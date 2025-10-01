Nicole Kidman und Keith Urban sind kein Ehepaar mehr. Laut Medienberichten soll der Sänger bereits eine neue Freundin haben, während die Schauspielerin sich «verletzt und betrogen» fühlt.

Darum gehts Nicole Kidman und Keith Urban trennen sich nach 19 Jahren Ehe

Kidman fühlt sich verletzt und betrogen, sie wollte die Ehe retten

Im Anschluss an das Liebes-Aus von Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) geht es Schlag auf Schlag. Nachdem die Schauspielerin bereits die Scheidung eingereicht haben soll, berichtet die «Daily Mail» jetzt, dass der Countrysänger bereits eine neue Freundin habe.

Es soll sich um eine «jüngere Frau aus der Musikbranche» handeln. «Alle reden darüber. Jeder will wissen, mit wem, aber das ist bisher ein Rätsel», sagt eine vermeintlich gut informierte PR-Quelle aus dem Musikgeschäft gegenüber der Zeitung.

«Verletzt und betrogen»

Aus dem Umfeld der Schauspielerin heisst es, Kidman fühle sich «verletzt und betrogen». «Ihre Trennung wird dramatisch. Nicole wollte die Ehe retten und glaubte, dass es noch möglich wäre. Doch es sieht so aus, als sei Keith längst weitergezogen», zitiert das Promi-Magazin «People» eine anonyme Quelle.

Immerhin: In Bezug auf ihre Kinder scheinen Kidman und Urban eine Einigung erzielt zu haben. Laut den Scheidungsdokumenten, die «People» vorliegen, wurde bereits im August eine Sorgerechtsvereinbarung unterzeichnet, die vorsieht, dass Kidman die gemeinsamen Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) 306 Tage im Jahr betreut, während Urban 59 Tage zugeteilt wurden. Wichtige Entscheidungen sollen weiterhin gemeinsam getroffen werden.

Offiziell haben sich bisher weder Nicole Kidman noch Keith Urban zu ihrer Trennung geäussert. Der letzte gemeinsame öffentliche Auftritt war im Juni, noch im selben Monat postete Kidman ein Foto zum 19. Hochzeitstag.