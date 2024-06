1/6 Im Sittertobel findet jedes Jahr eines der grössten Festivals der Schweiz statt.

11:09 Uhr Open Air St. Gallen – Los gehts! Herzlich willkommen zur 46. Ausgabe des Open Air St. Gallen! Während des gesamten Festivals nehmen wir euch mit ins Sittertobel und lassen euch an der guten Stimmung auf dem Gelände und den tollen Konzerten teilhaben. Viel Spass! vor 10 Minuten Das Zuhause für die nächsten Tage Zahlreiche Festivalbesucher sind bereits ihre Zelte und Pavillons und somit ihr Zuhause für die kommenden Tage am Aufbauen. Platztechnisch sieht es aktuell noch gut aus, doch bei einem ausverkauften Festival dürfte sich dies mit der Zeit ändern. Wir kehren zu einem späteren Zeitpunkt für einen Vorher-Nachher-Vergleich zu unserem Fotopunkt zurück. 12:19 Uhr Mit Taktik zum besten Zeltplatz Maïwenn (24) und Tilla (21) aus Winterthur warten schon seit sechs Uhr morgens in der Schlange – und im Schlamm! Ihr Plan: Sie teilen sich auf, stürmen das Festivalgelände und schnappen sich den besten Platz der Camping-Area. Ob das klappt? Wir werden sehen... 12:02 Uhr Die Pforten sind geöffnet! Jetzt heisst es: «De schneller isch de gschwiinder!» Um Punkt 12 Uhr werden die Türen zum Open Air St. Gallen 2024 geöffnet. Dann stürmen die Besucher wie wild aufs Gelände und erhoffen sich, dass sie sich den besten Camping-Platz sichern können. Viel Glück, liebe Camper. 11:59 Uhr Ausverkauft! Kurz vor der offiziellen Türöffnung verkünden die Veranstalter in einer Medienmitteilung, dass das Open Air St. Gallen das dritte Jahr in Folge ausverkauft ist! Aus diesem Grund werde es am diesjährigen Festival keine Tageskasse geben. Aber nicht traurig sein: Ihr seid mit unserem Ticker bestens über das Geschehen informiert! Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos 11:45 Uhr Das sind wir: So... und im ganzen Trubel ist uns völlig entgangen, uns bei euch vorzustellen. Wir sind: Janik Leuenberger (20), Blick-Video-Reporter, Saskia Schär (30), People-RMS-Redaktorin und Aurelia Schmidt (21) (r.), People-RMS-Redaktorin. Wir freuen uns, euch auf unser Abenteuer mitzunehmen. Ende des Livetickers

Open Air St. Gallen auf einen Blick

Was Open Air St. Gallen Wann 27. bis 30. Juni 2024 Wo Im Sittertobel, St. Gallen Headliner The Chainsmokers, Queens of the Stone Age, Placebo, K.I.Z, Nina Chuba, The Hives, Sportfreunde Stiller Musikrichtung Indie-Rock, Elektro oder Hip-Hop





Das St. Galler Open Air ist mit seinen ca. 100'000 Besucher pro Jahr das zweitgrösste Openair der Schweiz. Einzig das Open Air Frauenfeld lockt noch mehr Besucher an. Abgesehen von den hochklassigen Acts, die jedes Jahr nach St. Gallen pilgern, ist der Austragungsort das absolute Highlight. Seit 1981 findet das Festival im malerischen Sittertobel in der Nähe der Stadt St. Gallen statt. Zu den bekannteren Namen des diesjährigen Line-Ups gehören The Chainsmokers, Queens of the Stone Age, Placebo, K.I.Z, Nina Chuba, The Hives oder Sportfreunde Stiller.

Line-up

Das Open Air St. Gallen setzt traditionellerweise auf eine bunte Mischung verschiedener Stilrichtungen. So kommen die Besucher in diesem Jahr in den Genuss von Künstlern, die im Indie-Rock, Elektro oder Hip-Hop beheimatet sind.

Das Festival vermochte seit jeher grosse Namen ins Sittertobel zu locken. So spielten hier schon namhafte Acts wie Deep Purple, Rage Against the Machine, Die Toten Hosen oder Lenny Kravitz. 40 Prozent der Acts sind weiblich oder solche mit weiblicher Beteiligung. Dies ist vor allem starken Newcomerinnen und den verschiedenen Förderplattformen zu verdanken. Doch nicht nur internationale Stars machen das Open Air in St. Gallen zu einem Festival der besonderen Sorte. Auch Fans nationaler Künstler kommen jeweils voll auf ihre Kosten. Bisher stehen auch sieben regionale Künstlerinnen und Künstler auf dem Programm.

An einem richtigen Festival darf natürlich auch das kühle Bier nicht fehlen!

Das Festival

Bereits 1977 ging das Open Air St. Gallen zum ersten Mal über die Bühne. Knapp über 2000 Besucher fanden damals den Weg auf den Ätschberg bei Abtwil. Im Jahr 1981 kam dann der Umzug ins Sittertobel.

Werbung

Das Festival hat sich seit seinen Anfängen Ende der 70er-Jahre zu einem der populärsten der Schweiz entwickelt. 2008 wurde es von der grössten britischen Festivalplattform zum fünftbeliebtesten Open Air Europas gewählt. Kein anderes Open Air im deutschsprachigen Raum figuriert daneben in den Top Ten. Wegen seiner Lage im Naturschutzgebiet Sittertobel, umgeben von Wäldern und am Lauf des Sitter, gilt es zudem als eines der schönsten Europas.

Infos zum Festival

Tickets fürs Open Air St. Gallen gibts hier zu kaufen.

Anreise

Die Stadt St. Gallen ist bequem per Zug erreichbar. Von Zürich aus braucht man etwa eine Stunde. Das Sittertobel ist anschliessend von St. Gallen aus innert zehn Minuten per Bus erreichbar.

Übernachten

Das Open Air St. Gallen hat, als eines der wenigen Festivals der Welt, keine Abtrennung des Campinggeländes vom Bühnengelände. Das Zelten ist im Festivalticket inbegriffen. Für jedes Zelt muss aber ein Zeltdepot bezahlt werden.

Werbung

Wohnmobile haben keine Zufahrt zum Festivalgelände. In der Region St. Gallen-Bodensee sind zudem verschiedene Jugendherbergen oder andere Übernachtungsmöglichkeiten vorhanden.

Zahlen auf dem Festival

Achtung, das St. Gallen Open Air ist komplett cashless. Mit einem Guthaben, das auf den Chip im Festivalbändchen geladen wird, kann man überall auf dem Open-Air-Gelände bezahlen. Übriges Guthaben wird rückerstattet.