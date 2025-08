Ihr Mann dreht gerade einen Film – derweil hütet Christina Hänni zu Hause die gemeinsame Tochter. Das ist aktuell gar nicht so einfach. Hännis Tochter zahnt. An Durchschlafen ist nicht zu denken.

1/5 Christina Hänni ist derzeit ziemlich erledigt. Der Grund: Ihr Töchterchen zahnt und schläft nicht mehr durch. Foto: Instagram / Christina Hänni

Darum gehts Christina Hänni teilt Update über Tochter. Zahnende Baby bereitet Schlafprobleme

Hänni plant mehr Erholung ein und bekommt bessere Kinderbetreuung

Einjährige Tochter schläft nicht mehr durch, zwei Tagesschläfchen verkürzen sich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Christina Hänni (35) meldet sich auf Instagram mit einem Update bei ihren Fans. Dort erklärt sie in ihrer Story: «Ich seh k.o. aus – deswegen mit Filter übrigens, das musste jetzt sein». Den Grund für ihre Erschöpfung liefert sich gleich mit: «Unsere Kleine kriegt offensichtlich Zähne.» Sie beisse sich daher ständig in den Arm. «Sie leidet, die Arme, der gehts wirklich nicht gut».

Sie wolle nicht mehr essen, dafür umso mehr Milch. Und auch mit dem Schlafen will es nicht mehr so richtig klappen. «Sie hat schon durchgeschlafen, aber das ist jetzt auch vorbei und dadurch, dass ich jetzt mega lange alleine war mit ihr, zehrt das echt an den Nerven.» Doch wo ist denn eigentlich Ehemann Luca (30)? Der ist derzeit mit den Dreharbeiten zu «Ewigi Liebi» beschäftigt. Gemäss Christina Hänni war er am Wochenende jedoch wieder mal zu Hause.

«Es wird jetzt alles besser»

Doch nicht nur die Tatsache, dass das einjährige Töchterchen in der Nacht nicht mehr durchschläft, macht Christina Hänni zu schaffen, sie auch mit den beiden Schläfchen der Kleinen am Tag nicht mehr zufrieden. «Das Erste schiebt sich auf einmal total nach hinten, sie weigert sich, sie möchte nicht schlafen, obwohl sie müde ist, sie quält sich, sie will nicht», so Hänni. Das zweite Schläfchen sei jeweils am Nachmittag, doch es sei mittlerweile viel kürzer. Über kurz oder lang werde es wohl auf nur noch ein Schläfchen, und zwar am Mittag, hinauslaufen.

Ihr Töchterchen sei derzeit völlig durcheinander, sie wisse aber nicht, ob es am Zahnen oder an der Schlafumstellung liege. «Aber gerade braucht sie mich. Sie ist mega süss, also wenn sie wach ist, ein echter Sonnenschein, ein Herz, ein ganz tolles Kind. Aber diese Umstellungen, die killen einen einfach.» Kaum hätten sich alle an den Rhythmus gewöhnt und werde jetzt wieder alles auf den Kopf gestellt. «Und irgendwie macht dich das mega müde, wenn alles anders ist und du kannst nicht mehr planen und das ist das, was so schwierig ist.»

Sie merke, dass sie dringend ein bisschen Erholung für sich einplanen müsse. Diesbezüglich gibt es gute Neuigkeiten: Hilfe. «Wir haben jetzt eine bessere Lösung mit der Kinderbetreuung und es wird jetzt alles besser. Wir kriegen das hin und dann sehe ich auch nicht mehr so fertig aus», gibt sich Hänni optimistisch. «Auch wenn man nur mal ein Stündchen zum Durchatmen hat, reicht es schon, um wie neu zu sein.»