Darum gehts Open Air St. Gallen: zweitgrösstes Openair der Schweiz

Festival im malerischen Sittertobel seit 1981

Open Air St. Gallen auf einen Blick

Was Open Air St. Gallen Wann 26. bis 29. Juni 2025 Wo Im Sittertobel, St. Gallen Headliner Kings of Leon, AnnenMayKantereit, Chase & Status, Dean Lewis, Ski Aggu, BHZ, Jeremias Musikrichtung Indie-Rock, Elektro oder Hip-Hop

Das St. Galler Open Air ist mit seinen ca. 110'000 Besucher pro Jahr das zweitgrösste Openair der Schweiz. Einzig das Open Air Frauenfeld lockt noch mehr Besucher an. Abgesehen von den hochklassigen Acts, die jedes Jahr nach St. Gallen pilgern, ist der Austragungsort das absolute Highlight. Seit 1981 findet das Festival im malerischen Sittertobel in der Nähe der Stadt St. Gallen statt. Zu den bekannteren Namen des diesjährigen Line-Ups gehören Kings of Leon, AnnenMayKantereit, Chase & Status, Dean Lewis, Ski Aggu, BHZ, Jeremias oder die Beatsteaks.

Line-up

Das Open Air St. Gallen setzt traditionellerweise auf eine bunte Mischung verschiedener Stilrichtungen. So kommen die Besucher in diesem Jahr in den Genuss von Künstlern, die im Indie-Rock, Elektro oder Hip-Hop beheimatet sind.

Das Festival vermochte seit jeher grosse Namen ins Sittertobel zu locken. So spielten hier schon namhafte Acts wie Deep Purple, Rage Against the Machine, Die Toten Hosen oder Lenny Kravitz. Und nicht nur internationale Stars machen das Open Air in St. Gallen zu einem Festival der besonderen Sorte. Auch Fans nationaler Künstler kommen jeweils voll auf ihre Kosten, denn Joya Marleen, Riana, Gigi und weitere top Schweizer Acts stehen auf der Bühne. Und sogar die Gewinnerin von «The Voice of Germany», Paula Dalla Corte, gibt sich ein Stelldichein.

Das Festival

Bereits 1977 ging das Open Air St. Gallen zum ersten Mal über die Bühne. Knapp über 2000 Besucher fanden damals den Weg auf den Ätschberg bei Abtwil. Im Jahr 1981 kam dann der Umzug ins Sittertobel.

Das Festival hat sich seit seinen Anfängen Ende der 70er-Jahre zu einem der populärsten der Schweiz entwickelt. 2008 wurde es von der grössten britischen Festivalplattform zum fünftbeliebtesten Open Air Europas gewählt. Kein anderes Open Air im deutschsprachigen Raum figuriert daneben in den Top Ten. Wegen seiner Lage im Naturschutzgebiet Sittertobel, umgeben von Wäldern und am Lauf des Sitter, gilt es zudem als eines der schönsten Europas.

Infos zum Festival

Tickets fürs Open Air St. Gallen gibts hier zu kaufen.

Anreise

Die Stadt St. Gallen ist bequem per Zug erreichbar. Von Zürich aus braucht man etwa eine Stunde. Das Sittertobel ist anschliessend von St. Gallen aus innert zehn Minuten per Bus erreichbar.

Übernachten

Das Open Air St. Gallen hat, als eines der wenigen Festivals der Welt, keine Abtrennung des Campinggeländes vom Bühnengelände. Das Zelten ist im Festivalticket inbegriffen. Für jedes Zelt muss aber ein Zeltdepot bezahlt werden.

Wohnmobile haben keine Zufahrt zum Festivalgelände. In der Region St. Gallen-Bodensee sind zudem verschiedene Jugendherbergen oder andere Übernachtungsmöglichkeiten vorhanden.

Zahlen auf dem Festival

Achtung, das St. Gallen Open Air ist komplett cashless. Mit einem Guthaben, das auf den Chip im Festivalbändchen geladen wird, kann man überall auf dem Open-Air-Gelände bezahlen. Übriges Guthaben wird rückerstattet.

Diese Künstler kommen 2025 nach St. Gallen Headliner: AnnenMayKantereit

Beatsteaks

Kings Of Leon

BHz

Brutalismus 3000

Chase & Status

Ski Aggu

2KMafia Von A-Z: Aann

Alessi Rose

Anchi

Aver & Lari

Benz

Berq

Bibiza

BUNT.

Caromelle & Caridino

Claire My Flair

Crimer

Dani Posada

Dario Blum

Dasha

Deadletter

Dean Lewis

Dilla

Eckhart

Edb

Ede

Edwin Rosen

Estelle Zamme

Faber

Gigi

Grossstadtgeflüster

Imanbek

Irié

Jeremias

Jolle

Joya Marleen

Jule X

Juli Lee

Kasi

Kenya Grace

L'Imperatrice

Lily Claire

Linda Elys

Lost In Lona

Luca Dario

Makoto

Malummi

Manuel Moreno

Marc Rebillet

Mark Ambor

Morgan Button

Mother Mother

Nemo

Nghtmre

Nici Faerber

Nieve Ella

Nofreté

OG Keemo

Pashanim

Patrischa

Paula Dalla Corte

Personal Trainer

Riana

Royel Otis

Ruben Coslada

Salò

Samarsi

Siegfried & Joy

Sinno

Smalltown Collective

Soft Loft

Soma Soul

Tal Fussman

Wanda Wild

We Are Ava

