Am 30. und 31. August 2024 spielt in Arbon die Musik die Hauptrolle. Neben der grossartigen Kulisse am Bodensee überzeugt auch dieses Jahr das Line-up.

Das Summerdays Festival besticht jedes Jahr mit atemberaubender Atmosphäre, ausgefeiltem Line-up und einmaliger Lage am Bodensee.

Summerdays Festival auf einen Blick

Was Summerdays Festival Wann 30. und 31. August 2024 Wo Quaianlagen Arbon TG Headliner James Blunt, The Kooks, Scooter, Tokio Hotel Musikrichtung Rock und Pop





Seit 2007 lockt das Summerdays Festival Fans in die Ostschweiz an den Bodensee. Damals ging das Festival aus dem «Open Air Tufertschwil» hervor.

Das idyllische Festival bietet den Besuchern mit seinem Mix aus Musiklegenden, nationalen Bands und neuen Pop-Acts ein breites Angebot und lockt damit ein ebenso breites Publikum an.

Das Summerdays Festival bietet eine unvergleichliche Atmosphäre.

Das Festival ist sehr gut organisiert. Neben einem Zeltplatz und einem Wohnmobil-Camping bietet der Veranstalter auch diverse Verpflegungsmöglichkeiten. Die Infrastruktur weiss also auch zu überzeugen – die Fans müssen sich um nichts kümmern und können sich so ganz der Musik und Atmosphäre hingeben. Diese spricht jeden Musikfan – ob jung oder alt – an. Neben einem einmaligen Festivalgelände direkt am See überzeugen die Veranstalter jedes Jahr mit einem ausgefeilten Line-up.

Line-up

Das Line-up lockt alle Musikfans an – ob jung oder alt.

Nach Jimmy Cliff (2011), Amy Macdonald (2012), Die Fantastishen Vier (2013), Jamiroquai (2014), Deep Purple, Jan Delay & Disko No. 1 und Sunrise Avenue (2015), Faithless (2016) und Ellie Goulding (2017) treten auch 2024 bekannte Namen auf, so z. B. James Blunt, Scooter, Tokio Hotel oder Bligg.

Das Programm:

Freitag, 30. August 2024

James Blunt

The Kooks

Bligg

Gavin James

Plüsch

Samstag, 31. August 2024

Scooter

Tokio Hotel

Rag'N'Bone Man

Stress MTV Unplugged

ELIF

Baschi

Dana

Informationen zum Festival

Tickets

Hier kann man Tickets fürs Summerdays Festival 2024 kaufen. Der reguläre Vorverkauft erfolgt lediglich über diesen Ticketshop.

VIP-Tickets

Überdachte Terrasse mit bester Sicht auf die Bühne, das Publikum und den See

Erhöhte VIP-Area mit eigener Bar

Zutritt VIP-Toiletten

Der VIP-Bereich ist nicht rollstuhlgängig

Kinder-Tickets

Für Kinder, die Jahrgang 2010 bis 2013 haben, können Kinder-Tickets gekauft werden. Diese sind 50 Prozent günstiger als die regulären Tickets, die Preise sind inkl. MwSt., exkl. Servicegebühr. Ab Jahrgang 2009 gilt der reguläre Preis.

Kinder, die im Jahr 2014 oder danach zur Welt gekommen sind, brauchen in Begleitung eines Erwachsenen kein Ticket. Aus gesundheitlichen Gründen wird der Zutritt für sie allerdings nicht empfohlen. Sollten sie doch anwesend sein, wird zu einem Gehörschutz geraten.

Tickets für Personen mit speziellen Anforderungen

Personen im Rollstuhl und Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung, die einen IV-Ausweis haben und eine Begleitperson fordern, erhalten für sie ein kostenloses Begleitticket. Dabei handelt es sich um ein Ticket in der Standard-Kategorie. Wird ein VIP-Begleitticket gewünscht, so muss der entsprechende Differenzbetrag selbst bezahlt werden. Ausserdem sei erwähnt, dass der VIP-Bereich nicht rollstuhlgängig ist. Das Formular für das Begleitticket kann hier ausgefüllt werden.

Versand Festivalbändel per Post

Personen, die ihr Ticket bis zum 24. Juli 2024 kaufen, erhalten es per Post nach Hause geliefert. Somit entfällt das Anstehen beim Bändeltausch. Das Cashless-Guthaben kann direkt auf den RFID-Chip geladen werden, der Bändel ist somit einsatzbereit fürs Festival.

Öffnungszeiten Gelände

Freitag, 30. August: 14.00 Uhr bis 03.00 Uhr

Samstag, 31. August: 12.00 bis 03.00 Uhr

Anreise

Mit dem Zug/Bus

Das Festival ist gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Das Gelände liegt bei den Quaianlagen Arbon, direkt am Bodensee. Der Festivaleingang Hafen ist in rund fünf Gehminuten ab Bahnhof Arbon zu erreichen. Zum ersten Mal in diesem Jahr ist die An- sowie Abreise für die Festivalbesucher mit dem ÖV gratis. Das entsprechende Billette gibt es via SBB zu erwerben, das Angebot wird 60 Tage vor dem Festival aufgeschaltet.

Mit dem Auto

Mit dem Auto ab der A1 Zürich – St. Gallen oder ab der A13 Chur – St. Gallen fahren, danach via Autobahnzubringer A23 Richtung Arbon/Romanshorn fahren und die Ausfahrt Arbon Süd benutzen. Der Festivalparkplatz ist ab der Autobahnausfahrt Arbon Süd ausgeschildert. Der Festivalparkplatz befindet sich rund zehn Gehminuten vom Festivaleingang Hafen entfernt. Die Parkgebühr beträgt für einen Tag 20 Franken, für die gesamte Festivaldauer 40 Franken (nur Barzahlung möglich). Es dürfen nur die vom Festivalpersonal zugewiesenen Parkplätze benutzt werden. Die Benutzung des Festivalparkplatzes geschieht auf eigenes Risiko.

