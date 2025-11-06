Eigentlich sollte Luca Hänni sich im Moment auf seine kommenden drei Konzerte vorbereiten. Stattdessen sitzt der Sänger nun mit einer Erkältung daheim und versucht alles, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden.

Dicke Mütze und ein Inhaliergerät über der Nase – so zeigt sich Luca Hänni (31) in seiner neusten Instagram-Story. Was ist denn da los?

«Wenn du das halbe Krankenhaus kaufst, weil dein Körper findet: Klar, vor drei Shows will ich erkältet sein», schreibt der Sänger zu dem Video. Optimistisch wie er ist, zeigt er einen Daumen hoch in die Kamera und lächelt matt, was allerdings nur anhand seiner Augen zu erkennen ist.

Drei Konzerte an drei aufeinanderfolgenden Abenden

Auf seinem Tourplan kann man erkennen: Eigentlich soll Luca Hänni heute Abend in Rubigen BE, morgen in Liestal BL und am Samstag in Seewen SO auf der Bühne stehen. Und wie es aussieht, setzt er alles daran, seine Fans nicht enttäuschen zu müssen.

Inhalieren dient in der Regel zur Linderung von Atemwegsbeschwerden bei einer Erkältung. Man kann es simpel halten und heisses Wasser in eine Schüssel geben, sich ein Handtuch über den Kopf legen und die Dämpfe einatmen. Besonders effizient ist dies, wenn man ätherische Öle wie Kamille oder Eukalyptus dazu gibt. Doch auch einfach eine gute Prise Salz reicht aus.

Oder man kann ein Profi-Gerät kaufen, wie es Luca Hänni getan hat. Dieses kann einerseits die Menge an Dampf kontrollieren, die man inhaliert, andererseits direkt über Nase und Mund angebracht werden, um eine gezieltere Behandlung zu garantieren.

Jetzt kann man Luca Hänni nur gute Besserung und schnelle Erholung wünschen. Und hoffen, dass er sich mit den drei Konzerten in Folge nicht übernimmt.