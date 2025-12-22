«Let's Dance»-Juror Jorge González wird auf einer Zugfahrt rassistisch beleidigt. Ein Mann beschimpft ihn und seine Nichte und weigert sich, den reservierten Platz freizugeben. In den letzten Monaten haben mehrere deutsche Stars ähnliche Angriffe erlebt.

Darum gehts Jorge González erlebte rassistische Attacke in deutschem Zug

Fahrgäste zeigten Solidarität und standen gegen den Angreifer auf

Drei weitere deutsche Stars berichteten über ähnliche rassistische Vorfälle Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Jorge González (58) wurde Opfer einer rassistischen Attacke. Passiert ist es während einer Zugfahrt in Deutschland, wie der deutsch-kubanische «Let's Dance»-Juror in einem Interview mit RTL erzählt. Der Choreograph sei am 21. Dezember gemeinsam mit seiner Nichte unterwegs gewesen. Laut González sass ein Mann auf ihren reservierten Plätzen und weigerte sich, diese freizugeben.

Dann eskalierte die Situation. Der Mann soll die Nichte von González angeblickt und gesagt haben: «Und du, du sprichst nicht, geh zurück, woher du kommst.» Das habe sich seine Nichte, die in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, nicht bieten lassen und schlagfertig gekontert: «Ja, ich komme aus Ödenburg an der Weser.»

Fahrgäste zeigen Solidarität

Der Zoff erregte auch die Aufmerksamkeit der anderen Fahrgäste. González ist beeindruckt und zugleich überrascht von deren Zivilcourage. «Zum Glück sind die Leute, die im Wagon waren, wirklich aufgestanden und dazwischen gegangen. Das hätte ich wirklich nicht gedacht.» Diese Erfahrung bestärkt González in seiner Überzeugung, dass es in Deutschland viel Toleranz und viele gute Menschen gibt.

Dennoch: Die Attacke sei kein Einzelfall gewesen. In der Vergangenheit habe er ähnliche Situation erlebt – insbesondere im Internet, wo er regelmässig mit beleidigenden Kommentaren konfrontiert wird. Sein Ansatz bleibt dabei konfrontativ. «Wenn ich diskriminiert werde wegen meiner Herkunft oder weil ich homosexuell bin, dann suche ich das Gespräch. Das toleriere ich nicht», so González.

In den letzten Monaten haben auch mehrere andere deutsche Stars ähnliche Angriffe erlebt. Blick zeigt dir drei Beispiele.

Julien Bam

Auch Julien Bam (37) wurde zuletzt Opfer rassistischer Anfeindungen. Der Youtube-Star erlebte eine besonders unangenehme Zugfahrt nach Ulm. Eine Gruppe alkoholisierter Männer bedrängte und beleidigte ihn und seinen Begleiter. Als die Gruppe den Zug verlässt, sind Sätze wie «Julien, du Zigeuner!» zu hören.

Tutty Tran

Der Berliner Comedian Tutty Tran (37) erlebte einen heftigen Angriff. «Am Wochenende wurde ich auf offener Strasse beleidigt und körperlich angegriffen – nur weil ich so aussehe, wie ich aussehe», schrieb der Berliner mit vietnamesischen Wurzeln zu seinem Post. «Das war purer Rassismus.»

Dunja Hayali

Auch ZDF-Moderatorin Dunja Hayali (51) wurde in einer U-Bahn in Dortmund rassistisch beleidigt. Anders als bei González griff bei ihr niemand ein. Eine Gruppe Jugendlicher rief ihr zu: «Deutschland den Deutschen. Ausländer raus.» Niemand im Zug reagierte auf den Vorfall. Folgendes ging in ihrem Kopf ab: «Sage ich was? Was sage ich? Lege ich mich mit ihnen an? Muss ich das filmen? Bringe ich meine Begleitung in Gefahr? Was mache ich mit dem Gepäck?»