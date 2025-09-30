Pamela Anderson ist für ihre blonde Mähne bekannt. Im Mai zeigte sie sich statt mit langer Haarpracht neu mit einem kurzen Bob. Jetzt hat sie sich auch noch von ihrer Haarfarbe verabschiedet.

1/7 So sieht Pamela Anderson nicht mehr aus. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Darum gehts Pamela Anderson zeigt sich mit neuer roter Frisur in Paris

Fans begeistert von Andersons natürlichem Look und Typveränderung

Silja Anders Redaktorin People

Pamela Anderson (58) ist wohl die bekannteste Blondine der Welt – mit wenigen Ausnahmen. Doch das Leben der Sexbombe im roten Badeanzug mit wallender blonder Mähne hat die Schauspielerin inzwischen hinter sich gelassen.

Vor einigen Monaten zeigte sich Anderson plötzlich mit kurzen Haaren. Der Bob gefiel allerdings den wenigsten, viele bezeichneten ihre Frisur gar als Helm und verglichen sie mit der einer Playmobil-Figur. Jetzt hat sich Pamela Anderson auch noch von ihrer blonden Haarfarbe verabschiedet und trägt nun Rot.

Bye-bye, Blondine

An der Paris Fashion Week bewies das einstige Playmate, dass sie mehr ist als nur die Blondine aus dem «Playboy», und zeigte sich mit fuchsroter Wuschelfrisur. So hat man Pamela Anderson noch nie gesehen. Doch die Partnerin von Liam Neeson (73) scheint endlich den Mut gefunden zu haben, etwas Neues auszuprobieren.

Seit Jahren verzichtet sie bereits auf schweres Make-up, zeigt sich auch auf den roten Teppichen dieser Welt im natürlichen Look. Die Typveränderung beweist nun, dass sie endlich bereit ist, sich von ihrem Ruf und ihrer Vergangenheit zu lösen. Und die Fans sind begeistert.

«Sie sieht umwerfend aus», schreiben viele User auf Social Media. Und ein Fan fühlt sich gar inspiriert und meint: «Okay, jetzt will ich rote Haare.» Coiffeur John Nollet soll Anderson die neue Frisur verpasst haben. Eine andere Userin lobt auch, wie sehr die neue Haarfarbe Pamela Anderson schmeichle und zu ihrem Hautton passe. Ausserdem freut sich die Community, dass Pamela Anderson nun endlich sie selbst sein könne. Das sind doch diesmal ganz andere Töne als noch im Mai, als sie ihre Kurzhaarfrisur präsentierte.