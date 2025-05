Pamela Andersons neue Frisur löst Shitstorm aus

1/12 Pamela Anderson war an der Met Gala kaum wiederzuerkennen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Pamela Anderson überrascht mit neuem Look bei der Met Gala

Fans kritisieren ihre neue Kurzhaarfrisur mit Mikro-Fransen als unvorteilhaft

Silja Anders Redaktorin People

Ihre langen blonden Haare waren seit eh und je ein Markenzeichen von Pamela Anderson (57). Die Schauspielerin, die durch die Serie «Baywatch» in den 90er-Jahren weltweit Bekanntheit erlangte, machte nun mit ihrer Mähne kurzen Prozess – wortwörtlich.

An der diesjährigen Met Gala zeigte sich Anderson mit einem völlig neuen Look – und ist kaum wiederzuerkennen. Dass sie auf schweres Make-up verzichtet, ist nicht neu und kam bisher bei den Fans ziemlich gut an. Für ihre Natürlichkeit wurde sie gelobt. Doch dass sie jetzt auch noch auf einen Kurzhaarschnitt setzt, gefällt den Fans weniger. Zumal es in den Augen des Internets eine eher unvorteilhafte Frisur ist.

«Baywatch»-Star kaum wiederzuerkennen

Mit einem silberfarbenen Tory-Burch-Kleid, langen Ärmeln und ausgestellter Hüfte trat sie auf den blauen Teppich der Met Gala – und war dank neuer Frisur mit Mikro-Fransen kaum wiederzuerkennen. Die Reaktionen im Netz liessen nicht lange auf sich warten. Das Urteil über den neuen Look des einstigen Playmates fiel vernichtend aus.

«Ich wünschte mir, dass das Schönreden aufhören würde. Das Kleid war nicht schmeichelhaft und die Fransen sehen aus, als ob eine Vierjährige zur Schere gegriffen hätte. Das ist alles für Aufmerksamkeit. Wir lieben dich, aber hör auf!», schreibt eine Userin auf der Plattform X.

«Das ist furchtbar», schreibt jemand anderes, und einige User sind sich einig, dass man die 90er-Ikone fast nicht wiedererkennt. Eine Nutzerin vergleicht die neue Frisur von Pamela Anderson gar mit einem beliebten Kinderspielzeug: «Es sieht aus wie die Lego-Helm-Haare.»

Es gibt auch andere Meinungen

Auf Instagram teilen ebenfalls einige Fans ihre Meinungen unter Pamela Andersons Bildern der Met Gala. Während der Ton dort nicht gleich verurteilend ist, liest man auch dort etwas weniger euphorische Kommentare. «Die Frisur hat ihr keinen Gefallen getan», findet ein User. Kritik an ihr ist auf ihrem Instagram ansonsten allerdings rar gesät.

Ob ihr neuer Look einem nun gefällt oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Doch es ist wohl kaum abzustreiten, dass man zweimal hinschauen musste, um die einstige Sexbombe wiederzuerkennen.