Das Stars of Sounds Festival in Murten findet vom 4. bis 7. Juli 2024 findet statt. Es ist das perfekte Sommerfestival: Die Besucher dürfen sich auf internationale Pop-, Rock- und Hip-Hop-Künstler freuen.

Stars Of Sounds Murten auf einen Blick

Was Stars Of Sounds Wann 4. – 7. Juli 2024 Wo Murten, FR Headliner Gotthard, Scorpions, Take That, Silbermond, Paul Kalkbrenner Musikrichtung Rock, Pop, Hip-Hop

Party und Dance - Das ist das Sommerfestival Stars of Sounds Festival in Murten

Das Programm und Line-up 2024

Vom 4. bis 7. Juli 2023 findet wieder das Stars of Sounds Festival in Murten statt. Auch dieses Jahr ist wieder für musikalische Highlights gesorgt. So dürfen sich die Besucher auf eine breite Musikpalette und internationale Topacts freuen.

DONNERSTAG, 4. JULI 2024

18.00–19.00 Uhr: Storace

19.30–20.45 Uhr: Gotthard

21.30–23.00 Uhr: Scorpions

02.30 Uhr: Geländeschliessung

FREITAG, 5. JULI 2024

Paul Kalkbrenner, Nervo, EDX, Paul Lomax feat. Marisha Music, Elli Ak, Luqo & Valerio Lombardo, Jude & Frank, Inamar, Enrique Martinez & Timebelle live (Zeitplan noch nicht beklannt)

02.30 Uhr: Geländeschliessung

SAMSTAG, 6. JULI 2024

14.30–15.30 Uhr: Anna Rossinelli

16.15–17.15 Uhr: Ray Dalton

18.00–19.00 Uhr: Calum Scott

19.45–21.00 Uhr: Silbermond

21.45–23.15 Uhr: Take That

00.00–01.00 Uhr: Alle Farben

02.30 Uhr: Geländeschliessung

SONNTAG, 7. JULI 2024

17.45–18.45 Uhr: Lea

19.30–21.00 Uhr: Ayliva

22.00 Uhr: Geländeschliessung

Das Besondere an diesem Musikfestival

Hier dürfen sich die Besucher auf Pop-, Rock- und Hip Hop-Künstler freuen!

Das Spezielle am Festival ist, dass es Stars of Sounds nicht nur in Murten gibt, sondern dass es auch in Aarberg durchgeführt wird – natürlich mit anderem Line-up am 6. bis 8. Juni 2024. Für beide Festivals sind über 100 Mitarbeiter im Einsatz, die darauf achten, dass hochkarätige Musiker gebucht werden. Es sind die einzigartige Kulisse, die entspannte Atmosphäre und die Top-Acts, die das Festival so besonders machen.

Informationen für die Besucher

Anreise

Die Festivalbesucher sollten, noch bevor sie das Festivalgelände betreten, einen Kaffee unter den Lauben in Murten geniessen. Den pittoresken Charme Murtens wird sicherlich jeder Open-Air-Besucher ins Herz schliessen. Von den Lauben sind es schlussendlich nur noch fünf Gehminuten bis zum Festivalgelände.

Es empfiehlt sich zudem die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da für Autos nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung stehen.

Übernachten

Es besteht auf dem Festivalgelände leider keine Möglichkeit zum Übernachten mit dem Zelt oder Wohnwagen.

Verpflegung

Natürlich gibt es auch auf dem Gelände zahlreiche kulinarische Highlights. So dürfen sich die Besucher auf Schweizer Traditionsküche und aussergewöhnliche Speisen freuen, sodass das Festival zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Eigene Feuer und Grills sind nicht erlaubt.