D und VIP wird ein kostenpflichtiges Camping-Upgrade angeboten. Auf allen Campingplätzen gibt es Duschmöglichkeiten.

Zu beachten ist: Für jedes Zelt muss ein Zelt-Depot-Voucher von 20 Franken bezogen werden, der vorab bereits gekauft werden kann. Die Betreiber des Open Air Frauenfelds sind um die Umwelt besorgt und wollen die Abfallmenge auf dem Festival möglichst begrenzen. Baut man sein Zelt also ordnungsgemäss ab und nimmt es wieder mit nach Hause, wird das gesamte Depot zurückerstattet. Das Depot ist unabhängig von der Zeltart (Iglu, Pavillon, Militär).

Auf dem gesamten Camping-Areal gilt ein Verbot für Sperrgut, also bitte keine Sofas mitnehmen, auch wenns gemütlich wäre.

Wohnwagen

Wer mit einem Wohnmobil anreist, benötigt ein extra Ticket, um einen entsprechenden Stellplatz zu erhalten. Das Ticket gilt für einen Platz mit den Massen 7.5 x 4 Meter und die Camper/Wohnmobile dürfen diese Grösse nicht überschreiten. Ferner sind auch Wohnwagen mit Anhängern nicht gestattet. Auch Campieren neben dem Wohnmobil ist nicht erlaubt. Auf dem Camping-Bereich sind keine Wasser- oder Stromanschlüsse vorhanden und es dürfen keine Notstromaggregate betrieben werden. Die diesjährigen Wohnmobil-Voucher sind bereits ausverkauft.

Werbung

Verpflegung

Am Gelände gibt es eine Migros-Filiale zwischen den Zeltplätzen B und C. Es gibt Food- und Nonfood-Angebote zu üblichen Migros-Preisen. Zudem gibt es verschiedene Imbissstationen auf dem Festivalgelände. Ob mexikanisch, italienisch, schweizerisch, asiatisch oder auch vegetarisch – am Ende findet jeder Festivalbesucher eine passende und wohlschmeckende Mahlzeit.

Auf dem gesamten Areal gibt es gratis Trinkwasserstellen.

Einweggrille sind erlaubt, eigene Feuerstellen zu errichten hingegen nicht. Es gibt mehrere bediente Feuerstellen auf dem Campingplatz. Freie Feuer sind auf beiden Arealen verboten.

Die Mitnahme von eigenen Getränken ist limitiert. Auf das Campinggelände dürfen einmalig 3 Liter Getränke in frei wählbaren Einheiten (keine Glasflaschen) eingeführt werden. Auf dem Festivalgelände gilt die Regel: pro Person eine 0.5 Liter PET-Flasche.

Verbotenes

Auf dem Festivalgelände sind Selfiesticks verboten, auf dem Campingareal dürfen diese jedoch nach Herzenslaune benutzt werden. Die Mitnahme von Feuerwerk, Stroh, Holzbauten aller Art und Sperrgut wie Polstermöbel sind untersagt. Das Gleiche gilt für Glasflaschen und Kühlschränke. Natürlich sind auch Drogen jeder Art auf dem gesamten Gelände verboten. Auch die lieben Haustiere sollten Zuhause gelassen werden, da sie keinen Zutritt zum Open Air erhalten.

Werbung

Sonstiges

Das Festivalgelände und der Campingplatz sind grundsätzlich rollstuhlgängig. Es ist aber anzumerken, dass die Qualität dieser Wege von der jeweiligen Witterung abhängt. Auf beiden Arealen stehen Behinderten-Toiletten zur Verfügung. Auf dem Festivalgelände gibt es ein rollstuhlgängiges Podest mit guter Sicht auf die Bühne.

Wenn das Wetter und die Stimmung zu heiss werden: Rund ein Kilometer hinter dem Campingareal befindet sich ein Fluss (Thur), der zum Baden, Entspannen und Verweilen lockt. Bitte Acht geben, da es sich um ein fliessendes Gewässer handelt.