Popstar Luca Hänni feiert Weihnachten erstmals als Vater. Der 31-Jährige erzählt von neuen Prioritäten und Traditionen mit seiner eineinhalbjährigen Tochter. Sicherheit beim Baumschmücken und ein besonderer Adventskalender stehen im Fokus.

1/5 Luca Hänni war zu Gast bei der Weihnachtsmarkteröffnung in Zürich. Foto: Zvg

Darum gehts Luca Hänni feiert Weihnachten mit Familie und plant Weihnachtsmarktbesuch mit Tochter

Adventskalender aus Hännis Kindheit wird nun für seine Tochter verwendet

Hännis eineinhalbjährige Tochter erhält Gemeinschaftsgeschenke wie eine Spielküche und Ski

Seit Donnerstag ist die festliche Jahreszeit in Zürich eröffnet: Es gibt Glühweinstände, und diverse Beleuchtungen, allen voran «Lucy» an der Bahnhofstrasse, wurden eingeschaltet. Inmitten der Festivitäten trifft sich Popstar Luca Hänni (31) beim Weihnachtstruck von Coca-Cola mit Fans und posiert für Fotos. «Ich hoffe, dass ich mir dieses Jahr gut Zeit nehmen kann, um mit meiner Tochter auf den Weihnachtsmarkt zu gehen», sagt er, als er sich Zeit für ein Gespräch mit Blick nimmt.

0:56 «Jetzt noch nicht»: Bei den Hännis ist kein zweites Kind unterwegs

Die Tochter, die der Musiker mit Tänzerin Christina Hänni (35) hat und deren Namen das Ehepaar für sich behält, ist rund eineinhalb Jahre alt. «Das heisst in diesem Jahr: Beim Schmücken des Christbaums hat die Sicherheit oberste Priorität. Ich habe Kugeln gekauft, von denen ich gar nicht weiss, ob ich sie überhaupt brauchen kann. Mittlerweile kann unsere Kleine ja laufen», erzählt Hänni.

Adventskalender aus seiner Kindheit erfreut nun die Tochter

Seitdem er Vater ist, hat sich seine Sichtweise auf Weihnachten verändert. «Das Fest ist seither noch wichtiger», meint er. Das Zusammensein mit der Familie habe jetzt mehr Priorität. Und auch die Bräuche finden mehr Beachtung. «Meine Tochter wird jetzt zum ersten Mal einen Adventskalender bekommen, den schon meine Mutter mir in meiner Kindheit immer gemacht hat», sagt Luca stolz.

0:42 Hänni zu Schweizer Eigenheiten: «Ich bin oft überfreundlich»

Dass sich der ESC-Star und seine Frau zu Weihnachten nichts schenken, hat Hänni schon vor zwei Jahren verraten. An dieser Tradition halten sie auch heuer fest. Und was bekommt die Kleine? «Ich schenke meiner Tochter an Heiligabend nichts», verrät Hänni. «Sie hat schon so viele Sachen, wir sind eher am Aussortieren.» Ganz ohne Präsente gehts am Weihnachtsfest aber doch nicht. «Sie bekommt Gemeinschaftsgeschenke. Götti und Gotti schenken ihr zusammen beispielsweise eine Spielküche. Und von mir hat sie als Vorweihnachtsgeschenk schon eigene Ski bekommen.»

Christkind oder Weihnachtsmann?

Wer die Geschenke bringt, ist noch offen: «Ich weiss gar nicht, ob bei uns das Christkind oder der Weihnachtsmann vorbeikommt», sagt Luca Hänni. In Deutschland, der Heimat seiner Frau Christina, unterscheidet sich dies regional. In der Schweiz übernimmt das Christkind diese Aufgaben. «Wie es bei uns ist, haben wir noch nicht geregelt. Das müssen wir noch diskutieren.»

Hänni selbst hat nicht viele Wünsche für Weihnachten. Materiell habe er schon alles, was er brauche. Aber: «Wenn es an Weihnachten ein paar Schneeflocken gibt, fände ich das schon schön», sagt er. «Wenn ich der Kleinen das Herumtollen im Schnee zeigen kann. Das fände ich richtig cool.»

0:22 «Es war wirklich speziell»: So erlebte Luca Hänni den Bühnen-Besuch seiner Tochter