Um Wartezeiten beim Einlass auf das Festivalgelände zu vermeiden, empfiehlt sich eine frühzeitige Anreise ab Freitagmittag. Das Festivalgelände ist am Freitag ab 14 Uhr geöffnet.

Velos und Motorräder

Vor dem Festivaleingang Hafen wird ein separater Velo-Parkplatz eingerichtet, die Parkplätze für die Motorräder befinden sich auf dem Festivalparkplatz für PKWs.

Übernachten

Zeltplatz

Der Zeltplatz befindet sich beim Campingplatz Buchhorn Arbon. Die Infrastruktur (Toiletten, Duschen) des offiziellen Zeltplatzes Buchhorn Arbon kann mit einem gültigen Zeltplatzbändel des Summerdays Festivals benutzt werden. Anreise mit dem Auto via Autobahnzubringer A11, Ausfahrt Arbon West, Adresse: Camping Buchhorn Arbon, Philosophenweg 17, 9320 Arbon. Mit dem Zug kann der Zeltplatz ab Haltestelle «Arbon Seemossriet» erreicht werden.

Für den Zeltplatz muss zusätzlich ein Zeltplatz-Ticket im Vorverkauf erworben werden. Die Campingplatz-Tickets werden nur für zwei Tage verkauft und kosten 40 Franken pro Person, zuzüglicher weiterer Gebühren von 2.50 Franken. Auch Kinder bezahlen diesen Preis. Das Check-in erfolgt direkt beim Empfang des Campingplatzes, auch der Campingbändel wird dort abgegeben. Das Check-in ist von 14 Uhr bis 19 möglich, das Check-out von 8 Uhr bis 11.30 Uhr.

Das Campieren ausserhalb der designierten Fläche ist nicht gestattet. Es sind nur standardisierte Zelte erlaubt. Zeltanhänge wie zum Beispiel Partyzelte oder Pavillons sind nicht gestattet.

Das Zeltareal befindet sich ca. 1,5 Kilometer vom Festivalgelände entfernt, es sind Shuttlebusse im Einsatz.

Das Festivalgelände liegt direkt am Bodensee.

Wohnmobilplatz



Der Wohnmobilplatz befindet sich hinter dem Festivalgelände und ist in Gehdistanz erreichbar. Ein Wohnmobil-Ticket ist ab 102.50 Franken erhältlich, der Preis gilt pro Wohnwagen/Camper und nicht pro Person. Auch die Camper-Tickets gibt es nur für zwei Tage. Die Anzahl Plätze ist sehr limitiert. Informationen zum Check-in werden den Käufern zu einem späteren Zeitpunkt zugestellt. Der Wohnmobilplatz steht ausschliesslich für konventionelle Wohnmobile und Camperfahrzeuge zur Verfügung (keine Wohnwagengespanne). PKWs müssen kostenpflichtig auf unserem Festivalparkplatz abgestellt werden.

Das SummerDays Festival überzeugt mit seiner Infrastruktur und Organisation.

Bezahlen

Auf dem gesamten Festivalgelände kann nur bargeldlos (Cashless) bezahlt werden. Die einzigen SummerDays-Orte, die nur Barzahlung akzeptieren, sind der Festivalparkplatz und der festivaleigene Wohnmobil- und Zeltplatz. Das Eintritts-Armbändchen enthält einen integrierten Chip, der das selbst darauf geladene Guthaben enthält und so als Zahlungsmittel dient.

Essen und Getränke

Das Summerdays Festival bietet den Besuchern ein abwechslungsreiches, vielseitiges Verpflegungsangebot mit teilweise überdachten Sitzplätzen.

Auf das Festivalgelände dürfen pro Person maximal 0,5 Liter Getränke ausschliesslich in PET-Flaschen oder Tetra-Packungen mitgebracht werden. Eigene Esswaren mitzunehmen, ist jedoch verboten. Auf dem gesamten Festareal (Festivalparkplatz, Festivalgelände, Zelt- und Wohnmobilplatz) besteht ein absolutes Glas- und Alu-Verbot. Das Feuermachen ist ebenfalls untersagt. Auf dem Wohnmobilplatz ist das Entfachen von Feuer direkt auf dem Boden bzw. mit mangelndem Sicherheitsabstand (Mindestabstand 50 cm) zum Boden verboten. Es können Bussen bis zu 200 Franken erhoben werden,

Verbotene Gegenstände und Tiere

Aus Sicherheitsgründen sind folgende Gegenstände auf dem gesamten Festareal nicht zugelassen:

Sonnen- und Regenschirme sowie (Fahnen-) Stangen und Selfie-/GoPro-Sticks usw.

Sämtliche Schuss-, Sprüh-, Stich-, Schlag- und Hiebwaffen wie auch andere, als gefährlich eingestufte Gegenstände, insbesondere auch Taschenmesser (Sackmesser)

Kameras mit Wechselobjektiven sowie Film-/Videokameras, inkl. GoPro und Audioaufnahmegeräte

Rollerblades, Skateboards, Rollschuhe, Fahrräder, Kinderwagen usw.

Glasbehälter, ALU-Dosen

Esswaren

Pyrotechnische Gegenstände, Petarden, Trockeneis

Hausrat, Sperrgut wie Pavillonzelte usw.

Tiere

