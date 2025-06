Das Greenfield Festival in Interlaken ist eines der beliebtesten Musikfestivals in der Schweiz. Die Fans werden von einer spektakulären Natur umgeben und diese verleiht dem Festival eine einzigartige Atmosphäre. Seid ihr bereit für die Rock- und Metal-Party des Jahres?

Es rockt - am Greenfield Festival in Interlaken

Darum gehts Greenfield Festival 2025 in Interlaken, Schweiz mit Rockmusik

Idyllische Umgebung mit schneebedeckten Gipfeln und kristallklaren Seen

Das Wichtigste

Was Greenfield Festival Wo Flugplatz Interlaken im Berner Oberland Wann 12. - 14. Juni 2025 Headliner Slipknot, Avenged Sevenfold, Electric Callboy, Power Wolf, Heaven Shall Burn Musikrichtung Rock, Punk Rock und Heavy Metal

Jedes Jahr wird im Juni das Greenfield Festival gefeiert, ein dreitägiges Musikfestival auf dem Flugplatz Interlaken im Berner Oberland. Die Musikrichtungen dort sind hauptsächlich Rock, Punk Rock und Heavy Metal. Das Greenfield Festival in Interlaken ist eines der beliebtesten Musikfestivals in der Schweiz. Jedes Jahr strömen Tausende Musikfans aus der ganzen Welt in die malerische Stadt Interlaken, um drei Tage lang ein unvergessliches Musik- und Kulturerlebnis zu erleben.

Das Festival findet inmitten der atemberaubenden Kulisse der Berner Alpen statt. Die Festivalbesucher werden von einer spektakulären Natur umgeben, mit schneebedeckten Gipfeln, kristallklaren Seen und grünen Wiesen. Diese idyllische Umgebung verleiht dem Festival eine einzigartige Atmosphäre und bietet eine perfekte Kulisse für die grossartige Musik, die dort gespielt wird.

Die Geschichte des Greenfield Festivals

Das Greenfield wurde 2005 gegründet und der Veranstalter ist FKP Scorpio, einer der grössten Festivalveranstalter Europas. Jedes Jahr spielen durchschnittlich zwischen 40 und 50 Bands und Musiker auf dem Sommerfestival.

Das Festival zählt zu den beliebtesten in Europa und viele berühmte Bands standen dort schon auf der Bühne. Dazu gehören unter anderem The Red Hot Chilli Peppers, Bring me the Horizon, Green Day, Linkin Park, Rammstein, Bullet for my Valentine, A Day to Remember, Rise Against, Foo Fighters, The Killers, Simple Plan, The Smashing Pumpkins und viele mehr.

Greenfield Line-up 2025 Avenged Sevenfold

Electric Callboy

Slipknot

Alligatoah

Heaven Shall Burn

In Flames

Adam Angst

Annisokay

Archers

Betontod

Cemetery Skyline

Donots

Frank Carter & Sex Pistols

Good Riddance

Grandson

High Vis

Jinjer

Landmvrks

Lord Of The Lost

Me First And The Gimme Gimmes

Mindcollision

Motionless In White

Powerwolf

Selbstbedienung

Sickret

Spiritbox

Starset

Stray From The Path

Subway To Sally

Talco

The Ghost Inside

The Warning

Thrice

Unified Move

Versengold



Das neue Line-up des Greenfield Festivals ist beeindruckend und bietet eine breite Palette an Musikgenres. Von Rock und Alternative bis hin zu Metal, Punk und Indie ist für jeden Geschmack etwas dabei. Weltbekannte Bands und aufstrebende Künstler treten auf den verschiedenen Bühnen des Festivals auf und sorgen für unvergessliche Live-Auftritte.

Die wichtigsten Informationen zum Festival

Tickets

Tickets fürs Greenfield Festival gibts hier.

Anreise

Mit dem öffentlichen Verkehr: Wenn man mit dem Zug anreist, gibt es die Möglichkeit eines SBB-RailAway-Kombi-Tickets. Dieses Zugticket kann man entweder gemeinsam mit dem Eintrittsticket zum Festival kaufen oder einzeln, wenn man bereits ein Eintrittsticket hat. Dieses ermässigte Ticket ist allerdings nur im Zusammenhang mit der Festival-Eintrittskarte gültig.

Mit dem Auto oder Velo: Für Velos gibt es eine separate und kostenlose Abstellfläche. Die Parkplätze für Autos hingegen befinden sich direkt auf dem Festivalgelände. Die Parkgebühr beträgt ab Mittwoch oder Donnerstag 40 Franken, ab Freitag 30 und ab Samstag 20 Franken pro Fahrzeug. Auf dem Parkplatz schlafen, ist nicht erlaubt.

