1/5 An den letzten beiden August-Wochenenden wird in Glattbrugg ZH gefeiert.

16:33 Uhr «Wir konzentrieren uns aufs Trinken» Petra (r.), Michaela und Ronja (l.) aus Zürich sind zum zweiten respektive zum dritten Mal da. Sie freuen sich besonders auf Rapper Macklemore und Armin van Buuren. «Und ansonsten lassen wir uns überraschen!», so die drei Frauen. Verschönern lassen wollen sie sich im Beauty-Corner nicht. «Wir konzentrieren uns aufs Trinken.» vor 2 Minuten Bombastischer Auftritt, Raye Worte können nicht beschreiben, was Sängerin Raye heute auf der Main Stage abgeliefert hat. Unglaublich! Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos vor 10 Minuten Giant Rooks stehen um 20.45 Uhr auf der ZOA-Stage Nach Rayes Mega-Auftritt kommt die deutsche Indie-Pop-Band Giant Rooks an die Reihe. Die 2014 gegründete Band, zu der unter anderem Frederik Rabe und Finn Schwieters gehören, hat sich schnell in der deutschen Musikszene etabliert. Von den Anfängen mit selbstproduzierten EPs bis hin zu erfolgreichen Alben wie «New Estate» (2017) und «Rookery» (2020) erlebte die Band einen steilen Aufstieg. Indie-Fans dürften gleich voll auf ihre Kosten kommen. Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos vor 22 Minuten «Züri enttüscht nie!» Grüezi, Naomi Lareine. Die Zürcherin ist überglücklich nach ihrem gelungenen Auftritt heute Nachmittag und gönnt sich nun eine Erfrischung an der Bar. Zu Blick sagt sie: «Züri enttüscht nie! Es ist ein Heimspiel für mich – ich bin mega happy!» Sehr Sympa. vor 26 Minuten Gänsehaut-Moment «Eigentlich spiele ich dieses Lied nicht gerne», sagt Raye. Im Song «Ice Cream Man» geht es um sexuellen Missbrauch – ein Thema, das die Sängerin traurig stimmt. Aber sie will darüber sprechen und die Leute darauf sensibilisieren. Ihre Stimme, ihre Worte – Gänsehaut-Moment. Die Fans sind zu Tränen gerührt. vor 30 Minuten «Musik ist Medizin» Sängerin Raye hat das Publikum in ihren Bann gezogen. Dass sie das gerne macht, merkt man sofort: «Musik ist Medizin und deshalb habe ich beschlossen, mein Leben diesem Handwerk zu widmen.» Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos Was sie noch cooler macht: Raye ist barfuss auf der Bühne. Bodenständiger gehts ja wohl kaum. vor 32 Minuten Die Sonne verschwindet hinter den Bäumen Wer erst jetzt auf das Festivalgelände kommt, sollte beachten, dass in zirka 15 Minuten die Sonne untergegangen ist. Schnappt euch also einen Pulli oder eine leichte Jacke, damit ihr in der Nacht nicht friert. vor 37 Minuten Juli Lee legt um 20 Uhr im Dance Circus auf Die Berner DJane Juli Lee hat es sich zur Aufgabe gemacht, gute Mukke zu verbreiten. Wer hören will, wie sie groovige Rhytmen und treibende Basslines kombiniert, kann dies in knapp fünf Minuten im Dance Circus tun. Fun Fact: Alain Berset, der ehemalige Bundespräsident der Schweiz, folgt ihr auf Instagram. Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos vor 43 Minuten «Ich habe meine Nipple-Patches vergessen» Sängerin Raye ist keine Minute da und sorgt bereits für den ersten Lacher: «Ich habe meine Nipple-Patches vergessen», sagt sie dem Publikum, bevor sie es bittet, allfällige Nippelblitzer auf ihrem Handy zu behalten. Ausserdem bittet sie ihre Fans, ihr Bescheid zu sagen, falls ihr roter Lippenstift verschmieren und im Verlaufe des Abends auf ihren Zähnen landen sollte. vor 51 Minuten Sie ist da! Pünktlich – wie die Schweizer eben sind – hat Raye die Bühne betreten. vor 53 Minuten But first: Let me take a selfie Golden hour auf dem Festivalgelände: Jetzt werden die schönen Insta-Föteli geknipst. #Cheeeese! Weitere Einträge

