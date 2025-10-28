«Let's Dance»-Jurorin Motsi Mabuse zeigt sich auf Instagram erstmals ohne Perücke. Mit ihrem Naturhaar hat man die Tänzerin bisher noch nicht gesehen.

So sieht Motsi Mabuse ohne Perücke aus

So sieht Motsi Mabuse ohne Perücke aus

1/8 Motsi Mabuse ist im Fernsehen immer top gestylt. Foto: Getty Images

Darum gehts Motsi Mabuse zeigt erstmals ihr Naturhaar bei «Strictly Come Dancing»

Fans begeistert von ihrem natürlichen Kurzhaar-Afro und glamourösen Look

44-jährige Tänzerin trägt privat meist ungeschminkt Jeans und weite Kleidung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Sitzt Motsi Mabuse (44) in der Jury von «Let's Dance» oder dem britischen Äquivalent «Strictly Come Dancing», begeistert sie das Publikum stets mit schillernden Outfits und schicken Frisuren. Zugegeben, es sind nicht ganz so spektakuläre Haarkreationen wie die ihres Kollegen Jorge González (58) im RTL, aber dennoch nie langweilig.

Die Tänzerin setzt dabei jedoch gerne auf verschiedene Perücken, mit ihrem Naturhaar sieht man sie nie. Bis jetzt!

Naturhaar ist für Mabuse eigentlich zu privat

Ihre eigentlichen Haare sind für sie Privatsache. Zu «Planet Interview» sagte die die Südafrikanerin: «Viele setzen Motsi Mabuse mit einer geschminkten und durchgestylten Frau gleich. So sehe ich mich aber nicht. Dieses Styling ist für mich Arbeitskleidung.» Denn privat sei sie meist ungeschminkt, trage Jeans und weite Sachen – und eben keine Perücken, um sich möglichst frei zu fühlen.

Jetzt aber die Überraschung für ihre Fans: Für «Strictly Come Dancing» lässt Mabuse erstmals die Perücke in der Garderobe. Und was sieht man da? Statt einer aufwendig geflochtenen oder hochgesteckten Frisur zeigt Motsi Mabuse ihren natürlichen Kurzhaar-Afro. Dazu trägt sie Make-up und ein enges Paillettenkleid.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Fans sind begeistert. «Oh hallo, Naturhaar-Schönheit», schreibt ein Fan unter Mabuses Beitrag auf Instagram. Eine andere Userin meint: «Du siehst so wunderschön aus!!! Liebe, liebe, liebe deine Haare!!» Und wem die Worte bei Mabuses Look fehlen, der kommentiert schlicht Herz- oder Flammen-Emojis.