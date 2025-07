Nicole Kidman plant offenbar einen Umzug nach Portugal, hat bereits eine Aufenthaltsgenehmigung beantragt. Die Hollywood-Schauspielerin sucht nach einem Neuanfang an der Atlantikküste.

1/5 Wohnt Nicole Kidman schon bald in Europa? Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Darum gehts Nicole Kidman beantragt Aufenthaltsgenehmigung für Portugal und plant Umzug

Kidman sucht möglicherweise Neuanfang nach dem Tod ihrer Mutter

Kidman ist seit 19 Jahren mit Keith Urban verheiratet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicole Kidman (58) scheint ihr Leben komplett umzukrempeln. Wie die portugiesische Nachrichtenagentur Sic Noticias erfuhr, soll die Hollywood-Schauspielerin eine Aufenthaltsgenehmigung für Portugal beantragt haben und kurz vor einem Umzug an die östliche Atlantikküste stehen. Sie soll sich bereits Grundstücke und Immobilien angesehen haben.

Auch «People» berichtet, dass die vierfache Mutter einen Antrag für einen längerfristigen Aufenthalt in Portugal gestellt habe. Was Kidmans Beweggründe für den Umzug nach Portugal sind, ist noch unklar. Derzeit wohnt sie in Nashville, auf dem Land, gemeinsam mit ihrem Ehemann Keith Urban (57), mit dem sie seit 19 Jahren verheiratet ist und zwei Kinder hat. Hat sie genug vom oberflächlichen Hollywood? Oder geht sie gar allein?

Laut dem Magazin habe Urban aufgrund des straffen Tourplans bis Oktober noch keinen Termin für eine Beantragung einer Aufenthaltsgenehmigung in Portugal wahrnehmen können. Seine Frau hingegen, mit der er zwei Töchter im Teenageralter hat, Sunday (17) und Faith (14), sei seit Sonntag (20. Juli) in Portugal.

Zeiten des Aufbruchs

«Daily Mail» spekuliert aufgrund von Kidmans Alleingang über eine mögliche Ehekrise. Die britische Zeitung nennt noch weitere mögliche Gründe, warum sich Kidman nach einer Veränderung sehne. Der Verlust ihrer geliebten Mutter im September 2024 hätte einiges in der Schauspielerin bewegt.

«Der Verlust meiner Mutter hat mich völlig verändert», sagte sie im Interview mit dem Magazin «Allure». Durch ihren Tod sei der gebürtigen Australierin unter anderem die Vergänglichkeit des Lebens bewusst geworden: «Ich habe mehr Zeit hinter mir als vor.» Jetzt scheint sie in Europa einen Neustart zu wagen.