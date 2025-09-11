Collien Fernandes und Christian Ulmen haben sich nach 15 Jahren Beziehung getrennt. Für das neue Kapitel in ihrem Leben entschied Fernandes nun: Sie braucht einen neuen Look. Und so ging der Weg direkt zum Coiffeur.

1/7 So sieht Collien Ulmen-Fernandes nicht mehr aus. Foto: Marcel Remus via Getty Images

Darum gehts Collien Fernandes zeigt neue Frisur nach Trennung von Christian Ulmen

Braune, glatte Haare ersetzen ihr Markenzeichen schwarze Locken

Fans begeistert von neuem Look Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

«Neuer Lebensabschnitt! Neue Haare» – so titelt Collien Fernandes (43) auf Instagram ihr aktuelles Video.

Die Schauspielerin und ihr Noch-Ehemann Christian Ulmen teilten kürzlich auf Instagram mit, dass sie nach 15 gemeinsamen Jahren – 14 davon als Ehepaar – von nun an getrennte Wege gehen.

«Geduld ist eine Tugend»

Und für Collien Fernandes, die auf Instagram nach wie vor unter Collien Ulmen-Fernandes läuft, ging dieser Weg als Erstes zum Coiffeur, um sich eine neue Frisur verpassen zu lassen. Eine Reaktion, die es vor allem bei Frauen häufig gibt, wenn eine Beziehung endet und sie einen neuen Lebensabschnitt beginnen.

Im Video zu sehen ist, wie Fernandes' Haare mit Mittel bearbeitet werden und sie sich selbst immer wieder eine Lotion in die Spitzen massiert. Weil so eine Färbekur dauert, heisst es warten. Dazu zeigt Colllien Fernandes einen Spruch aus einem Glückskeks, der sagt: «Geduld ist eine Tugend». Und Geduld ist gefragt, wenn man sich die Haare machen lässt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nach einem «Tadaaa» enthüllt die ehemalige Viva-Moderatorin dann ihren neuen Look. Weg sind die schwarzen Locken, die über Jahre ihr Markenzeichen waren. Jetzt trägt sie eine braune, glatte Haarpracht – und scheint sichtlich glücklich mit dem Ergebnis zu sein.

Fans sind begeistert

Auch den Fans gefällt es. In der Kommentarspalte gibt es für die Schauspielerin nur positives Feedback zur neuen Frisur.

«Das sieht total klasse aus. So eine Veränderung tut gut», schreibt eine Userin. Eine andere meint sogar noch enthusiastischer: «Omg kreisch! Sieht Hammer aus – alles Gute für den neuen Lebensabschnitt!».