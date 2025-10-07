DE
Typveränderung nach Trennung
Nicole Kidman zeigt sich neuer Frisur

Nicole Kidman ist am Montag zu Gast bei der Paris Fashion Week. Die Schauspielerin trägt jetzt einen Pony und wird von ihren beiden Töchtern begleitet.
Publiziert: vor 47 Minuten
|
Aktualisiert: vor 45 Minuten
Anhören
1/4
Neues Kapitel, neue Haare: Nicole Kidman in Paris.
Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Darum gehts

  • Nicole Kidman bei Fashion Week in Paris mit neuem Look
  • Sie ist neue Markenbotschafterin für Chanel, kehrt zur Marke zurück
  • Nach 19 Jahren Ehe trennen sich Nicole Kidman und Keith Urban
Fynn Müller und SpotOn

Nicole Kidman (58) zieht die Blicke an der Fashion Week in Paris auf sich. Nicht nur wegen ihres neuen Looks, sondern auch weil sie in Begleitung ihrer Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) erscheint. Kidman trägt ein weisses Oversize-Hemd und einer eleganten blauen Hose, dazu präsentiert sie erstmals ihren Pony. Der Auftritt kommt nur eine Woche nach der Bekanntgabe ihrer Trennung von Ehemann Keith Urban (57).

Der Auftritt bei der Chanel-Show ist kein Zufall: Das Modehaus ernannte Nicole Kidman erst kürzlich zur neuen Markenbotschafterin. Für die Schauspielerin ist es eine Rückkehr zu Chanel – schon 2004 glänzte sie in einem Kurzfilm für das legendäre Parfüm «Chanel No. 5».

In einer Stellungnahme zeigt sich Kidman begeistert von der erneuten Zusammenarbeit: «Es macht mich sehr glücklich, wieder mit Chanel zu arbeiten. Gerade jetzt, wo das Unternehmen mit Matthieu Blazy an der Spitze ein neues Kapitel aufschlägt», sagt sie. «Als jemand, der Haute Couture sehr schätzt, freue ich mich darauf, Matthieus Vision für das älteste, noch aktive Haute-Couture-Modehaus mitzuerleben und die Gelegenheit zu haben, seine wunderschönen Kreationen zu tragen», so die Schauspielerin weiter.

Neues Kapitel für Nicole Kidman

Von dem Liebes-Aus ist in Paris nichts zu sehen. Nach 19 Jahren Ehe gehen sie und Keith Urban künftig getrennte Wege gehen. Kidman soll US-Medienberichten zufolge bereits die Scheidung eingereicht haben. 

Nicole Kidman ist nicht die Einzige, die sich nach der Trennung für eine neue Frisur entscheidet. Auch die deutsche Schauspielerin Collien Fernandes (44) brauchte nach der Trennung von Noch-Ehemann Christian Ulmen (50) eine Typveränderung.

