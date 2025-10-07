Christina Hänni äussert sich auf Instagram zu Fragen nach einem zweiten Kind. Die Tänzerin geniesst die Zeit mit ihrem ersten Kind und wünscht sich aktuell kein zweites – betont aber, dass sich ihre Meinung ändern könnte.

Christina Hänni (35) stellt sich auf Instagram wieder einmal der Neugier ihrer Fans. «Wünscht ihr euch ein zweites Kind?», möchte eine Person in der neusten Fragerunde von der Tänzerin wissen. Sie nimmt die Frage auf, auch wenn sie ihr eigentlich etwas zu weit geht. Offenbar wird sie ihr so oft gestellt, dass sie ihr nun nicht mehr länger ausweicht.

«Häufigste Frage. Ich weiss ,es ist mega nett und unverfänglich gemeint, aber ich ganz persönlich empfinde die Frage immer als sehr persönlich. Ich kann nur sagen, dass ich gerade mein erstes Kind sehr geniesse und keinen aktiven Kinderwunsch habe, wenn ihr mich heute fragt», so Hänni. Würde man sie allerdings morgen nach dem Kinderwunsch fragen, wisse sie nicht, wie ihre Antwort lauten würde.

Ein intensiver Sommer liegt hinter dem Ehepaar

Mit Luca Hänni, dem sie 2023 ganz romantisch im Piemont das Ja-Wort gab, hat sie ein kleines Töchterchen, welches diesen Sommer den ersten Geburtstag feierte. Wann genau das Mädchen das Licht der Welt erblickte, behält das Paar ebenso für sich wie seinen Namen.

Infolge ihrer Schwangerschaft war Christina Hänni in der 17. Staffel von «Let’s Dance» 2024 nicht dabei. Im Februar 2025 kehrte sie aufs TV-Tanzparkett zurück, flog aber nach nur einer Folge bereits raus. Auf die Teilnahme an der «Let’s Dance»-Tour verzichtete sie ihrer Familie zuliebe.

Während sie sich um die Tochter kümmerte, hüpfte Ehemann Luca diesen Sommer von einem Projekt zum anderen. Im gemeinsamen Podcast «Don’t Worry, be Hänni» meinte er gar: «Meine Familie war mir in der Zeit fast ein wenig fremd.»