Miley Cyrus überrascht mit radikalem Frisurenwandel

Saskia Schär

Miley Cyrus (32) hat frisurentechnisch schon so einiges durch. Bekannt wurde sie als Hannah Montana in der gleichnamigen Disney-Serie mit ihren langen braunen respektive blonden gewellten Haaren. Nach dem Aus der Serie 2011 folgte ein Imagewandel, der schliesslich in kurzen platinblonden Haaren endete. Nach der skandalträchtigen «Bangerz»-Era (dem Titel ihres vierten Albums aus dem Jahr 2013) wurde es in den Folgejahren etwas ruhiger um sie – und ihre Haare wieder länger. Langweile kam auf ihrem Haupt aber dennoch nicht auf, denn ihre Frisur wechselte zwischen hell und dunkel, voluminös und gerade, gewellt und gestuft, mit und ohne Pony.

Trotzdem schafft sie es, in der aktuellen «Vogue»-Ausgabe mit einem Look zu überzeugen, den sie bisher noch nie trug. Dabei zeigt sich die Sängerin in kurzen, platinblonden Haaren inklusive Dauerwelle. Und erinnert so an eine ihrer Berufskolleginnen – Popqueen Madonna (67). Diese Ähnlichkeit wird auf einem anderen Bild durch die 1980er-Ästhetik noch verstärkt: Cyrus trägt eine cremefarbene Bluse mit Rüschen und breiten Schulterpolstern, dazu kombiniert sie einen Minirock, einen breiten Gurt und rote, spitze Pumps. Sie posiert dabei in einem Sessel, der ebenfalls aus der Zeit stammen könnte.

Nur fürs «Vogue»-Shooting

Für einmal handelt es bei dem platinblonden Wuschelkopf allerdings nicht um einen Look, den Miley Cyrus die nächsten Wochen und Monate trägt, sondern um eine Perücke. Diese stammt von Shay Ashual, Cyrus hat sich diese lediglich für die «Vogue»-Bilder übergezogen. Doch egal ob Perücke oder echtes Haar, die Optik steht ihr definitiv.

