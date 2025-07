Pamela Anderson und Liam Neeson sind ein Paar

Pamela Anderson und Liam Neeson sind Hollywoods neues Traumpaar. Die Romanze der Schauspieler begann während der Dreharbeiten zum «Naked Gun»-Reboot im Mai 2024. Die beiden zeigten sich in den letzten Tagen verliebt auf roten Teppichen in New York und London.

Neeson (73) und Anderson (58) spielen Hauptrollen in Neuauflage

Laszlo Schneider

Wie unter anderem die britische «Daily Mail» schreibt, sind Pamela Anderson (58) und Liam Neeson (73) offiziell ein Paar. Die beiden Hollywoodstars sollen bereits «seit einiger Zeit» eine Romanze haben, wie eine Quelle der Zeitung bestätigte. Die Funken seien erstmals bei den Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film «Naked Gun» im Mai 2024 in Atlanta übergesprungen.

Bei Premieren in New York und London zeigten sich die beiden kürzlich sehr vertraut auf dem roten Teppich. «Pam fühlt sich zu Liam hingezogen, weil er ihrer Denkweise und Lebensart sehr offen gegenübersteht, besonders was ihren Umgang mit Ruhm angeht», verriet ein Insider der «Daily Mai».

«Liam liebt das»

Und weiter: «Sie erzählt Freunden, dass er von ihr hingerissen ist und viele süsse Dinge für sie tut, wie ihr Blumen zu schicken und Zeit mit ihren Söhnen und Hunden zu verbringen.» Um ihre Beziehung privat zu halten, sollen die beiden viel Zeit in Andersons Haus in Kanada verbringen. «Pam kocht und gärtnert zu Hause. Alles ist bodenständig und wirkt nicht sehr nach Hollywood. Und Liam liebt das», so der Insider. «Er macht tatsächlich mit.»

Bei der New Yorker Premiere am Montagabend deutete Anderson eine Beziehung an, als sie Neeson beinahe auf die Lippen küsste. In einem gemeinsamen Interview mit dem Magazin «ET» sprachen beide kürzlich über ihre wachsende Verbindung. «Wir mögen uns einfach», sagte Anderson. Neeson fügte hinzu: «Es entwickelte sich ganz natürlich. Wir haben es nicht erzwungen, sondern es einfach wachsen lassen.»

«Sie ist so lustig und unkompliziert»

Bereits im Oktober 2024 hatte Neeson in einem Interview mit dem «People»-Magazin seine Zuneigung für Anderson zum Ausdruck gebracht: «Ich bin wahnsinnig in sie verliebt. Sie ist einfach grossartig in der Zusammenarbeit. Ich kann sie gar nicht genug loben, um ehrlich zu sein. Kein riesiges Ego. Sie kommt einfach, um die Arbeit zu machen. Sie ist lustig und so unkompliziert.»

Anderson ihrerseits bezeichnete Neeson als «perfekten Gentleman» und sagte, er bringe «das Beste in einem hervor ... mit Respekt, Freundlichkeit und der Tiefe der Erfahrung». Gegenüber dem Magazin «EW» betonte sie: «Wir haben definitiv eine Verbindung, die sehr aufrichtig und liebevoll ist. Er ist ein guter Kerl.»

In ihrem gemeinsamen Film «The Naked Gun», einer Neuauflage der Kult-Komödie aus den 1980er Jahren, spielt Neeson Detective Frank Drebin Jr., während Anderson als Nachtclubsängerin Beth zu sehen ist. Der Film, bei dem Akiva Schaffer (47) Regie führte, kommt morgen Donnerstag in der Deutschschweiz in die Kinos.