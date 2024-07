Das legendäre Montreux Jazz Festival am Genfersee findet seit über fünfzig Jahren im Sommer während rund zwei Wochen statt. Die neue Ausgabe ist vollgepackt mit unumgänglichen Stars, Monumenten des Blues und Jazz, Ikonen des Pop und aufstrebenden Legenden.

Musik am Genfersee

1/7 1967 von Claude Nobs gegründet, hat sich das Montreux Jazz Festival im Laufe der Jahre zu einem unübersehbaren Ereignis entwickelt, das legendäre Geschichten und Auftritte hervorgebracht hat.

Montreux Jazz Festival auf einen Blick

Was Montreux Jazz Festival Wann Vom 5. bis 20. Juli 2024 Wo Montreux, VD Headline Jon Batiste, Henry Moodie, Zucchero, Alice Cooper, Deep Purple, Kraftwerk, Lenny Kravitz, Massive Attack, Sting, Duran Duran Musikrichtung Jazz, Pop, Rock

Das Montreux Jazz Festival geht dieses Jahr bereits in die 58. Runde. Seit seiner Erstaustragung im Jahr 1967 hat sich das Musikfestival zu einem der wichtigsten und renommiertesten der Welt entwickelt. Auch wenn der Name darauf schliessen lässt, dass hier grösstenteils Jazz gespielt wird, ist das Montreux Jazz Festival bekannt dafür, eine bunte Mischung aller erdenklichen Stilrichtungen anzubieten.

Das Programm 2024 05 Juli 2024 Grand Opening Night - TROMBONE SHORTY - JON BATISTE

Montreux Jazz - Scène du Lac 05 Juli 2024 HENRY MOODIE - LAUREN SPENCER SMITH

Montreux Jazz - Casino 06 Juli 2024 JAMES ARTHUR - ZUCCHERO

Montreux Jazz - Scène du Lac 06 Juli 2024 MAYRA ANDRADE reEncanto - THIBAULT CAUVIN & -M- - L’Heure Miroir

Montreux Jazz - Casino 07 Juli 2024 EDITORS - THE SMASHING PUMPKINS

Montreux Jazz - Scène du Lac 07 Juli 2024 BLACK SEA DAHU - With string quartet “Amour sur Mars” - ASAF AVIDAN SOL

Montreux Jazz - Casino 08 Juli 2024

MAHALIA - THE YUSSEF DAYES EXPERIENCE

Montreux Jazz - Casino 08 Juli 2024 ALICE COOPER - DEEP PURPLE

Montreux Jazz - Scène du Lac 09 Juli 2024 PJ HARVEY - THE NATIONAL

Montreux Jazz - Scène du Lac 09 Juli 2024 THE WAR AND TREATY - DIONNE WARWICK 10 Juli 2024 JESSIE WARE - PAOLO NUTINI

Montreux Jazz - Scène du Lac 10 Juli 2024 YAMÊ - TYLA

Montreux Jazz - Casino 11 Juli 2024 RÓISÍN MURPHY - KRAFTWERK

Montreux Jazz - Scène du Lac 11 Juli 2024 KOKOROKO - MASEGO

Montreux Jazz - Casino 12. Juli 2024 BARRY CAN’T SWIM - JUSTICE

Montreux Jazz - Scène du Lac 12. Juli 2024 VICTOR RAY - PALOMA FAITH

Montreux Jazz - Casino 13 Juli 2024 DIANA KRALL - JAMIE CULLUM

Montreux Jazz - Scène du Lac 13 Juli 2024 L’ÉCLAIR - NICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS

Montreux Jazz - Casino 14 Juli 2024 MARC REBILLET - VULFPECK

Montreux Jazz - Scène du Lac 14 Juli 2024 JALEN NGONDA - BRITTANY HOWARD

Montreux Jazz - Casino 15 Juli 2024 NONAME - ANDRÉ 3000

Montreux Jazz - Casino 15 Juli 2024 AIR - MASSIVE ATTACK

Montreux Jazz - Scène du Lac 16 Juli 2024 To be announced - TEMS

Montreux Jazz - Casino 16 Juli 2024 LARKIN POE - LENNY KRAVITZ

Montreux Jazz - Scène du Lac 17 Juli 2024

TIF - DISIZ

Montreux Jazz - Casino 17 Juli 2024 RAG’N’BONE MAN - STING

Montreux Jazz - Scène du Lac 18 Juli 2024 RAYE - JANELLE MONÁE

Montreux Jazz - Scène du Lac 18 Juli 2024 SANTA - LOREEN

Montreux Jazz - Casino 19 Juli 2024 MICHAEL KIWANUKA - JUNGLE

Montreux Jazz - Scène du Lac 19 Juli 2024 D4VD - LAUFEY

Montreux Jazz - Casino 20 Juli 2024 THEE SACRED SOULS - SELAH SUE

Montreux Jazz - Casino 20 Juli 2024 SOFT CELL - DURAN DURAN

Montreux Jazz - Scène du Lac 20 Juli 2024 SOFT CELL - DURAN DURAN

Montreux Jazz Festival

Mit seiner 58. Ausgabe will das Montreux Jazz Festival will die Musik gross feiern. Auf dem Programm des Events, der vom 5. bis 20. Juli 2024 stattfindet, finden sich klingende Namen wie Jon Batiste, Henry Moodie, Zucchero, Alice Cooper, Deep Purple, Kraftwerk, Lenny Kravitz, Massive Attack, Sting und Duran Duran.

Tickets fürs Montreux Jazz Festival gibts bei auf der Website der Veranstaltung.





Das Festival und seine Geschichte

Seine Geburtsstunde feierte das Montreux Jazz Festival im Jahr 1967. Damals dauerte die Veranstaltung gerade mal drei Tage. Seit seiner Premiere vergrösserte es sich stetig, bis es 1977 seine Rekordlänge von 23 Tagen erreichte. Inzwischen hat sich die Dauer bei etwa 16 Tagen eingependelt. Das Festival feierte im Sommer 2016 seine 50. Ausgabe – und brachte die Superstars gleich dutzendfach an den Genfersee!

Charakteristisch für das Openair ist seine Fülle an Künstlern und Genres. Neben internationalen Grössen bespielen auch regionale und lokale Künstler die 17 Bühnen in der Kleinstadt am Genfersee. Über 200'000 Musikbegeisterte besuchen jedes Jahr das Montreux Jazz Festival, auch weil das Rahmenprogramm neben den Konzerten noch viel mehr zu bieten hat.

Informationen zum Festival

Anreise

Die Organisatoren empfehlen die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Während dem Festival werden die regulären Züge verlängert und es verkehren zahlreiche Extrazüge.

Mit den VMCV-Busse (Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve) auf den Linien 201 und 204 kann man unter der Woche ab 18 Uhr und am Wochenende ab 14 Uhr gratis fahren; ausserdem wird das Angebot von Sonntag bis Mittwoch bis jeden Tag bis 5 Uhr verlängert.

Für die umliegenden Ortschaften gibt es jeden Abend den «Nacht-Bus», der während des Festivals ebenfalls kostenlos genutzt werden kann.

Wer mit dem Auto kommt, wird über eine Straßenbeschilderung zu den verfügbaren Parkplätzen in Montreux, Villeneuve und La Tour-de-Peilz geleitet. Informationen in Echtzeit werden auf Cartoriviera und auf den Leuchttafeln an den Stadteinfahrten veröffentlicht.

Übernachten

Das Montreux Jazz Festival verfügt über keinen Campingplatz. In der Umgebung finden sich jedoch zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten. Die Unterkünfte sind während des Festivals jeweils stark besetzt, es ist also ratsam, möglichst früh zu buchen.

Speis und Trank

Die Bars und Restaurants der Stadt sind auch während des Festivals geöffnet. Zudem bietet das Festival an den Uferanlagen ein vielfältiges Angebot an Verpflegungsständen an, das keinen Wunsch offen lässt. Von Empanadas über Hamburger und Sushi bis zu Crêpes und Glacé kann man sich kulinarisch verwöhnen lassen.

Kinder und Jugendliche

Jugendliche unter 16 Jahren erhalten nur in Begleitung eines Erwachsenen Zutritt. Kinder unter 6 Jahren ist der Zutritt aus Sicherheits- und Gesundheitsgründen nicht gestattet. Der Zugang zu den folgenden Orten ist ab 22.00 Uhr nur Personen ab 18 Jahren gestattet: Ipanema, El Mundo, Pool Parties, Ibis, Lake House.

Menschen mit Handicap

Den Organisatoren ist der Zutritt für alle zu den verschiedenen Lokalitäten ein grosses Anliegen. Deswegen sind die meisten Wege auch rollstuhlgängig ausgelegt. Auf dem Gelände stehen zwei behindertengerechte WCs und alle eintrittspflichtigen Konzerte verfügen über Behinderten-WCs in nächster Nähe. Falls Menschen mit Behinderung alleine ans Festival kommen und Unterstützung benötigen, wird Ihnen ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin an die Seite gestellt, welche den beeinträchtigten Gästen helfen, den Accessibility Stand zu erreichen.

Für Menschen mit Behinderung stehen folgende Angebote zur Verfügung:

Ein ermäßigtes Ticket

Geschenktes Konzertticket für eine Begleitperson (Sitzplatz)

Zugang zu Räumen, die speziell für Menschen mit Behinderung eingerichtet sind

Die Eintrittskarten für beeinträchtigte Personen müssen mindestens 24 Stunden im Voraus gebucht werden. Zusätzlich muss dann noch das «Accessibility Angebot»-Formular ausgefüllt (auf der Website zu finden) und per E-Mail an ticketinfo@mjf.ch gesendet werden.