Zürich Openair auf einen Blick

Was Zürich Openair Wann 23. und 24. August, 30. und 31. August 2024 Wo Rümlang, Glattbrugg Headliner Peggy Gou, Sido, Sam Smith, Zoe Wees, Nemo, Kaffkiez

Das Zürich Open Air lockt jedes Jahr internationale Grössen, Shooting-Stars und Geheimtipps in die Schweizer Metropole. Seit 2010 bereichert Zürich seine Festivalszene mit einem eigenen Openair, das jedes Jahr mit einem beeindruckenden Line-up begeistert und immer wieder aufs Neue überrascht. Am Rande der Stadt in der Nähe des Flughafens wird gerockt, getrunken und gefeiert. Das musikalische Spektrum umfasst Indie-, Electro- und Rockmusik.

Line-up

Das Festival kann seit seiner ersten Durchführung mit den ganz grossen Namen aufwarten. Dieses Jahr dürfen sich die Besucher auf Superstars wie Sam Smith und Macklemore freuen.

Der britische Sänger Sam Smith auf dem Musikfestival Lollapalooza in Santiago, Chile.

Line-up Zürich Open Air 2024 FREITAG, 23. AUGUST 2024 Sam Smith

Martin Garrix

Raye

Giant Rooks

The Blaze

Dennis Lloyd

John Summit

Chris Stussy

Naomi Lareine

Valentino Vivace

Eileen Alister

Nic Fanciulli

SYREETA SAMSTAG, 24. AUGUST 2024 Macklemore

Louis Tomlinson

Armin Van Buuren

Loyle Carner

Milky Chance

Zoe Wees

Joris Voorn

Stephan Bodzin

WhoMadeWho

Gigi

Mau P

Nemo

Miss Monique

Natascha Polké FREITAG, 30. AUGUST 2024 Peggy Gou

Jorja Smith

RIN

James Arthur

Kölsch

Marc Rebillet

Kenya Grace

Tom Grennan

Kevin de Vries

Caroline Alves

Chris Avantgarde

Jared Lembo

Massano SAMSTAG, 31. AUGUST 2024 Kygo

Sido

Trettmann

Lost Frequencies

Anne-Marie

Aurora

Artbat

Kaffkiez

Nora en Pure

Agents Of Time

Mimiks & LCone

NTO

Das Festival

Das Zürich Open Air findet seit 2010 jedes Jahr im August statt. Es lockt zwischen 40'000 und 70'000 Besucher an und hat sich bereits einen festen Platz in der Agenda vieler Festivalfans gesichert.

Wichtige Informationen

Anreise/Rückreise

Das Festival ist bestens mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Vom Bahnhof Glattbrugg oder der Tramstation Bäuler sind es jeweils nur wenige Gehminuten bis zum Festivalgelände. Die ganze Nacht fahren Extrazüge ab Bahnhof Glattbrugg nach Zürich HB. Zudem ist die Fahrt im Zürcher Stadtnetz für Inhaber eines Festivaltickets gratis.

Übernachtung

Das Open Air Zürich bietet seinen Besuchern angrenzend an das Festivalgelände einen Campingplatz an. Für den Eintritt auf den Platz wird zusätzlich zum Festivalticket noch ein Camping-Voucher benötigt. Hier wird unterschieden zwischen Zelt- & Camping-Voucher und Camping-Voucher. Wer ein Zelt mitbringt, benötigt ersteren. Dieser berechtigt zum Zutritt in die Camping-Terminals. Den Besuchern steht eine Parzelle mit 12 Quadratmetern zur Verfügung. Wer nur in einem Zelt nächtigt, jedoch kein eigenes dabei hat, zahlt nur den Camping-Voucher.

Auf dem Gelände stehen für die Besucher warme Duschen und Toiletten bereit.

Kinder und Jugendliche

Am Festival gibt es keine altersbedingten Zutrittsbeschränkungen – alle, ob jung oder alt, sind willkommen. Kinder unter 12 Jahren erhalten gratis Zutritt.

Foto/Video

Es ist den Besuchern untersagt, Aufnahmen von den Konzerten zu machen. Vor allem professionelles Foto- und Videoequipment ist auf dem Gelände nicht zugelassen. Kleine Kameras und Mobiltelefone sind gestattet.





