Gurten – wo Liebe in der Luft liegt: Vom 17. bis 20. Juli findet auf dem Berner Hausberg eines der spektakulärsten Musikfestivals der Schweiz statt. Über 150 Acts aus aller Welt auf vier Bühnen und Dancetents warten auf dich.

Gurtenfestival auf einen Blick

Was Openair Gurtenfestival Wann 17. Juli - 20. Juli 2024 Wo Auf dem Gurten, BE Headliner Peter Fox, Stormzy, Nemo, Manillio, Nelly Furtado Musikrichtung Rock, Indie, Pop, Hip-Hop

Das Gurten Festival 2018 feiert den 35. Geburtstag!

Das viertägige Sommerfestival, das am 17. Juli eröffnet wird, verspricht wieder musikalische Unterhaltung aus allen Bereichen. Ob Rock, Pop oder Hip-Hop – für jeden Besucher ist das Richtige mit dabei!

Das Programm für Gurtenfestival 2024 Mittwoch, 17. Juli 2024 Peter Fox

Stormzy

Michael Kiwanuka

Kaffkiez

SOFI TUKKER

Valentino Vivace

Benjamin Amaru

Amaarae

Soukey & Z The Freshman

Soffie Donnsertag, 18. Juli 2024 Burna Boy

Jungle

Pashanim

Brutalismus 3000

Edwin Rosen

Bomba Estéreo

Georgia

Nemo

La Nefera

Nnavy

Rachel Chinouriri

TootArd Freitag, 19. Juli 2024 Justice

Patent Ochsner

Giant Rooks

01099

Manillio

Thee Sacred Souls

Kerala Dust

Natascha Polké

To Athena

Zaho de Sagazan

Mary Middlefield

Oracle Sisters Samstag, 20. Juli 2024 Nelly Furtado

Faber

Ski Aggu

Altin Gün

Dabu Fantastic

Jain

Chromeo (DJ Set)

The Snuts

INIKO

Pablo Nouvelle & Nativ

Leila Mittwoch, 17. Juli 2024 Peter Fox

Stormzy

Michael Kiwanuka

Kaffkiez

SOFI TUKKER

Valentino Vivace

Benjamin Amaru

Amaarae

Soukey & Z The Freshman

Soffie Donnsertag, 18. Juli 2024 Burna Boy

Jungle

Pashanim

Brutalismus 3000

Edwin Rosen

Bomba Estéreo

Georgia

Nemo

La Nefera

Nnavy

Rachel Chinouriri

TootArd Freitag, 19. Juli 2024 Justice

Patent Ochsner

Giant Rooks

01099

Manillio

Thee Sacred Souls

Kerala Dust

Natascha Polké

To Athena

Zaho de Sagazan

Mary Middlefield

Oracle Sisters Samstag, 20. Juli 2024 Nelly Furtado

Faber

Ski Aggu

Altin Gün

Dabu Fantastic

Jain

Chromeo (DJ Set)

The Snuts

INIKO

Pablo Nouvelle & Nativ

Leila Mehr

Die Geschichte des Openairs

Das Musikfestival wurde im Jahr 1977 ins Leben gerufen. Seit den 1990er Jahren wird das Festival jährlich veranstaltet und dauert seit 2004 immer vier Tage. Das Festivalgelände befindet sich auf dem Berner Hausberg Gurten und lädt mit seinem vielfältigen Angebot Klein und Gross zum Mitfeiern ein. Das Gurten ist ursprünglich einmal als kleines Kultur- und Folk-Fest gestartet und in den letzten Jahren zu einem immer grösseren und beliebteren Openair geworden – heute gibt es nur wenige Festivals in der Schweiz, die mit dem Gurten Festival mithalten können.

Gurten Festival: Ob Rock, Pop oder Hip Hop - die Besucher werden begeistert sein!

Informationen für die Besucher

Öffnungszeiten

Gelände: Das Gelände öffnet am Mittwoch um 14.00 Uhr, die restlichen Tage um 12.00 Uhr.

Konzertbeginn ist am Mittwoch ab 15.00 Uhr, die restlichen Tage ab 14.00 Uhr.

Das Gelände schliesst jeweils um 5.00 Uhr, alle Personen müssen das Gelände bis dahin verlassen. Übernachtungen vor Ort sind nicht gestattet.

