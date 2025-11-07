Darum gehts
- Luca Hännis Tochter besucht ihn auf der Bühne während einer Probe
- Seltener Einblick ins Familienleben durch Instagram-Story des Sängers
- Hännis Tochter ist über ein Jahr alt und feierte kürzlich Geburtstag
Hoher Besuch bei Luca Hänni (31): Seine kleine Tochter (1) kam während einer Probe zu ihrem Papa auf die Bühne. Hänni ist gerade auf Tour in der Schweiz. Für gewöhnlich halten Hänni und seine Frau Christina (35) ihre Tochter aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nun teilt Hänni den Moment des süssen Vater-Tochter-Duos in seiner Instagram-Story.
Auf einer Slide ist zu sehen, wie die Kleine von Christina gehalten wird, damit sie eine bessere Sicht auf ihren Vater auf der Bühne hat. Neugierig beobachtet sie das Geschehen. In einem weiteren Video sind sie dann plötzlich gemeinsam auf der Bühne zu sehen. Am Bühnenrand zu stehen, war dem Töchterchen scheinbar nicht genug.
Seltener Einblick ins Familienleben
Während Hänni singt, hält er sie im Arm. Sie trägt dabei Kopfhörer, um ihre Ohren zu schützen. Dann postete Hänni noch ein Bild, auf dem er seiner Tochter die Band näher vorstellt. Wem die süssen Aufnahmen zu verdanken sind? Seiner Christina, Profitänzerin bei «Let’s Dance».
Luca und Christina Hänni sprechen im gemeinsamen Podcast «Don’t Worry, Be Hänni» offen über ihr Familienleben und die Herausforderungen, die damit einhergehen. Fotos hingegen sieht man eher selten.
Hänni-Tochter ist über schon ein Jahr alt
Im Sommer feierten sie den einjährigen Geburtstag ihrer Tochter, wie Blick berichtete. Für die «kleine Maus», wie Christina ihre Tochter auf Instagram oft nennt, gab es eine Mini-Party samt selbst gebackenem Kuchen. «Mein Gesicht spricht glaub ich Bände», schreibt die Tänzerin zu ihrer Bildstrecke auf Instagram.
Auf dem ersten Foto schaut sie ganz gerührt auf das Küchlein, in dem eine Kerze und ein Schild mit «Happy Birthday» steckt. «Der erste Geburtstag unserer Maus hat mich sehr berührt, und nachdem wir eine Back-Show gewonnen haben, stand ich ganz schön unter Druck, eine schöne Torte für sie zu machen», schreibt die Ehefrau von Sänger Luca Hänni weiter.