Öffnungszeiten

Kasse / Einfahrt Wohnmobile

Mittwoch 15.00 – 22.00 Uhr

Donnerstag 9.00 – 22.00 Uhr

Freitag 9.00 – 22.00 Uhr

Samstag 10.00 – 20.00 Uhr

Kasse / Einfahrt Parking

Mittwoch 13.00 – 22.00 Uhr

Donnerstag 09.00 – 22.00 Uhr

Freitag 09.00 – 22.00 Uhr

Samstag 10.00 – 22.00 Uhr

Camping

Mittwoch 16.00 Uhr bis

Sonntag 12.00 Uhr

Partyzone

Mittwoch 18.00 – 05.00 Uhr

Donnerstag 10.00 – 05.00 Uhr

Freitag 10.00 – 05.00 Uhr

Samstag 10.00 – 05.00 Uhr

Konzertgelände

Donnerstag 13.30 – 02.30 Uhr

Freitag 12.30 – 02.30 Uhr

Samstag 12.30 – 02.30 Uhr

Übernachten am Greenfield Festival

Mit einem Mehrtagespass kann man auf dem Campingplatz neben dem Konzertgelände kostenlos zelten. Es gibt auch die Möglichkeit, mit dem Wohnwagen oder Zelt an anderen Campingplätzen in der Nähe zu bleiben. Es lohnt sich, frühzeitig da zu sein, da der Andrang gross ist.

Hygiene

Für die Hygiene gibt es auf dem Campinggelände eine zentrale und kostenlose Duschstation. Man kann allerdings für 8 Franken auch eine Einzelkabine zum Duschen mieten. Ein frisches Handtuch bekommt man für 5 Franken. Um den Campinggrund sauber zu halten, erhält jeder Besucher bei der Entwertung seines Tickets zu Beginn des Festivals einen Kehrichtsack zusammen mit einem Jeton. Spezielle Abfälle wie zum Beispiel Pet-Flaschen oder Aluminuim-Dosen müssen in dafür vorgesehenen Container entsorgt werden. Nach dem Festival kann man seinen Müllsack inklusive Jeton bei der offiziellen Abfallsackrückgabe abgeben und erhält das Depot von 10 Franken zurück.

Verpflegung auf dem Festival

Es gibt einen Festival-Shop für diverse Artikel des täglichen Gebrauchs: Von Grillwaren und anderen Lebensmittel über Getränke und Toilettenartikel gibt es dort alles.

Auch findet man ein Frühstückszelt für Grillwaren und Snacks, dessen Küche den ganzen Tag über geöffnet ist. Weiter gibt es auf dem Festivalgelände auch das sogenannte Schattenzelt mit Festtischen und Bänken. Für alle, die gedeckte Tische bevorzugen, gibt es den Street Food Corner am Partygelände.

Verteilt auf dem Campingplatz befinden sich markierte Wasserstellen zur kostenlosen Versorgung mit Trinkwasser.

Wichtig: Sämtliche Servicestellen sowie Verpflegungs - und Hygieneeinrichtungen haben Öffnungszeiten, die auf dem Festivalgelände vermerkt sind.

Sicherheit auf dem Festival

Zelten: Es muss sichergestellt werden, dass die Zelte sturmsicher im Boden verankert sind. Pavillons und dergleichen müssen bei Stürmen umgehend abgebaut werden.

Fehlverhalten wird nach einer einmaligen Verwarnung mit 24 Stunden Aufenthaltsverbot vom Festivalgelände bestraft. Fehlverhalten beinhaltet Crowd Surfen, das Klettern auf Bierwagen oder anderen Aufbauten, etc. Während dieser 24-Stunden-Frist darf man sich zwar auf dem Campinggelände aufhalten, aber für das Areal mit den Live-Bands ist man gesperrt.

Um Gehörschäden zu vermeiden, werden an den Info-Points und am Einlass gratis Ohropax vergeben.

Die Fluchtwege und Notausgänge sind auf dem gesamten Gelände entsprechend gekennzeichnet. Weitere wichtige Hinweise zur Sicherheit werden auf diversen Videoscreens gezeigt.

Natürlich sorgen auch mehrere Polizeibeamte auf dem Festival für Sicherheit. Allerdings ist es in erster Linie an jedem Besucher selbst gelegen, seine Wertsachen sicher zu verstauen und nicht unbeaufsichtigt im Zelt oder irgendwo anders liegenzulassen. Es wird empfohlen, seine Wertgegenstände immer am Körper zu tragen oder am Wertsachendepot zu hinterlegen. Falls doch ein Diebstahl passieren sollte, muss dieser umgehend beim Personal gemeldet werden.

Verbote

Der Veranstalter stellt Feuerstellen und Brennholz überall auf dem Gelände zur Verfügung – eigene Feuerstellen sind auf dem gesamten Festivalgrund verboten.

Tiere mitzubringen, ist ebenfalls nicht erlaubt.

Es gibt zahlreiche Gegenstände, die man nicht mit sich führen darf: Sperrgut wie zum Beispiel Möbel oder Kühlschränke, Waffen, Spraydosen, Drogen jeglicher Art, Stromgeneratoren oder Glasbehälter, Gaskocher etc.

Manche Gegenstände sind auf dem Campinggelände erlaubt, jedoch nicht auf dem Konzertgelände oder in der Partyzone, wie zum Beispiel Regenschirme oder Campingzubehör.