Die langen braunen Haare gehörten bisher zum Markenzeichen von Christina Hänni. Jetzt gehören sie der Vergangenheit an.

1/7 «Heute bisschen mehr Veränderung», schreibt Christina Hänni in einer Instagram-Story. Auf dem Bild sitzt sie beim Coiffeur. Foto: Instagram/ @christina.haenni

Darum gehts Christina Hänni überrascht mit blonden Haaren auf Instagram

Statt brünett trägt sie jetzt blond

Luca Hänni (30) trägt Ehering wegen Schauspieljob nicht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

«Blondinen bevorzugt» – den Filmtitel scheint sich Christina Hänni (35) nun zu Herzen genommen haben und überrascht auf Instagram mit einer Typveränderung. Denn aus der dunklen Mähne, mit der man sie eigentlich kennt, ist jetzt eine blonde Haarpracht geworden.

Stolz zeigt sie auf Instagram den Prozess, bei dem ihre Haare in Folien eingewickelt sind, übers «Pre-Styling» bis hin zum fertigen Produkt. «Ich habe gehört, Blondinen haben mehr Spass», schreibt sie und setzt ein Feueremoji sowie eines mit Teufelshörnern dazu.

Krise oder einfach Lust auf Veränderung?

Und schon wieder stellt man sich die Frage: Ist im Hause Hänni alles in Ordnung? Schliesslich behauptet der Volksmund gerne, dass eine Frau bei einer radikalen neuen Frisur nicht nur dabei ist, ihr Aussehen zu verändern, sondern auch ihr Leben. Will Christina Hänni ihren Fans etwas mitteilen?

Unwahrscheinlich. Kürzlich fragten die Fans sich noch, wieso Luca Hänni (30) in letzter Zeit keinen Ehering trägt und ob die Beziehung des vermeintlichen Traumpaares in der Krise ist. Christina Hänni beruhigte ihre Fans jedoch und erklärte ihnen, dass Lucas Verzicht auf seinen Ring mit seinem Schauspieljob zusammenhängt. Sein Charakter ist nicht verheiratet, daher darf Luca Hänni seinen Ehering nicht tragen und vergesse diesen im Nachhinein oft, wieder anzuziehen. Dass Christina Hänni inmitten dieser Spekulationen nun ihre Frisur verändert, ist wohl nicht unbedingt hilfreich, um die Gerüchte im Keim zu ersticken. Allerdings versicherte sie beim Thema Ehering: «Keine Sorge, keine Panik.»

Für seinen Charakter des Daneli in «Ewigi Liebi» musste Luca Hänni sich selbst die Spitzen blond färben. Wollte Christina Hänni vielleicht einfach nur im Partnerlook mit ihrem Schatz sein? Wirft man einen Blick auf ihr Instagram-Profil, sieht man allerdings auch, dass sie schon seit einer Weile immer hellere Haare bekommen hat. Jetzt war wohl der letzte Termin zur Aufhellung – und es ist ja schliesslich nicht platinblond. Am wahrscheinlichsten ist es daher wohl, dass Christina Hänni einfach Lust hatte, etwas Neues auszuprobieren – und mit dieser kleinen Geste etwas aus dem Alltag auszubrechen oder den Sommer noch etwas länger auf dem Kopf zu tragen.