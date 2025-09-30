DE
FR
Abonnieren
Pamela Anderson und Liam Neeson turteln bei Premiere
1:06
Verliebt auf dem roten Teppich:Pamela Anderson und Liam Neeson turteln bei Premiere

Platinblond war gestern
Pamela Anderson begeistert mit radikaler Typveränderung

Pamela Anderson ist für ihre blonde Mähne bekannt. Im Mai zeigte sie sich statt mit langer Haarpracht neu mit einem kurzen Bob. Jetzt hat sie sich auch noch von ihrer Haarfarbe verabschiedet.
Publiziert: vor 23 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/7
So sieht Pamela Anderson nicht mehr aus.
Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Darum gehts

  • Pamela Anderson zeigt sich mit neuer roter Frisur in Paris
  • Fans begeistert von Andersons natürlichem Look und Typveränderung
  • Seit Jahren verzichtet sie auf schweres Make-up bei öffentlichen Auftritten
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_884.JPG
Silja AndersRedaktorin People

Pamela Anderson (58) ist wohl die bekannteste Blondine der Welt – mit wenigen Ausnahmen. Doch das Leben der Sexbombe im roten Badeanzug mit wallender blonder Mähne hat die Schauspielerin inzwischen hinter sich gelassen.

Vor einigen Monaten zeigte sich Anderson plötzlich mit kurzen Haaren. Der Bob gefiel allerdings den wenigsten, viele bezeichneten ihre Frisur gar als Helm und verglichen sie mit der einer Playmobil-Figur. Jetzt hat sich Pamela Anderson auch noch von ihrer blonden Haarfarbe verabschiedet und trägt nun Rot.

Mehr zu Pamela Anderson
Donald Trump buchte Pamela Anderson als Playmate
Für seine Geburtstagsparty
Donald Trump buchte Pamela Anderson als Playmate
Pamela Andersons neue Frisur löst Shitstorm aus
Mit Video
Kaum wiederzuerkennen
Pamela Andersons neue Frisur löst Shitstorm aus
Pamela Anderson und Liam Neeson sind ein Paar
Mit Video
Britische Medien melden
Pamela Anderson und Liam Neeson sind ein Paar
Pamela Anderson bei ihrem Aufenthalt im Hotel Dolder am ZFF 2024.
Pamela Anderson im Interview
«Meine Karriere beginnt erst jetzt»

Bye-bye, Blondine

An der Paris Fashion Week bewies das einstige Playmate, dass sie mehr ist als nur die Blondine aus dem «Playboy», und zeigte sich mit fuchsroter Wuschelfrisur. So hat man Pamela Anderson noch nie gesehen. Doch die Partnerin von Liam Neeson (73) scheint endlich den Mut gefunden zu haben, etwas Neues auszuprobieren. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Seit Jahren verzichtet sie bereits auf schweres Make-up, zeigt sich auch auf den roten Teppichen dieser Welt im natürlichen Look. Die Typveränderung beweist nun, dass sie endlich bereit ist, sich von ihrem Ruf und ihrer Vergangenheit zu lösen. Und die Fans sind begeistert. 

«Sie sieht umwerfend aus», schreiben viele User auf Social Media. Und ein Fan fühlt sich gar inspiriert und meint: «Okay, jetzt will ich rote Haare.» Coiffeur John Nollet soll Anderson die neue Frisur verpasst haben. Eine andere Userin lobt auch, wie sehr die neue Haarfarbe Pamela Anderson schmeichle und zu ihrem Hautton passe. Ausserdem freut sich die Community, dass Pamela Anderson nun endlich sie selbst sein könne. Das sind doch diesmal ganz andere Töne als noch im Mai, als sie ihre Kurzhaarfrisur präsentierte. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen