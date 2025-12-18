Von der Musikbühne auf die Kinoleinwand: Luca Hänni gibt sein Schauspieldebüt in «Ewigi Liebi». Der ehemalige «DSDS»-Star erzählt von intensiven Emotionen, herausfordernden Szenen und seinem Wunsch, das Publikum zu berühren.

Darum gehts Luca Hänni debütiert im Film «Ewigi Liebi». Premiere ist im Februar 2026

Hänni fand Unterstützung bei Kollegen für emotionale Szenen und Herausforderungen

Auf grossen Bühnen stand Luca Hänni (31) schon oft – doch auf der grossen Leinwand wird der Musiker im Februar 2026 zum ersten Mal zu sehen sein. Mit Blick schaut der ESC-Star zum ersten Mal den Trailer des Films «Ewigi Liebi» an. Und sagt: «Es ist schon komisch, sich so auf einem Bildschirm zu sehen, nicht als Luca, sondern als Daneli.»

Hänni schaut mit guten Gefühlen auf die Zeit am Set zurück. «Ich hatte total Glück mit der Besetzung. Die anderen Darsteller haben mir viele Tipps gegeben.» Besonders bei traurigen Szenen war er auf die Unterstützung seiner Kollegen angewiesen: «Sich richtig in die Rolle hineinzuversetzen, war nicht einfach. Der Rat meiner Mitspieler war, sich vorzustellen, dass die Emotionen echt sind, und an eine ähnliche, bereits erlebte Situation zu denken. Das habe ich mir sehr zu Herzen genommen.»

2:02 Schauspiel-Debüt von Hänni: Trailer zu «Ewigi Liebi»

Der Fluch der Unerfahrenheit

Die intensiven Emotionen begleiteten ihn auch abseits der Dreharbeiten. «Ich war nach gewissen Szenen plötzlich wirklich wütend auf andere Kollegen. Die Trennung von Rolle und Realität fiel mir schwer.» Auch sonst habe er sich seiner Filmperson angeglichen. Es dauerte einige Wochen, bis er wieder voll zu sich selbst fand. «Das ist der Fluch der Unerfahrenheit: Man ist wirklich ‹im Film›.»

Sogar eine Sexszene beinhaltet das Schauspieldebüt des ehemaligen «DSDS»-Gewinners. Etwas, wovor manche Schauspieler Respekt haben. Nicht aber Hänni: «Halbnackt vor Leuten zu sein? Nein, das war nicht so schlimm – vorne war ja alles verdeckt», erzählt er mit einem Lachen. Und verrät: «Ich trug ein Unterhöschen, das mit Klebeband fixiert wurde. Hinten beim Füdli durfte man nichts sehen.» Sein Allerwertester sei auch im Film zu sehen, kündigt er grinsend an.

Das will Hänni den Zuschauern mitgeben

Doch der Film bietet weit mehr als nur nackte Haut. Dänu (Pasquale Aleardi, 54) versucht gemeinsam mit Hedy (Susanne Kunz, 47), die Vergangenheit umzuschreiben und ihre jüngeren Alter Egos Daneli (Luca Hänni) und Heidi (Elena Flury, 27) zueinander zu führen. Die Geschichte basiert auf dem Schweizer Musical-Blockbuster «Ewigi Liebi», der über 720'000 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Theater lockte.

Der Sänger möchte den Kinobesuchern vor allem eine Botschaft mitgeben: «Dass man an die Liebe glaubt. Jeder soll den Saal mit einem guten Gefühl verlassen.»

«Ewigi Liebi» ist ab 12. Februar 2026, in den Schweizer Kinos zu sehen.