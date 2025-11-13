Youtube-Star Julien Bam erlebt eine besonders unangenehme Zugfahrt nach Ulm. Eine Gruppe alkoholisierter Männer bedrängte und beleidigte ihn und seinen Begleiter. Erst kürzlich wurde ein weiterer deutscher Social-Media-Star Opfer einer noch krasseren Attacke.

1/5 Der deutsche Youtuber Julien Bam wurde rassistisch beleidigt. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Darum gehts Julien Bam im Zug belästigt. Tutty Tran auf offener Strasse angegriffen

Beide Influencer erlebten rassistische Anfeindungen aufgrund ihrer asiatischen Herkunft

Tutty Tran, 38, wurde körperlich attackiert und erlitt Verletzungen im Gesicht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Influencer und Youtube-Star Julien Bam (36) ist gerade unterwegs zu einem Fotoshooting für das Softgetränk «UWU», an dem er als Miteigentümer beteiligt ist. Dann kommt es zum Eklat.

Wie der Deutsche in seiner Instagram-Story zeigt, wird er von einer Gruppe alkoholisierter Männer belästigt und beleidigt. In seinem Podcast «Hobbylos» schilderte er den Vorfall etwa eine Woche später detailliert. Die Situation sei schnell eskaliert, als die Männer angefangen hätten, lautstark Bams Namen zu rufen und gegen die Zugeinrichtung zu schlagen. Bam und sein Begleiter Thomas Söpper hätten sich zu diesem Zeitpunkt in einem Ruheabteil der ersten Klasse befunden. «Ganze Mannschaft fängt auf einmal an, auf Tischen und im Zug rumzuschlagen und ‹Julien Bam› zu rufen», erinnerte sich der Youtuber im Podcast.

«Du Zigeuner!»

Söpper habe versucht, die Gruppe zum Gehen zu bewegen, was teilweise auch gelungen sei. Dann sei die Situation aber noch krasser geworden. Als die Gruppe den Zug verlässt, sind Sätze wie «Julien, du Zigeuner!» zu hören. Im Podcast erklärte Bam weiter: «Auf jeden Fall kursieren jetzt ganz viele Videos im Internet, wo Thomas seine Hand in Handys reinstreckt.» Er fügte hinzu: «Ich glaube, ich war einmal auf Toilette und deswegen haben die mich vielleicht irgendwo gesehen (...) und weil die mich gefilmt haben, dachte ich ‹Ey, ich filme euch auch einfach›.»

Diese Erfahrung ist nicht Bams erste Begegnung mit Diskriminierung. Geboren in Aachen, verbrachte er einen Teil seiner Kindheit in Singapur, der Heimat seiner Mutter mit chinesischen und indonesischen Wurzeln. Sein Vater hat Vorfahren aus Tschechien, Rumänien und Russland. In früheren Interviews sprach Bam offen über Mobbing und Ausgrenzung während seiner Schulzeit, oft aufgrund seiner Herkunft und seines Aussehens.

Tutty Tran wurde sogar verprügelt

Tutty Tran (38), ein Berliner Influencer und Comedian mit vietnamesischen Wurzeln wurde vor kurzem auf offener Strasse sogar tätlich angegriffen. Ein blutunterlaufenes Auge und ein grosses Pflaster auf der Schläfe: So sehen die körperlich sichtbaren Folgen der rassistischen Attacke aus.

«Am Wochenende wurde ich auf offener Strasse beleidigt und körperlich angegriffen – nur, weil ich so aussehe, wie ich aussehe», schrieb Tutty Tran zu seinem Post. Er, der mit seiner Comedy die Menschen vereinen und zum Lachen bringen will. «Das war purer Rassismus», sagte er.

«Ich habe versucht, ruhig zu bleiben», schreibt er weiter. «Ich habe versucht, mit Worten etwas zu erreichen – so, wie ich es immer mache: im Austausch und mit Respekt. Hat diesmal nicht funktioniert. Manche Menschen wollen gar nicht reden. Sie wollen verletzen.» Tran erklärt, dass er in diesem Moment allerdings nicht nur für sich eingestanden sei, sondern für alle Vietnamesen und Asiaten «und für ALLE, die sowas Tag für Tag erleben müssen und trotzdem jeden Tag weitermachen».