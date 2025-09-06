Luca Hänni moderiert auf Kika eine Gesangsshow für Kinder. Gemeinsam mit der deutschen Influencerin Jeannie Wagner will der Schweizer Sänger dort ein Zeichen für mehr Offenheit im Kinder- und Jugendfernsehen setzen. Die Meinungen ihrer Fans sind gespalten.

1/6 Luca Hänni hat auf Social Media eine Debatte losgetreten. Foto: Philippe Rossier

18. Staffel von «Dein Song» wird aktuell gedreht, Hänni moderiert seit letzter Staffel

Fynn Müller People-Redaktor

2012 gewann Luca Hänni (30) die RTL-Castingshow «DSDS» und ebnete damit seinen Weg zur Musikkarriere. Rund ein Dutzend Jahre später hat sich das Blatt gewendet: Statt selber teilzunehmen, moderiert der Sänger aus dem Berner Oberland jetzt eine Musik-Sendung für Kinder.

Aktuell finden die Dreharbeiten für die 18. Staffel der Kinder-Gesangsshow «Dein Song» statt, die seit der letzten Staffel von Luca Hänni und der deutschen Influencerin Jeannie Wagner (26) moderiert wird. Ausgestrahlt wird sie auf dem deutschen Kinder- und Jugendsender Kika.

Video zu Körperbehaarung polarisiert

Am Set nimmt das Moderationsduo ein Video für Instagram auf, das die Gemüter ihrer Fans spaltet. Es geht um das Thema Körperbehaarung. Demonstrativ hebt Wagner ihre Arme, zeigt ihre unrasierten Achseln und sagt selbstbewusst: «Ich möchte eine Message für die Kinder raussenden: Ihr könnt hübsch, sexy, geil und cool sein so wie ich – und trotzdem voll haarig.»

Ihre Botschaft: Körperbehaarung ist nichts, wofür man sich schämen muss. Auch Hänni stellt sich hinter die Aktion und ergänzt: «Ist natürlich auch ein Öko-Gedanke. Man kann sich so Rasierklingen sparen.» Im Gegensatz zu Wagner präsentiert er sich allerdings mit glattrasierten Achseln.

«Eine sehr unpassende Botschaft»

Die Reaktionen im Netz lassen nicht lange auf sich warten. Einige loben ihren offenen Umgang mit gesellschaftlichen Schönheitsidealen. Die meisten jedoch kritisieren Wagners Wortwahl und finden das Thema im Kinderfernsehen fehl am Platz. Eine Userin schreibt: «Warum sollen Kinder sexy und geil sein? Das ist meiner Meinung nach eine sehr unpassende Botschaft.»

Ein anderer Nutzer meint: «Kinder sollen einfach Kinder sein und sich erstmal nicht mit solchen Themen auseinandersetzen.» Viele kritisieren auch, dass Wagner keinen BH trägt und ihre Brustwarzen fürs Kinderfernsehen zu sehr ersichtlich seien. «Finde ich noch schlimmer als die Sache mit den Achselhaaren», heisst es in einem Kommentar.

Bisher haben weder Hänni noch Wagner auf die Kritik ihrer Fans reagiert.