Das Moon and Stars auf der Piazza Grande in Locarno gehört zu den beliebtesten Festivals der Schweiz. Status Quo, Krokus, Hecht, Lenny Kravitz und Peter Fox sind nur einige der 17 bekanntgegebenen Acts am diesjährigen Moon & Stars auf der Piazza Grande.

Das sind die Highlights am Moon and Stars Locarno

Das sind die Highlights am Moon and Stars Locarno

Das Festival Moon and Stars wird auf der Piazza Grande in Locarno vom 11. Juli bis 20. Juli 2024 stattfinden.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Die Piazza Grande in Locarno war während dem diesjährigen Festival Moon & Stars meist bumsvoll. (Handout)

Moon and Stars auf einen Blick

Was Moon and Stars Wann 11. Juli bis 20. Juli 2024 Wo Piazza Grande Locarno, TI Headliner Status Quo, Krokus, Hecht, Ricchi e Poveri, Lenny Kravitz, The Kolors und Peter Fox Musikrichtung Rock, Pop, Hip-Hop

Das Moon and Stars Festival wurde 2004 ins Leben gerufen. Seither lockt das Festival jährlich zahlreiche Musikfans auf die Piazza Grande in Locarno. Dabei gelingt es dem Organisations-Team immer, ein umfangreiches Programm mit namhaften Grössen der internationalen Musikszene zu gestalten.

Moon and Stars Locarno 2024 DONNERSTAG, 11. JULI 2024 Gabry Ponte The Kolors Ricchi e Poveri FREITAG, 12. JULI 2024 Krokus Status Quo SAMSTAG, 13. JULI 2024 Kings Elliot Patent Ochsner SONNTAG, 14. JULI 2024 Michael Patrick Kelly Wincent Weiss MONTAG, 15. JULI 2024 Lenny Kravitz MITTWOCH, 17. JULI 2024 Calum Scott Snow Patrol FREITAG, 19. JULI 2024 Stress Peter Fox SAMSTAG, 20. JULI 2024 Joya Marleen Hecht DONNERSTAG, 11. JULI 2024 Gabry Ponte The Kolors Ricchi e Poveri FREITAG, 12. JULI 2024 Krokus Status Quo SAMSTAG, 13. JULI 2024 Kings Elliot Patent Ochsner SONNTAG, 14. JULI 2024 Michael Patrick Kelly Wincent Weiss MONTAG, 15. JULI 2024 Lenny Kravitz MITTWOCH, 17. JULI 2024 Calum Scott Snow Patrol FREITAG, 19. JULI 2024 Stress Peter Fox SAMSTAG, 20. JULI 2024 Joya Marleen Hecht Mehr

Musikalische Highlights locken ins Tessin

Nicht umsonst gelingt es den Veranstaltern, Jahr für Jahr namhafte Künstler ins Tessin zu holen. Die Liste der Stars, die auf der Piazza Grande bereits aufgetreten sind, ist lang: Alicia Keys, Coldplay, Eric Clapton, Avril Lavigne, Carlos Santana, Jamiroquai und Deep Purple sind nur einige Beispiele aus den letzten Jahren. Diese Top-Acts sowie die einmalige Kulisse machen das Festival über die Landesgrenzen hinaus zu einem der beliebtesten Musik-Events der Schweiz.

Auch 2024 trumpft das Festival mit starken Headlinern wie Status Quo, Krokus, Hecht, Ricchi e Poveri, Lenny Kravitz, The Kolors und Peter Fox auf. Jeder Festival-Tag hat einen namhaften Headlinder zu bieten. Das Programm bietet auch weitere andere Künstler, die international bekannt sind und erstreckt sich über eine ganze Woche. Zudem gibt es auf der Piazza Piccola täglich kostenlose Konzerte, wie beispielsweise von Daniel Kemish, Invivas, Dom Sweden Oder auch Anikk und Marea.

Informationen zum Festival

Neben dem Festival hat die Stadt Locarno auch sonst sehr viel zu bieten: Die Falconeria Locarno, der Verzasca-Staudamm, das Lido Locarno, die Chiesa Santa Maria Assunta – die touristischen Attraktionen sind schier endlos. Der Besuch des Festivals kann mit einmaligen Erlebnissen in und um die Stadt verbunden werden. Das mediterrane Klima und die Architektur machen im Zusammenspiel mit Musik und Atmosphäre den Besuch unvergesslich.

Übernachtung in Locarno

Das Moon and Stars bietet zwar selber keinen Festival-Campingplatz an, in Locarno und Umgebung gibt es jedoch genügend Möglichkeiten zu übernachten. Entsprechende Campingplätze findet man hier.

Werbung

Für Personen unter 16 Jahren ist der Zutritt ans Festival ohne Begleitung eines Erwachsenen nicht gestattet. Der Veranstalter lehnt bei Nichtbeachtung jegliche Verantwortung oder Haftung für Schäden oder Verletzungen eines Besuchers ab. Kinder unter 6 Jahren brauchen in Begleitung der Eltern kein Ticket (Ausweispflicht).

Verpflegung

Neben musikalischen Leckerbissen bietet das Festival auch kulinarische Höhenflüge. Das grosse Angebot an Speis und Trank sorgt dafür, dass nicht nur das Gehör, sondern auch der Magen auf seine Kosten kommt.

Anreise

Der Veranstalter empfiehlt, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die Piazza Grande ist ca. 500 Meter vom Bahnhof Locarno entfernt und somit leicht zu Fuss erreichbar. Für Autos stehen nur eine limitierte Anzahl Parkplätze zur Verfügung. Die SBB bieten während des Festivals jeden Abend nach dem letzten Konzert einen Extrazug in die Deutschschweiz.

Tickets

Tickets für das Moon and Stars gibt es hier. Achtung: Ticketcorner ist exklusiver Billetverkäufer. Der Veranstalter warnt vehement davor, Tickets auf anderen Online-Plattformen zu erwerben. Für das Moon and Stars können Tickets in den Kategorien VIP, Stehplatz und Golden Circle gekauft werden – auf dem Festivalgelände gibt es keine Sitzplätze. Zudem sind Rollstuhlplätze vorhanden, sie sind jedoch beschränkt – ein früher Ticketkauf lohnt sich also.

Werbung