Zürich Open Air auf einen Blick

Was Zürich Open Air Wann 23. und 24. August, 30. und 31. August 2024 Wo Rümlang, Glattbrugg Headliner Peggy Gou, Sido, Sam Smith, Zoe Wees, Nemo, Kaffkiez





Das Zürich Open Air lockt jedes Jahr internationale Grössen, Shooting-Stars und Geheimtipps in die Schweizer Metropole. Am Rande der Stadt in der Nähe des Flughafens wird gerockt, getrunken und gefeiert. Das musikalische Spektrum umfasst Indie-, Electro- und Rockmusik.

Line-up

Das Festival kann seit seiner ersten Durchführung mit den ganz grossen Namen aufwarten. Dieses Jahr dürfen sich die Besucher auf Superstars wie Billie Eilish und Macklemore freuen.

Line-up Zürich Open Air 2024 FREITAG, 23. AUGUST 2024 Sam Smith

Martin Garrix

Raye

Giant Rooks

The Blaze

Dennis Lloyd

John Summit

Chris Stussy

Naomi Lareine

Valentino Vivace

Eileen Alister

Nic Fanciulli

SYREETA SAMSTAG, 24. AUGUST 2024 Macklemore

Louis Tomlinson

Armin Van Buuren

Loyle Carner

Milky Chance

Zoe Wees

Joris Voorn

Stephan Bodzin

WhoMadeWho

Gigi

Mau P

Nemo

Miss Monique

Natascha Polké FREITAG, 30. AUGUST 2024 Peggy Gou

Jorja Smith

RIN

James Arthur

Kölsch

Marc Rebillet

Kenya Grace

Tom Grennan

Kevin de Vries

Caroline Alves

Chris Avantgarde

Jared Lembo

Massano SAMSTAG, 31. AUGUST 2024 Kygo

Sido

Trettmann

Lost Frequencies

Anne-Marie

Aurora

Artbat

Kaffkiez

Nora en Pure

Agents Of Time

Mimiks & LCone

NTO

Das Festival

Das Zürich Open Air findet seit 2010 jedes Jahr im August statt. Es lockt zwischen 40'000 und 70'000 Besucher an und hat sich bereits einen festen Platz in der Agenda vieler Festivalfans gesichert.

Wichtige Informationen

Anreise/Rückreise

Das Festival ist bestens mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Vom Bahnhof Glattbrugg oder der Tramstation Bäuler sind es jeweils nur wenige Gehminuten bis zum Festivalgelände. Die ganze Nacht fahren Extrazüge ab Bahnhof Glattbrugg nach Zürich HB. Zudem ist die Fahrt im Zürcher Stadtnetz für Inhaber eines Festivaltickets gratis.

Übernachtung

Das Open Air Zürich bietet seinen Besuchern angrenzend an das Festivalgelände einen Campingplatz an. Für den Eintritt auf den Platz wird zusätzlich zum Festivalticket noch ein Camping-Voucher benötigt. Hier wird unterschieden zwischen Zelt- & Camping-Voucher und Camping-Voucher. Wer ein Zelt mitbringt, benötigt ersteren. Dieser berechtigt zum Zutritt in die Camping-Terminals. Den Besuchern steht eine Parzelle mit 12 Quadratmetern zur Verfügung. Wer nur in einem Zelt nächtigt, jedoch kein eigenes dabei hat, zahlt nur den Camping-Voucher.

Auf dem Gelände stehen für die Besucher warme Duschen und Toiletten bereit.

Kinder und Jugendliche

Am Festival gibt es keine altersbedingten Zutrittsbeschränkungen – alle, ob jung oder alt, sind willkommen. Kinder unter 12 Jahren erhalten gratis Zutritt.

Foto/Video

Es ist den Besuchern untersagt, Aufnahmen von den Konzerten zu machen. Vor allem professionelles Foto- und Videoequipment ist auf dem Gelände nicht zugelassen. Kleine Kameras und Mobiltelefone sind gestattet.