Werbung

Am Sonntag um 5.00 Uhr ist das Festival zu Ende, das Gelände schliesst eine Stunde später.

Anreise

Es empfiehlt sich, mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen. Mit verschiedensten Verkehrsmitteln gelangt man vom Bahnhof Bern rasch an die Talstation der Gurtenbahn, die dann weiter zum Festival hinauf führt. Das Festival-Armbändchen berechtigt an den Tagen des Openairs zur gratis Nutzung der Hin- und Rückfahrt mit Bus, Gurtenbahn, Tram, Shuttle-Bus oder S-Bahn (alles 2. Klasse). Beim erstmaligen Anreisen zum Festival gilt das Gurten-Ticket als Fahrausweis innerhalb der Libero Zonen 100/101. Achtung, für den Moonliner, ist das Festival-Bändchen ausserhalb der Zonen 100/101 nicht gültig.

Moonliner

Mittwoch: Keine Moonliner-­Verbindungen

Donnerstag: Bis 01.15 Uhr (Linien M1 bis M9), keine späteren Verbindungen.

Freitag und Samstag: 01.15, 02.30 und 03.45 Uhr, alle Linien verkehren gemäss normalem Fahrplan.

Gurtenbahn

Die letzte Talfahrt ist an allen Festivaltagen um 05.30 Uhr.

Werbung

Festival-Bändchen

Das Festival-Ticket kann am Tag seiner Gültigkeit entweder an der Tal- oder Bergstation der Gurtenbahn gegen Festival-Bändchen umgetauscht werden. Das Bändel muss gut sichtbar und straff ums Handgelenk getragen werden. Beschädigte oder verloren gegangene Bändchen werden nicht ersetzt. Das Bändchen ist nicht übertragbar. Beim Bändchen-Tausch wird auch gleich das Alter kontrolliert, also bitte entsprechende Ausweispapiere mitführen (ID, Pass oder Führerausweis).

Die Bändchen können wie folgt abgeholt werden:

Mittwoch 10.00 - 01.30 Uhr

Donnerstag bis Samstag: 10.00 - 02.30 Uhr

Übernachten

Übernachten ist auf dem Festivalgelände nicht gestattet, egal ob in provisorischen Zeltbauten oder auch nur im Schlafsack. Einen Campingbereich gibt es dementsprechend nicht. Aufs Camping-Feeling muss dank des Campingplatzes Eichholz dennoch nicht verzichtet werden. Wer gerne im Zelt nächtigen will, sollte sich jedoch frühzeitig um eine Reservation bemühen. Für Camper, Wohnwagen und Vans steht die Reservierungsoption nicht zur Verfügung, dort gilt, wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

In der Stadt Bern gibt es während des Festivals zudem verschiedene Hotels, die spezielle Angebote für die Musikfans anbieten.

Werbung

Verpflegung

Selber kochen oder entfachen von Feuer ist nicht erlaubt. Verhungern muss man aber trotzdem nicht: Auf dem Festivalgelände gibt es Währschaftes vom Land, indische und asiatische Gerichte, Pizza, vegane und vegetarische Gerichte, Früchte und auch zahlreiche Süssspeisen. Die Speisen finden die Besucher in der Foodstrasse. Im Zirkuszelt «Foody» gibt es zudem 30 Tische und über 300 überdachte Sitzplätze.

Schliessfächer

Für 2 Franken pro Öffnung kann ein Schliessfach gemietet werden. Sei es für Wertsachen oder Ersatzkleider. Die Schliessfächer können digital reserviert werden und sind 24 Stunden zugänglich. Sowohl auf dem Zeltbühnen-Areal, als auch im «Foody» sind die entsprechenden Anlagen vorhanden.

Toiletten

Über 300 Toiletten, Pissoirs und Toi Tois sind auf dem Festivalgelände zu finden. Für diejenigen Frauen, die keine Lust auf langes Anstehen haben, bietet das Gurten Festival mit dem Frauenpissoir Peeasy eine unkomplizierte Lösung an.

Bei allen WC-Anlagen sind Trinkwasserstellen vorhanden.

Werbung

Verbote

Verboten sind Alu- oder auch Blechdosen, Feuerwerkskörper, bengalische Fackeln, Gaskocher, Glas, Megafone oder Musikinstrumente und auch alle Arten von Waffen.