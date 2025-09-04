Sie waren 15 Jahre ein Paar, 14 davon verheiratet. Nun haben sich das Schauspiel-Paar Christian Ulmen und Collien Fernandes überraschend getrennt.

1/5 Christian Ulmen und Collien Fernandes lernten sich 2010 kennen. Foto: babiradpicture-abp

Darum gehts Collien Fernandes-Ulmen und Christian Ulmen geben ihre Trennung bekannt

Überraschend: Collien verwendet nur noch ihren Nachnamen Fernandes

Das Paar war 14 Jahre verheiratet und hat eine gemeinsame Tochter

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Die News kam via Pressemitteilung. Kurz und knapp schreiben Collien Fernandes-Ulmen (43) und Christian Ulmen (49): «Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben. Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein. Wir bitten darum, von Anfragen in dieser Angelegenheit Abstand zu nehmen. Collien Monica Fernandes und Christian Ulmen.»

Überraschend dabei: Collien zeichnet das Schreiben nur noch mit ihrem Nachnamen Fernandes. Vor der Trennung trat sie immer unter dem Namen Collien Fernandes-Ulmen auf. Der Schauspieler und seine ebenfalls schauspielernde Ehefrau lernten sich vor 15 Jahren kennen und lieben. Nach nur einem Jahr heirateten sie und waren 14 Jahren ein Ehepaar. Sie haben eine gemeinsame Tochter, die 2012 zu Welt kam.

Die Sonneninsel Mallorca brachte der Liebe kein Glück

Erst vor zwei Jahren wanderten Christian Ulmen und Collien Fernandes von Berlin-Podsdamm auf die Ferieninsel Mallorca aus. Was zum Zerbrechen ihrer Ehe geführt hat, ist nicht bekannt.