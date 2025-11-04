Der deutsche Comedian Tutty Tran ist auf offener Strasse rassistisch beleidigt und körperlich angegriffen worden. Auf Instagram teilt er ein Foto nach der Auseinandersetzung und zeigt sich sichtlich erschüttert.

1/5 Der deutsche Comedian Tutty Tran wurde am Wochenende tätlich angegriffen und beleidigt. Foto: imago/STAR-MEDIA

Darum gehts Deutscher Comedian Tutty Tran wurde rassistisch beleidigt und auf offener Strasse angegriffen

Tran betont, dass Kunst, Humor und Offenheit stärker sind als Hass

Tran wurde schon oft mit den Worten «Du Scheiss Schlitzauge» konfrontiert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

«Du Scheiss Schlitzauge» – mit diesen Worten wurde der deutsche Comedian Tutty Tran (38) schon oft konfrontiert. Doch diesmal ging der Angriff über das Verbale hinaus. Der Berliner mit vietnamesischen Wurzeln wurde auf offener Strasse tätlich angegriffen.

Ein blutunterlaufenes Auge und ein grosses Pflaster auf der Schläfe – so sehen die körperlich sichtbaren Folgen dieses rassistischen Angriffs auf den Comedian aus.

«Das war purer Rassismus»

Jedes Mal, wenn Tutty Tran den Satz «Du Scheiss Schlitzauge» in seinem Leben gehört habe – was wohl bereits sehr oft vorkam – sei es ein Mal zu viel gewesen.

«Am Wochenende wurde ich auf offener Strasse beleidigt und körperlich angegriffen – nur, weil ich so aussehe, wie ich aussehe», schreibt Tutty Tran zu seinem Post. Er, der mit seiner Comedy die Menschen vereinen und zum Lachen bringen will. «Das war purer Rassismus», sagt er.

«Ich habe versucht, ruhig zu bleiben», schreibt er weiter. «Ich habe versucht, mit Worten etwas zu erreichen – so, wie ich es immer mache: im Austausch und mit Respekt. Hat diesmal nicht funktioniert. Manche Menschen wollen gar nicht reden. Sie wollen verletzen.»

Tran erklärt, dass er in diesem Moment allerdings nicht nur für sich eingestanden sei, sondern für alle Vietnamesen und Asiaten «und für ALLE, die sowas Tag für Tag erleben müssen und trotzdem jeden Tag weitermachen».

Humor ist stärker als Hass

Er betont, dass er dieses Erlebnis nicht teile, um Mitleid zu erregen oder sich «hervorzuheben». «Ich teile es, weil Wegsehen nichts ändert – und weil ich glaube, dass Kunst, Humor und Offenheit stärker sind als Hass.» Rassismus sei keine Meinung und Gewalt sei kein Ventil, betont er. «Ich mache Comedy, um unterschiedlichste Menschen zusammenzubringen – durch gemeinsames Lachen. Und ja, ich würde wieder so handeln. Weil ich weiss: Ich bin nicht allein. Und Du bist es auch nicht. Wir sind mehr als jeder Spruch. Mehr als jeder Übergriff.»

Schon heute stellt sich Tutty Tran schon wieder auf die Bühne – «mit Haltung, Humor und Herz.»



